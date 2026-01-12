Voláre
sanremo 1958
Vítězná píseň „Nel blu, dipinto di blu“ je do dnešních dnů z festivalu nejúspěšnější. Vytiskli z ní 22 000 000 desek.
Každou skladbu v Sanremu zpívali dva interpreti, je to soutěž písní, ne zpěváků. Porota tak prý uměla písničky lépe ohodnotit.
Před „Volare“, světový ohlas mělo pouze několik skladeb. Ty se staly známými pozvolna, trvalo to léta. Hit „Nel blu, dipinto di blu“ dosáhl galaktickou slávu, z večeře do rána.
Regionální festival v Sanremu (na pobřeží Ligurie, při hranici s Francií), se dostal do pozornosti, stal se sledovaným. (Byl vzorem i pro organizátory vznikající Bratislavské lyry.)
.
domenico modugno – nel blu, dipinto di blu / v modrém, natřený modře („The Ed Sullivan Show“, hudba: Domenico Modugno, text: Modugno a Francesco Migliacci, skladba získala 2 ceny Grammy – za nahrávku roku a píseň roku)
Myslím, že takový sen se už nikdy nevrátí
Namaloval jsem si ruce a obličej modře
Pak mě najednou popadl vítr
Létal jsem na nekonečné obloze
Létám si, oh, oh
Zpívám si, oh, oh
V modré barvě, modře
Jsem rád, že jsem tam nahoře
A letěl jsem, letěl jsem šťastně, výše než slunce
A ještě výše
Zatímco svět pomalu mizel, daleko tam dole
Sladká hudba hrála, jen pro mě
Létám si, oh, oh
Zpívám si, oh, oh
V modré barvě, modře
Jsem rád, že jsem tam nahoře
Ale všechny sny se na úsvitu rozplynou
Když měsíc zapadne, vezme je s sebou
Já dál sním ve tvých krásných očích
Jsou modré, jako nebe poseté hvězdami
Létám si, oh, oh
Zpívám si, oh, oh
V modré tvých modrých očí
Jsem rád, že jsem tady dole
A já si dál vesele letím, výše než slunce
A ještě výše
Zatímco svět pomalu mizí ve tvých modrých očích
Tvůj hlas je sladká hudba, která mi hraje
Létání, oh, oh
Zpívání, oh, oh
V modré, tvých modrých očí
Jsem rád, že jsem tady dole
V modré, tvých modrých očí
Jsem rád, že jsem tady dole
S tebou
.
docela úspěšný let
Domenico byl dlouhá léta nedoceněný zpěvák a skladatel. Když poprvé zazpíval „Nel blu dipinto di blu“, bylo mu 30 let. Po globálním megaúspěchu této písničky se mu určitě zdálo, že létá. „Nel blu, dipinto di blu“ je do dnešních dnů komerčně nejúspěšnější italská skladba.
Refrén začíná výrazným slovem „volare“ (létat), písničce tedy přischl i název „Volare“.
Domenicovi se zalíbila, naprosto abstraktní, básnička jeho kamaráda Franca Migliacciho. V italštině to hezky zní. Už si uměl představit, už slyšel melodii toho textu. Na slova písně to ovšem bylo málo. Dopsal tam tedy ještě něco o modrých očích. A docela dobře se mu podařilo vystihnout pocit zamilovaného Itala.
Text je přirozený a jednoduchý. Hudební motiv také. Jiným, například. skupině The Beatles, se pak snadno skládalo písničky, když už věděli jak na to.
Domenico Modugno a Franco Migliacci se staly vyhledávanými autory. Všichni italští zpěváci a zpěvačky chtěli od nich písničky. Když si vzpomenete na nějaký italský hit, ze šedesátých a sedmdesátých let, tak je pravděpodobně z jejich pera.
.
první film
Lid chtěl vidět a slyšet svého oblíbeného zpěváka. Ten hlad měli ukojit filmy v hlavní roli s Domenicem Modugnem. Vzniklo jich mnoho. Jsou nákladné, bombastické i barevné. Ale dost okázalé, visí na představiteli hrdiny filmu, jako cirkusový stan na hlavním stožáru.
To film „Nel blu dipinto di blu“ je jiný. Vznikl hned v euforii po vítězství písničky v Sanremu a jejím úspěchu na celém světě. Domenico byl v módě, filmové studio však nechtělo nic riskovat. Natočili ho ve stylu neorealismu. Tedy za málo peněz a černo-bíle.
Režisér Piero Tellini měl ambici udělat plnohodnotný film. Domenico Modugno je naštěstí stejně dobrý herec jako zpěvák, skladatel a textař. Nepůsobí ve filmu jen jako vzácná návštěva.
Žánr je ‚muzikál‘, označení ‚film s písničkami‘ by se mi líbilo víc. Tvůrci sáhli po skladbách, které Domenico nahrál už v minulosti. A po kterých do té doby pes neštěkl. Nejsou součástí příběhu do té míry, jak by to mělo ve správném muzikálu být. Jsou do děje trochu přitaženy za vlasy.
Nejvíce je to cítit v závěru, když se v ulicích, z ničeho-nic, objeví helikoptéra. A to jen proto, aby konečně mohlo zaznít Domenicovo „Volare“ (létání), na které jsme už tak dlouho čekali.
V písničce se zpívá o modrých očích, do filmu tedy potřebovali herečku s pohledem přesně takové barvy. (Film je černobílý, ale lidé se na něj dívali v kině na velkém plátně.) Ida Galli si později ještě zahrála spoustu osudových žen, Donata je její debut.
Zápletka je na celovečerní film poněkud slabá. Bez mnoha vedlejších motivů by to byl moc krátký film. Díky tomu ovšem vidíme celou paletu života v Římě padesátých let. Jako kdyby si člověk otevřel konzervu s nápisem – Itálie v roce 1959.
Porovnání se skvosty nerealismu film jistě nesnese, ale je to docela dobrý pokus. Pokud má ‚Zloděj kol‘ 100, tak „Volare“ bych dal šumných 80 bodů.
Ve filmu nejsou žádné trikové záběry ani počítačové efekty a úpravy. Když se dívám na film z dob před érou počítačů a mobilních telefonů, když lidé normálně fungovali, má duše má radost.
Podíval jsem se na celé toto dílo, přátelé. Viděl jsem neorealistický muzikál (ani jsem netušil, že je něco takového možné). Viděl jsem hrát zpěváka Domenica Modugna, vždy skvělého Vittoria De Sicu, 19 letou Idu Galli – mně to stačí.
.
obsah filmu
Mladý Turi přišel ze Sicílie, zkusit štěstí v hlavním městě. Přes den se nevyhýbá žádné příležitostné práci. Večer zpívá písničky Domenica Modugna, hraje na kytaru a rozdává dobrou náladu v místním pubu. V noci, se svou partou kamarádů, pořád něco pěkného ukrade.
Veselý šikovníček Turi je tmavý typ muže s hustými vlasy, s hustými vousy a hustým strništěm na bradě. Na první pohled se zdá, že je hustý. Zdání klame, je evidentní, že v mixu hormonů má v těle trochu více estrogenu a testosteronu trochu méně, než by bylo žádoucí.
Má proto zvětšené řečové centrum v mozku, má lehkovážnou, náladovou povahu. Má také náběh zůstat věčným puberťákem. Má tedy všechno, co ženy na mužích tak milují.
Nejvíce se kolem něj obšmítá Assuntina. Je moc impulzivní, pravá Italka. Je také nebezpečně žárlivá. Ve scéně na začátku filmu Turimu málem urazí nohy a to jen proto, že se podíval na jednu hezkou Římanku.
Turi ale zná každou sukni ve městě. A každé se Turi líbí. Také dceři bohatého továrníka. Všechny si zřejmě myslí, že je jako anturium, vždy se vztyčeným pestíkem.
Žádná žena si našeho hrdinu zatím nedokázala získat. Turi se jednoduše, neumí opravdu zamilovat.
V noci, tak jako vždy, jede se svou kompánií loupit. Mladá a krásná Donata dělá au-pair v lepší čtvrti. Pod okny jejího pokoje je klenotnictví.
Zatímco Turiho druhové vykrádají klenotnictví, on dává pozor na ulici. Jak schválně, právě se tam dostaví jeden policista.
Druhý den Turi vypovídá na policii. Viděli ho na místě činu a policisté Turiho už znají. Z toho se jen těžko vykroutí.
Turi tvrdí, že tam byl jen náhodou, že chodí s Donatou a byl za ní. Na policii přivedou Donatu. Je to inteligentní holka, situaci hned pochopí. Potvrdí Turimu alibi i to, že se spolu kamarádí.
Turi si opět užívá svobodu. Donata se ovšem do své role vcítí až moc. Turiho společnost schválně vyhledává. V Itálii to není jen tak, veřejně přiznat vztah. Rodiče Donaty přijedou do Říma, aby se seznámili s nápadníkem své dcery.
Donata chytá Turiho za ruku a toulí se k němu i tehdy, když se nikdo nedívá. Turi je nucen hrát tuto hru, vždyť Donata, pokud se rozzlobí, může svou výpověď na policii leckdy změnit.
Rodiče Donaty si přejí, aby si Turi našel stálé zaměstnání. Že pěkně zpívá, se jim zdá málo. Turi to zkouší ve stavebnictví, využije i známost se svým krajanem, úspěšným podnikatelem.
Assuntina je z celé situace dosti nešťastná. Turi pochopí, že kam to všechno směřuje. Půjde-li to takhle dál, může s Donatou chystat svatbu.
Sám tedy jede na policejní stanici a přizná se ke krádeži v klenotnictví. Policisté, jak už jsem řekl, Turiho způsob života znají a neuvěří mu. Myslí si, že by se jistě dal obvinit i z vraždy, jen aby se nemusel ženit. Kdo to kdy viděl, aby se Sicilián, jen tak bez příčiny, k něčemu přiznal?!
Turi je bezradný. Assuntina ho dále častuje výčitkama. Jeho kamarádům se nelíbí, že se byl přiznat. Vybaví si to s ním ručně. A kdo zase fouká Turimu rány? Assuntina.
Turi je rozzlobený. (Má to totiž právě docela dobře rozdělané i s dcerou továrníka.) Donata z Říma, prostě, musí okamžitě odejít. Vykřičí jí, že je naivní a že už se nedá více citově vydírat. Koupí Donate lístek domů a sám ji dotáhne na zastávku autobusu…
Pozná už jednou i tento sympatický Siciliján lásky cit? A ke které ženě vlastně?
.
osoby a obsazení:
Domenico Modugno ………. Turi La Rosa
Vittorio De Sica ………. Spartaco
Giovanna Ralli ………. Assuntina
Ida Galli …….. Donata
Franco Migliacci ………. Peppe
celý film „nel blu dipinto di blu – volare“ (1959, romantický muzikál)
.
poznámky:
– Italové, když mluví, doprovázejí svůj projev ‚posunkovou řečí‘. Hodně z toho se dá vytušit, porozumět. Přesto, možná jsem děj filmu docela dobře nepochopil a všechno je úplně jinak.
– První film Domenica Modugna připomíná neorealismus. Styl byl v italské kinematografii a literatuře oblíbený. Takové filmy a knihy jsou o nejchudší vrstvě společnosti. Děj se obvykle odehrává v dělnických předměstích. Život Domenica Modugna, před Sanremem 1958, byl asi také moc neorealistický.
– Hrdina filmu, Turi La Rosa, má dost specifický vztah s policií. Otec Domenica Modugna byl, shodou okolností, povoláním policista.
– Mezi průmyslovým severem a mafiánským jihem této dlouhé země, vždy bylo cítit určité napětí. Domenico Modugno je osoba, která velký italský národ spojila. Domenico svou celou tvorbou proslavil Itálii. Dokázal, že i lidé z jihu jsou přínosem.
– Domenico je materiál na několik článků. Když budu mít chvilku času a když dožiji, k tématu Modugno (ak biochemii) bych se ještě rád vrátil.
.
„volare“ na eurovizi v nizozemsku (je to zatím jediná písnička v historii soutěže, která získala Grammy)
.
poznámka:
– Italové jsou geneticky dost nesourodý národ. Na jižní Itálii a Sicílii migrovaly kmeny a rody ze severní Afriky. To ještě v dobách antiky a Římské říše. Jejich potomci tvoří více než polovinu populace.
Ve střední Itálii žili Etruskové. V šestém století př.nl. je Římané ovládli a asimilovali. Etrusků bylo více než Římanů ale byli rozděleni na několik samostatných knížectví. Starověcí obyvatelé severní Afriky ani Etruskové, nepatřili k Indoevropanům.
V římské provincii Panonie – na jih od dnešního západního Slovenska, tedy v Zadunajsku – žilo germánsko-slovanské etnikum Longobardi. Do Karpatské kotliny v 6. století přijeli Avaři. Hodně Longobardů v té době odešlo. Usadili se v severní Itálii. Jeden region severní Itálie s hlavním městem Miláno se i dnes jmenuje Lombardie. V samém středu Maďarska, na jih od Budína, žili Němci do poloviny minulého století. (Germánská etnika ve střední Evropě se hlásila k německému národu a měla německé školy i když doma mluvila podstatně jinak, než spisovny.)
Sever Itálie, připojil ke své říši Karel Veliký. Později území zdědila Východofranská říše. Známá i pod zavádějícím názvem Svatá říše římská. V dobrých časech k ní Řím opravdu patřil, ale byl to v podstatě germánský stát. – Plavovlasou a modrookou herečku, jako Ida Galli, zřejmě v Itálii, není až takový problém najít, jak by se zdálo.
_____
„volare“ ve filmu o modugnovi
