Andrej a syn, bitkojnová repríza

Sezóna řízených úniků je tu. Kubiceho zpráva na Paroubka se vynořila na chlup před 19 lety. O 7 let a něco později řádí Šlachta na Nečasově Úřadě vlády. Nešť, pak vyšla nad Brnem fialová hvězda naděje ODS.

Odchod papa Františka stejně jako angažmá profesora Fialy do šou ala Tydýt symbolicky uzavírá éru, kdy profese komik byla nejlepší vstupenka do vrcholové politiky. Komici se vrací kam patří, nuda končí, legrace začíná.

Fialův plán B.

Když se Andrej loni v březnu zajímal, co je zač náš ministr zahraničí, byla z toho aféra. Co ho to napadlo ? Neumí si snad otevřít wiki ? Tak jistě, umí, stejně jako Zahradil, bývalý ministr téhož, který rok nato vystoupil z ODS.