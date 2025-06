U nás v Kocourkově a v EU

Česká republika je nejateističtější stát světa. Poářád tam ale uctívají a zbožňují, zpěváka Karla Gotta.

.



Polsko je známé svými výhradami vůči Rusku ale i vůči Německu. Dělá ze sebe vlastně nárazníkovou zónu mezi těmito dvěma zeměmi. A dělá to moc dobře.



.



Zdá se, že Maďarsko se chtělo stát členem Evropské unie proto, aby si Maďaři mohli prosazovat jen své vlastní národní zájmy.



.



Novým státem v EU bude Ukrajina. Bude to zároveň i největší stát unie?



.



_____



PROGRAM TV KOCOURKOVO



.



VELKÝ FLÁM: V noci, po parlamentních volbách jsou někteří smutní, jiní slaví.



.



LEPŠÍ TO UŽ NEBUDE: Publicistika. Členové vlády a poslanci parlamentu si dost podstatně zvýšili platy. Několikanásobně zvednout mzdy i všem ostatním pracujícím občanům, ovšem zapomněli.



.



PŘÍBĚH HRAČEK: Seriál. V parlamentu poslanci koalice, opět vyjádřili svůj názor jednohlasně, stejně.



.



VOLNÝ PÁD: Hospodářství, ekonomika, kultura a životní úroveň je u nás v Kocourkově, pořád v pohybu.



.



ORLI PRÁVA: Drama. V Kocourkově jsou už všichni šťastní a bohatí. Hospodářství šlape na plné obrátky - v tomhletom už opravdu není co vylepšit. Nová vláda se proto v první řadě, pustí do úpravy trestního práva.



.



_____



ŽENY A MUŽI



.



VŠECHNO DĚLAJ IMUŽI



Když se rozhlédneme kolem sebe, všechno co vidíme tady na tomhle světě, udělali muži. Všechny domy, paneláky, mrakodrapy, vše co tady stojí jsme věru postavili my. Také dálnice, železnice, silnice, tunely, parkoviště a sportoviště. Kdo vám vymění ledvinu nebo srdce na operačním stole? Ženy rádi nakupují, ale nejprve musí, do supermarketů, někdo to zboží přivézt. Ať prší nebo sněží. A to nejen z nejbližšího velkoskladu, ale i z druhé strany zeměkoule. Muži chodí za prací daleko, spí v ubytovnách, na montážích v maringotkách. Jezdí na kamionech, obsluhují zaoceánské lodě, nákladní i osobní letadla. A někdo ty budovy, mosty, stroje, materiály a technologie, které nás všude obklopují, musel nejprve vymyslet, vyzkoumat, narýsovat a sestrojit. A někdo je musí neustále udržovat v chodu… Říkáte, že ženy přece rodí a vychovávají děti? Ale když se to vezme hezky kolem, tak kdo ty všechny děti udělal?!



.



VŠECHNO JE V HLAVĚ



Mozek muže sympatickou ženu hned svléká. Děje se to automaticky, přibližně, jako ve filmu „Vrchní, prchni!“. Nelze to zastavit ani ovládat. Proto si muž nikdy nevšimne, jaké šaty má žena oblečené. On je prostě nevnímá, nevidí. Naopak, přítomnost ošklivé a falešné ženy, muž pociťuje, jako kdyby mu někdo nakapal na mozek citron. Říkám to s vědomím, že já se jistě také mnohým nelíbím. Jak je to v opačném gardu, jak reaguje kompjuter v ženské hlavičce na krásné, bohaté, úspěšné a slavné muže, opravdu netuším.



.



_____



V PARLAMENTNÍM BUFETU



.



MATOVIČ: Část poslanců za "Olano" se rozhodla, založit si vlastní stranu. Jsou to všechno nezávislé osobnosti, které chtějí být nezávislé i ode mě.



.



ŠIMECKA: Politická skupina, ze současné koalice, řídí naše hospodářství již čtvrté volební období. Myslím ovšem, že by zde měli vládnout i dál… dokud se to nenaučí dělat dobře.



.



HEGER: U nás už letadla a auta značek MIG, MOSKVIČ a ŽIGULI dosloužily. Pro nás je to jen spousta šrotu. Na sousední Ukrajině ale na taková ojetá auta a olétaná letadla, stále ještě stojí ve frontě.



.



PUTIN A ZELENSKYJ: Ruských a Ukrajinských hochů je stále dost. Zbraní máme málo.

.



konec výletu (?)

.



poslední ať zhasne světlo