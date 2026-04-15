Tisza – hladina stoupá
Maďarsko je členem EU a Orbán se snažil věci brzdit a rozvracet. Získal si tím sympatie v Rusku i v USA. Obě země jej nyní podporují. Když jsem zíral na setkání Orbána a viceprezidenta Vancee s příznivci ve sportovní hale, stále jsem čekal, že se tam nakonec objeví i Trump a Putin. Už dávno se chtěli setkat právě v Pešťbudíně.
Vše sleduje i Si Ťin-pching v Pekingu, Čína má v Maďarsku mnoho továren. Takových které jinde nechtěli. Nejsou moc ekologické a Péter Magyar je nemá rád. Volby na Dolní zemi jsou událostí světového významu.
Projev Orbána, Vancea (a Trumpa přes mobil). Volební preference strany Fides prý hned poté klesly o několik procent. (duben 2026)
poznámka: Ke všem videím v článku lze zapnout titulky v češtině.
„Tisza“ byla, podle preferencí, již více než půl roku, druhá nejpopulárnější strana v Maďarsku, když její předseda Péter Magyar dostal pozvánku do veřejnoprávní televize. Bylo to jen ranní vysílání, ne politická debata s předsedou vlády Viktorem Orbánem.
Moderátorka si chtěla povídat o marginálních otázkách týkajících se hlavního města. Péter Magyar si však v kuse šel jen to své. Nastoloval problémy celostátního významu, které trápí společnost Dolní země.
Předseda strany Tisza říká, že „veřejnoprávní“ televize se neptá na skutečné problémy, celý den tlačí jen goebbelsovskou propagandu a lžou už i v otázkách, které kladou.
Z jednoho studia maďarské televize, které je na ulici Kunigundy, je pravidelně, každý týden, vysílán info pořad předsedy vlády. Tam však prý spřízněný novináři kladou otázky, které napsal vedoucí kanceláře předsedy vlády Antal Rogán. Viktor Orbán pak vždy, údajně, jen přečte odpovědi, které mu napsal také Antal Rogán.
Redaktoři v televizi u našich jižních sousedů, nemají ve zvyku s politiky diskutovat ani mluvit své názory. Jen kladou otázky. Tedy používají takové věty, jednu nebo dvě, na jejichž konci je otazník. Ani neskáčou neustále, bez zjevné příčiny, politikům do odpovědi.
Nyní ale vidíme snahu paní moderátorky usměrňovat rozhovor, který se nevyvíjí podle jejího scénáře. Snaží se Pétera znejistit, zmýlit, přerušit mu tok myšlenek. Péter to ovšem celé s přehledem ustojí, celý rozhovor vyzní nakonec v jeho prospěch. Uvažoval jsem, který z našich politiků by to asi uměl dát takto…
Péter Magyar ve vysílání maďarské veřejnoprávní televize, v pořadu Ma reggel / Dnes ráno (září 2024)
Péter Magyar se neustále chtěl setkat s Viktorem Orbánem před kamerami a popovídat si s ním. Doposud se mu to podařilo v podstatě jen jednou.
Magyar a Orbán v parlamentu EU (říjen 2024)
Z vedení strany Tisza jsem zatím, kromě předsedy, nikoho neviděl. Jako kdyby to byla strana jednoho muže. Péter postupně představuje poslance v příštím parlamentu, ministri budoucí vlády ne.
Péter Magyar už 2 roky chodí po zemi, podobně jako král Matěj v pohádkách. Měl projev už v každé vesnici a v každém městě. Vždy mluví přesně to samé, opírá se o příběhy z národních legend a hrdinské historie. (Z historie nebo mytologie, v Maďarsku je to téměř stejné.) Všude slíbí nové cesty, školy, nemocnice, ujišťuje, že místo národa je v Evropě. Přesně tam kam Staří Maďaři přijeli a kde chtěli zůstat.
Způsob vedení kampaně by mohl být příkladem i pro naši politickou scénu. Zdá se, že není nic jednoduššího, než povalit zkorumpovanou vládu ze které jsou už všichni, po čtyřech volebních obdobích, totálně unaveni.
Balatonfüred
„Lájoš Košút poslal zprávu“ je oblíbená píseň budoucího premiéra Dolní země. Obvykle zní na konec shromáždění. Mává se při tom červeno-bílo-zelenými vlajkami.
Lájoš Košút poslal zprávu,
jeden pluk se celý minul.
Pokud ještě jednou pošle zprávu,
všichni musíme mašírovat.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije Maďar!
Déšť padá
na klobouk Lájoše Košúta.
Kolik kapek na něj mu padne,
ať na něj padne tolik požehnání.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije vlast!
Píše Lájoš jako student.
Není třeba světlo svící,
píše dopis, při záři hvězd.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije domovina!
Lájoš Košút poslal zprávu,
regiment mu došel.
Pokud se minuly dva či tři,
bude jich mít místo nich třináct.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije vlast!
Déšť padá
na mohylu Lájoše Košúta.
Kolik kapek na ni padne,
ať je tolikrát požehnán.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije vlast!
V jiných verzích píseň pokračuje takhle:
Lájoš Košút poslal zprávu,
ubyl mu jeden pluk.
Kdyby nebylo Lájoše Košúta,
nestal by se ze mě voják.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije vlast!
Od osm set čtyřicet devátého roku
Košútova píseň pořád zní.
Zatroubíme, bude znít,
ať národ neusne.
Ať žije maďarská svoboda,
ať žije domovina!
poznámky:
V dobách monarchie byla země rozdělena na Horní a Dolní Uhry. Na Horní a Dolní zemi. Slovenské republice v maďarských médiích říkají Felvidék / Horní země. Slovensku se v Maďarsku říká Slovenská republika / Szlovák köztársaság jen při státních návštěvách.
Debrecín je slovenský název města Debrecen.
Pešťbudín je zastaralý slovenský název města Budapešť.
Kunigunda – Svatá Kinga Polská, polská kněžna z dynastie Arpádovců
