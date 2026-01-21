Slovanští bratři, hříchy Galadriel

Epická skladba „Bratři Slované“ je inspirována společným dědictvím různých slovanských etnik. Od Vltavy po Volhu, od Černého po Bílé moře, od Karpat po Ural. Každá sloha představuje jinou skupinu Slovanů.

Zvuk písně je „trapový“. Píseň má gotickou atmosféru, slyšíme současný, houževnatý, elektronický folk. S dost výrazným rytmem. Kulturní rozmanitost, velký Slovanský národ, alespoň v této písni, nerozděluje ale spojuje.

Hudební žánr „trap“ (ne Trump) vznikl především z „crunku“ v USA na samém začátku 21. století. V trapové písničce slyšíme hlavně bicí (nebo bicí automat) a vřeštící vokály. Způsob zpěvu ještě vylepšuje, ty nejkrásnější tradice hip-hopu a rapu.

V Německu žije spolu mnoho germánských a slovansko-germánských etnik. Jejich původní jazyky byly prý často odlišné, ani si moc nerozuměly. Během několika staletí Východofranské říše ale ve všech knížectvích byli nuceni psát stejně. I po rozpadu společného státu, v období středověku, si tento pěkný zvyk zachovali. Napoleonova armáda o celý německý prostor nemusela ani bojovat, jen tam vmašírovala. Dobrý podnět k tomu, aby se později malé německé státečky zase spojily.

Slovanské národy nikdy nežily spolu v jednom státě – říkají mnozí. Je to pravda, ale jen částečně. V Ruské říši, v Jugoslávii i v Československu bylo současně několik slovanských etnik. Na malém Slovensku žijí v současnosti dva další celé národy, Rusíni a Gorali. Tak, opravdu nevím čím to je, že se mi Slované tak rádi oddělujeme.

Procitme tedy duchovní spojení slovanské kultury a desítky tisíciletí hluboké historie alespoň v jedné písničce…

.

Galadriel je hudební skupina z Bratislavy. Jak už to ale v naší metropoli bývá, lidé jsou tam různí a z různých pěkných koutů Slovenska. Nejvíce zastoupené, pokud se nemýlím, je v tomto případě Horehroní.

Skupina má čtyři členy, ale v průběhu desetiletí se v ní vystřídalo dalších 14 lidí. Galadriel nedávno oslavila 30 let.

Tvorba Galadriel je v zahraničí mnohem známější, než na hroudě. Skupina se vůbec necpe do našich veřejnoprávních ani soukromých médií. Vydává nová alba, epochy mezi nimi jsou ovšem stále delší. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že hudebníci z Galadriel jsou už zřejmě dost bohatí.

moje srdcovka „Imaginary Sins“ (Všiml jsem si jí v roce 2004 v nočním, hudebním bloku jedné české televize.)l

Nevinnost hoří, plamenem tajemných snů

Tvá nahota, opouští mou mysl

Ovládám se, jako tvůj Naamah

Padáš do tance lucifera

Spánek taje v jezeře extáze

Tvé tělo uvnitř vybuchlo… pro sny

Tiš sedla na rty

Měsíční světlo chladí kůži

Přicházím z temnoty, naplnit tvé sny

Pod křídlem noci, odpustit hříchy

Představuji si jak dýcháš

Chci cítit tvé vzdechy do mých očí

Hořící déšť, protéká marností

Odlétám pryč do bolesti

Pro dech touhy

Shořím ve tvém pekle

V tichém pláči, mých citů

Ztrácím se v síti tvé krásy

Přišel jsem z temnoty

Aby se dnes večer naplnily všechny sny

Pod křídly noci, odpustím si hříchy

.

Galadriel – The Forest Lullaby

Předchozí verze je novější. Profesní posun v hudební stránce je velký, až dokonalý, ale nějak mi víc přirostla k srdci původní skladba. Při ní usnu dřív.

Galadriel – The Forest Lullaby

website– skupiny Galadriel

_____

Ukrajinská hymna v podání Amélie Anisovyč. Zahájila charitativní koncert ve městě Lodž. Amélie pochází z Ukrajiny. Je šťastné dítě. Žije s mámou v Polsku, má všechny ruce i nohy a pěkně zpívá.

Autor: Viliam Kusi | středa 21.1.2026 18:00

Viliam Kusi

  • Počet článků 35
  • Celková karma 6,54
  • Průměrná čtenost 309x
Narodil som sa v meste Nitra. (V deň keď letel Gagarin.) Vyrastal na dedine pri rieke Váh. Vyučený chemik. Moje kroky viedli do chemického priemyslu. Potom na poštu a úpravu záhrad. Neskôr do hotela v Tatrách, Piešťanoch a v Bratislave. Články sú myslené trochu menej vážne.

