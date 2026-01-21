Slovanští bratři, hříchy Galadriel
Zvuk písně je „trapový“. Píseň má gotickou atmosféru, slyšíme současný, houževnatý, elektronický folk. S dost výrazným rytmem. Kulturní rozmanitost, velký Slovanský národ, alespoň v této písni, nerozděluje ale spojuje.
Hudební žánr „trap“ (ne Trump) vznikl především z „crunku“ v USA na samém začátku 21. století. V trapové písničce slyšíme hlavně bicí (nebo bicí automat) a vřeštící vokály. Způsob zpěvu ještě vylepšuje, ty nejkrásnější tradice hip-hopu a rapu.
V Německu žije spolu mnoho germánských a slovansko-germánských etnik. Jejich původní jazyky byly prý často odlišné, ani si moc nerozuměly. Během několika staletí Východofranské říše ale ve všech knížectvích byli nuceni psát stejně. I po rozpadu společného státu, v období středověku, si tento pěkný zvyk zachovali. Napoleonova armáda o celý německý prostor nemusela ani bojovat, jen tam vmašírovala. Dobrý podnět k tomu, aby se později malé německé státečky zase spojily.
Slovanské národy nikdy nežily spolu v jednom státě – říkají mnozí. Je to pravda, ale jen částečně. V Ruské říši, v Jugoslávii i v Československu bylo současně několik slovanských etnik. Na malém Slovensku žijí v současnosti dva další celé národy, Rusíni a Gorali. Tak, opravdu nevím čím to je, že se mi Slované tak rádi oddělujeme.
Procitme tedy duchovní spojení slovanské kultury a desítky tisíciletí hluboké historie alespoň v jedné písničce…
Galadriel je hudební skupina z Bratislavy. Jak už to ale v naší metropoli bývá, lidé jsou tam různí a z různých pěkných koutů Slovenska. Nejvíce zastoupené, pokud se nemýlím, je v tomto případě Horehroní.
Skupina má čtyři členy, ale v průběhu desetiletí se v ní vystřídalo dalších 14 lidí. Galadriel nedávno oslavila 30 let.
Tvorba Galadriel je v zahraničí mnohem známější, než na hroudě. Skupina se vůbec necpe do našich veřejnoprávních ani soukromých médií. Vydává nová alba, epochy mezi nimi jsou ovšem stále delší. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že hudebníci z Galadriel jsou už zřejmě dost bohatí.
moje srdcovka „Imaginary Sins“ (Všiml jsem si jí v roce 2004 v nočním, hudebním bloku jedné české televize.)l
Nevinnost hoří, plamenem tajemných snů
Tvá nahota, opouští mou mysl
Ovládám se, jako tvůj Naamah
Padáš do tance lucifera
Spánek taje v jezeře extáze
Tvé tělo uvnitř vybuchlo… pro sny
Tiš sedla na rty
Měsíční světlo chladí kůži
Přicházím z temnoty, naplnit tvé sny
Pod křídlem noci, odpustit hříchy
Představuji si jak dýcháš
Chci cítit tvé vzdechy do mých očí
Hořící déšť, protéká marností
Odlétám pryč do bolesti
Pro dech touhy
Shořím ve tvém pekle
V tichém pláči, mých citů
Ztrácím se v síti tvé krásy
Přišel jsem z temnoty
Aby se dnes večer naplnily všechny sny
Pod křídly noci, odpustím si hříchy
Galadriel – The Forest Lullaby
Předchozí verze je novější. Profesní posun v hudební stránce je velký, až dokonalý, ale nějak mi víc přirostla k srdci původní skladba. Při ní usnu dřív.
Galadriel – The Forest Lullaby
– website– skupiny Galadriel
Ukrajinská hymna v podání Amélie Anisovyč. Zahájila charitativní koncert ve městě Lodž. Amélie pochází z Ukrajiny. Je šťastné dítě. Žije s mámou v Polsku, má všechny ruce i nohy a pěkně zpívá.
Viliam Kusi
|Další články autora
