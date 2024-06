Zazpívej kukačko. Objímám tě Ukrajino

Naše slovenská televize vysílala film Bitva o Sevastopol, to je fakt. Nelze tedy říci, že neuvedla ani jeden ukrajinský film. Filmů našeho západního souseda jsme ale viděli mnohem víc. Je to poněkud disproporce.

V současnosti se hodně mluví o změnách v Slovenské televizi. Nebylo by to úplně nejlepší, kdyby se celá STV srovnala se zemí? Nebo alespoň zprivatizovala? Daně by se pak hned mohly snížit o několik milionů euro-peněz.

Polina Gagarina - Kukačka, píseň ze soundtracku filmu Bitva o Sevastopol, hudba a slova: Viktor Coj (Crocus City Hall, Krasnogorsk, u letiště Domodedovo, Moskevská oblast, 2016)

Kolik písní ještě nebylo napsáno?

Řekni kukačka, nebo to zazpívej.

Mám žít ve městě, zda na venkově?

Třeba mi jako kámen ležet, nebo být hořící hvězdou? Hvězdou...

Slunce moje, vzhlédni na mě!

Moje dlaň se změnila v pěst.

Pokud máš střelného prachu, tak střel! Tak to je…

Kdo půjde po té osamělé pouti?

Silní a udatní, nechali své hlavy na bitevním poli.

Málokdo z nich zůstal jasné mysli,

při čistém umě s pevnou rukou v řadě. V šiku...

Kde jsi má svobodná vůle?

S kým že teď, milé svítání vítáš? Řekni...

Dobře je s tebou, bez tebe špatně,

s hlavou na místě, snáším ten bič. Ten bič...

slovníček:

„pórach“ – prach, střelný prach

„ladóň“ – dlaň

„kulák“ – pěst

„agóň“ – oheň, palba

Svjatoslav Vakarčuk – Objetí. (Lvov, píseň z koprodukčního ukrajinsko-ruského filmu Bitva o Sevastopol)



Píseň je ze saundtracku filmu, jehož děj se odehrává během 2. světové, ale Ukrajinci v ní našli spojitost i se současností. Myslím, zdá se mi, že je to nyní, v podstatě, neoficiální hymna Ukrajiny

Jednou přijde den, válka skončí

Sám sebe jsem tam ztratil

Podíval se až na dno

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

Tak něžně a nepřestávej

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

Ať přijde naše jaro

Tady je moje duše, složím zbraně

Toužím po teplých slzách?

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

Tak něžně a nepřestávej

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

Ať přijde naše jaro

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

A už nikdy s tím nepřestaň

Obejmi mě, obejmi mě, obejmi mě

Ať přijde naše jaro

poznámka:

Možná jednou, ukrajinská i ruská píseň z filmu, zazní také takhle pěkně za sebou, a z jednoho pódia.

Elina Ivaščenko – Kukačka (Kyjev, desátý ročník X-faktoru Ukrajina)#se



Kukačka v Čečensku



Jaroslava Degtjarjova - Kukačka (Hlas-děti 2016)



„Jasja“ Degtjarjova se narodila (2008) ve městě Rostov na Donu. Když jí bylo 5 let vezla se spolu s rodiči v autě, které vyletělo ze silnice. Řídil otec. Nikdo nezemřel, ale Jaroslava to pořádně schytala. Přetrpěla několik operací, dlouho chodila o berlích. Doposud má občas silné bolesti hlavy. Když byla v nemocnici s mámou si hodně zpívali.

Jaroslava Degtjarjova - Kukučka, 2024 (vzpomínka na Hlas-děti 2016



Kukačku se svou rockovou skupinou Kino zpívá autor písně Viktor Coj, 1990 (Ve filmu Bitva o Sevastopol zní cover Poliny Gagariny. Myslím, že tato původní verze, s hlasem Víktora Coje, by se tam jistě více hodila



Otec Viktora Coje byl korejské národnosti, máma ruské. Viktor se narodil a vyrůstal v Leningradu (Sankt-Peterburg). Má zásluhy o rozvoj rockové hudby v Sovětském svazu. Byl tam hodně známý a populární. Veřejně se vyjadřoval také k politickým otázkám. V roce 1990 přejížděl svým autem po Lotyšské sovětské republice a chytil ho mikrospánek. (Taková je oficiální verze.) Dopravní nehodě, ve věku 28 let, podlehl.

Kukačka a přeměny zpěváka a skladatele, rockového rebela z dob totality, Víktora Coje



Polina Gagarina – Kukačka (v čínské satelitní televizi Hunan, 2019)

kapela Gela Gnolidzeho zpívá Obejmi mě v gruzínské televizi



Saša Kapustina-Kvašenaja si doma v Moskvě, ukrajinskou písničku Obejmi mě, přeložila do ruského jazyka



Okean El'zy a Svjatoslav Vakarčuk – Obejmi mě (píseň z filmu Bitva o Sevastopol)



K videu je na YouTube více než 9 tisíc komentářů. Jeden za všechny: Irina Volková - Jsem Ruska. Nemám na Ukrajině příbuzné. Každý večer pláču a modlím se k Bohu, aby tohle šílenství skončilo. Objímám tě Ukrajino



písně z filmu Bitva o Sevastopol (video: scény z filmu)



celý film Bitva o Sevastopolm



Film Bitva o Sevastopol na internetu. Koprodukční ukrajinsko-ruský film z roku 2015 Bitva o Sevastopol v českém jazyce, s písničkami Obejmi mě a Kukučka, je zde na portálu kukaj_to_sk