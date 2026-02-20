„The Seekers“
Jízdenky kupovat nemuseli a něco si ještě vydělali. V Londýně si za ty peníze chtěli nahrát pár písniček. Ve studiích Abbey Road měli rezervovaný sál č. 2.
Skupina The Beatles ovšem chtěla nahrávat svůj album dříve, než bylo plánováno. Milé fidlikanty z Austrálie tedy klidně odsunuli na pozdější termín. Co už, The Seekers si dali turné po anglických klubech.
Ve studiu Abbey Road pak nahráli písničky „I’ll Never Find Another You“ a „The Carnival Is Over“. Singl „I’ll Never Find Another You“ dosáhl v Britské hitparádě 1. místo. Skupina The Seekers tedy odsunula ve sledovaném žebříčku The Beatles.
Deska s písničkou „The Carnival Is Over“ je ve Velké Británii mezi 30 nejprodávanějšími. A to je, myslím, docela dobrý výsledek.
Hledači – Už tě nikdy nenajdu / I’ll Never Find Another You (Pro The Seekers složil: Tom Springfield, první místo v britské hitparádě.)
A World Of Our Own / Náš vlastní svět (1965, pro The Seekers skladbu složil Tom Springfield, Ed Sullivan Show, New York)
„When the Stars begin to Fall“ – skladba z r. 1964 je společným dílem všech chlapců a dívek z The Seekers
Titulní píseň pro britský romantický film „Georgy Girls“ z roku 1966. Pro The Seekers skladbu složil Tom Springfield, text k ní dodal Jim Dale. Píseň byla mezi pěti nominacemi na Oscara. Sošku nezískala, ale na ceremoniálu zazněla.
Morningtown Ride / Ranní jízda je ukolébavka, kterou napsala Malvina Reynolds. Skupina The Seekers se s ní umístila na 2. místě v britském žebříčku singlů. Píseň vypráví příběh o cestě nocí, kterou podnikají děti ve vlaku.
V únoru 1968, během turné The Seekers na Novém Zélandu, Judith Durham oznámila světu, že skupinu opouští. Chtěla si zkusit sólovou dráhu.
7. července (bylo to samozřejmě v neděli), více než 10 milionů lidí, tedy celá Austrálie, mnozí z nich v slzách, poslouchali tyto písničky a viděli, jak se skupina The Seekers naposledy poklonila. Během jedné emocemi nabité hodiny The Seekers zazpívali svůj poslední koncert. Byl to hudební výlet od začátků v Melbourne, až po první místa v hitparádách. Písničky, které vytlačovaly (a vytáčely) i The Beatles a The Rolling Stones.
poznámka: Nevím, nerozumím proč se všechny slavné skupiny touží jen rozpadat a rozpadnout. A téměř vždy v momentě, kdy jsou nejslavnější. Mnozí interpreti a hudebníci si jistě myslí, že sami udělají ještě větší díru do světa. To se ale těžko někomu povede, pokud se nejmenuje Sting (ex Police). Vždy to dopadne podobně, jako když Stephen King a J. K. Rowlingová vydali své knihy pod jinými jmény. To že se rozpadli nepomohlo Hložkovi ani Kotvaldovi. A ti dva ani nebyli kvarteto. Nejvíce jsem nesl na srdci, když se rozpadl Beatles a pak MC Erik s Barbarou (ať je Barbaře země lehká). Rozpad by snad pomohl jen čtyřce Mama’s and Papa’s. To se jim ale při vší snaze nepovedlo. A když to nakonec přijelo, už to nikoho nezajímal
Judith Durham – Nobody But You (nikdo už vedle tebe, Judith, nestojí, nehraje a nezpívá)o
V 1993. se Judith Durham do The Seekers konečně vrátila. Po 25. letech.
The Seekers – The Carnival Is Over (2013)
k poctě Judith Durham (1943–2022)
Vysoký Athol Guy a sympatický Keith Potger v roce. 1961. Zpívají již 4 roky starou „Little Darlin“.
Judith Durham v pořadu, This Is Your Life‘ (1997)
Moc pěkný, kvalitní, barevný, australský film s The Seekers a s jejich písničkami, z r. 1968. Zdramatizovaný, hraný dokument ve stylu filmů s Beatles.
The Seekers – „The Carnival Is Over“
Skupina The Seekers pochází ze státu Viktorie v jiho-východní Austrálii. Svým oblečením a repertoárem se stylizuje do přelomu 19. a 20. století. Právě v tomto období, ve Viktorii, ve městě Melbourne a na řece Murray se odehrává děj seriálu Co přináší řeka. Je to asi jediná „západní“ telenovela kterou vysílala čs. televize během totality. První série romantického seriálu „All the Rivers Run“, podle románu spisovatelky Nancy Cato, v českém jazyce je na portálu youtube.
The Seekers – Carry Me / Nes mě
V tvorbě skupiny The Seekers folk přerůstá do popu. V dobách hledačů a pionýrů, fungovala 4 roky. I za ten krátký čas vyorala v populární hudbě hlubokou brázdu. Do dnešních dnů ji vítr nezafoukal – džungle nezarostla.
Viliam Kusi
Judith, Pipi, Susan, Valéria, Ivetka
Judith Durham (1943–2022) Judith Mavis Cock měla od narození astma. Později se přidalo další chronické plicní onemocnění. Rodina se přestěhovala na ostrov Tasmánie, na jih od Austrálie.
Viliam Kusi
Lidové inspirace
V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).
Viliam Kusi
Věštkyně
Anastasia Kočetova je ukrajinská zpěvačka. Narodila se 13. dubna 1989 v Červonohradu (těsně u západní hranice Ukrajiny). Od mala se věnovala zpěvu v dětském studiu. Vystudovala tlumočnictví (anglický jazyk) na fakultě ve Lvově.
Viliam Kusi
Slovanští bratři, hříchy Galadriel
Epická skladba „Bratři Slované“ je inspirována společným dědictvím různých slovanských etnik. Od Vltavy po Volhu, od Černého po Bílé moře, od Karpat po Ural. Každá sloha představuje jinou skupinu Slovanů.
Viliam Kusi
Je konec karnevalu
Skupina The Seekers se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi. V Londýně si ve studiu Abbey Road nahráli pár písniček. Také „The Carnival Is Over“. Byl z toho hit.
