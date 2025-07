Zlatovláska a jiné vykopávky

Teď si myslím, že v populární hudbě se některé věci také opakují. Jako kdyby se písničky, po různých stylech a experimentech, ve své estetice, znovu pěkně vrátily na začátek, k podstatě.

Ve škole se, na hodinách dějepisu, věnuje hodně pozornosti historii starého Egypta, antického Řecka a Římské říše. Z těchto kultur vychází naše současnost. A historie se ráda opakuje.



Když mi bylo 12 let zdálo se mi, že písničky které tu byly před mým narozením nebo třeba jen 7 – 8 let staré, jsou vzdálené asi jako dávný Egypt. Vždyť jsme je také, spolu s kamarády, volali ‚vykopávky'.



vykopávky

bea littmannová – nedočkavá

(1959, hudba: Vojtěch Wick, slova: Krista Bendová)

Zpěvačka Beatrix Littmannová (rodačka z osady Měděné Hamry u města Stupava) stojí na fotce ve středu. Se zpěvem začala v Dómu sv.

gabriela hermélyová – jeden ze dvou (1959)

Swing-jazzová zpěvačka a klavíristka Gabika Hermélyová pochází z Košic. V rozhlase tam nahrávala písničky od začátku padesátých let.

lilka ročáková – bylo léto, horké léto

(1967, text: Ivo Fischer, hudba: Mojmír Smékal)

Ludmila Ročáková je rodačka z Trenčína. Během studia v Praze (operní zpěv), hrála a zpívala v divadle Semafor. Později hrála a zpívala v divadle v Plzni.

karel gott – jak bludný holanďan

(‚Videoklip' ​​natočila státní televize v r. 1967. hudba: Jindřich Brabec, text: Petr Rada)

Pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsem si dal Gotta na svůj blog.



Písničky byly tehdy o melodii a text měl hlavu i patu, téměř to byla báseň. Obvykle se jednalo o kratičký příběh.



Z Karla Gotta se, mám takový pocit, nestal metalista, Svou tvorbou, potáhl padesátá léta, až do konce století.



V dobách, kdy jsem poslouchal metal, představoval jsem si, jaké asi různé hudební styly ještě vzniknou v budoucnosti. Byly to dost futuristické myšlenky.

současnost

Karmen Pál-Baláž - Zázrak

Kristýna – Sním

Lina Mayer feat. Robo Opatovský - Anděl.

Zlatovláska

Slovenská populární písnička zr. 1937.



(hudba: Gejza Dusík, text: Pavel Braxatoris, zpěv: František Kryštof Veselý)