3 % zázrak

Halík usedá na papežský stolec, Putin natahuje bačkory, Řeháková rekonstruuuje Luhansk, huť Liberty kuje pancéřovou ocel na zelený vodík a z pásu Zbrojovky Brno sjíždí jeden obrněný Zetodron za druhým. „Nebojme se velkých cílů !“

... volá brněnský okultista Fiala, nejlepší posel dobrých zpráv po odchodu Karla Gotta. Neztrácí optimismus, ať už jde o Green deal, který je v jeho jasnozřivých očích Příležitost srovnatelná s Přistáním na Měsíci Odkaz nebo osud Evropy, tváří v tvář russské hrozbě.

I kdyby všichni zlomili hůl nad Krymem a opustili Ukrajinu, jeho víra v dobrý konec neumírá. Jasnozřivě zvýšil výdaje na armádu už před válkou na zlatá 2%. Po 3 letech bojů navyšuje výdaje na zbrojení na magická 3%, po 4 přijdou 4 a když bůh dá, za deset let dáme 10.

Numerologie nelže.

Rozdíl mezi obyčejným voličem a jeho voleným zástupcem, jako je P. Fiala, je ten, že vidí dál, než televizní divák. Naiva si může myslet, že je dobré si pohlídat reálná nebezpečí a v rámci svých možností řešit neodkladné problémy dneška. Ne tak náš premiér a jeho suita. Jejich fantazie daleko překračuje malomyslnou představivost daňových poplatníků.

Vítězství je za obzorem !

Že je něco hodně nepravděpodobné, to přece neznamená, že se to nemůže stát. Takovým událostem říká Církev Svatá „zázrak“ a na víře v zázraky stojí, funguje a slušně vydělává už 2000 let. Sekulární revizi nečekaných událostí zásadního významu známe díky N. Talebovi jako „černou labuť“ Odkaz Co je pro jednoho šok a katastrofa, pro jiného je výhra v loterii.

Štěstí přeje připraveným a to tedy náš pan premiér určitě je.

Díky svému brněnskému týmu, který mu nejlépe rozumí a on rozumí jemu, je si jist, že „zvrat může nastat kdykoli ... a musí se stát !“ Odkaz Jak víme z Austrálie a ze ZOO, černé labutě existují : Putin náhle umírá, Rusko se hroutí, Rusko nemá budoucnost, protože nezná Green deal.

Může se to stát a hned ! Precedens známe : Prusko leželo v lednu roku 1761 na lopatkách, v Berlíně se proháněli kozáci – a ejhle : náhle zemřela carevna Alžběta Petrovna. Nový car Petr III. změnil kurs a Prusko bylo zachráněno. Odkaz

Je to prosté, je to jednoduché, ale je to tak.

SPOLU se zázraku dočkáme. Určitě !