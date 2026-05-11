Písně z básně
Gamzatov si tedy cestoval, za státní peníze, po Japonsku a seznamoval se se zemí. Setkal se s japonskými politiky a různými osobnostmi.
Seznámil se tam také s mladou dívkou Sadako Sasaki. Sadako ještě jako úplně malé děcko byla 6. srpna 1945 spolu s rodiči na návštěvě u příbuzných v městečku Hirošima. Holčička Sadako Sasaki měla štěstí, atomový výbuch, jako jediná z celé rodiny, přežila. Měla „pouze“ nemoc z ozáření.
V Japonsku lidé věří, že pokud někdo složí z papíru tisíc jeřábů, jeho touha a přání se splní. Ty papírové skládačky se jmenují „origami“. Určitou roli v tom hraje i druh a kvalita papíru a také jeho barva. Nejdůležitější ovšem na celé věci je rozdat všechny origami mezi přátele a známé.
Nebo i neznámé, cizí lidi, všichni ale tuším, musí papírové jeřáby s láskou přijmout. Avarský básník Rasul Gamzatov dostal od Sadako také jednoho origami jeřábu.
Popřál malé Sadako brzké uzdravení musel se však urychleně vrátit domů do Dagestánu. Jeho mamka v rodné vesnici Cada také moc vážně onemocněla.
Gamzatov tedy letěl v letadle přes širokou ale i dlouhou Ruskou zemi. V ruce držel origami jeřába, myslel na nemocnou matku, na nemocnou Sadako, na svůj malý národ pod Kavkazem. Myslel na bratra Magomeda, který padl v bitvě o Sevastopol, a na bratra Ahilcha, námořníka, který byl nezvěstný.
Přes okno letadla se díval na krajinu pod jeho křídly a na oblaka. Najednou spatřil letět dva jeřáby. Potom další a celou skupinu, letící v charakteristickém uskupení ve tvaru klínu.
Rasulu Gamzatovovi se v jeho momentálním duševním rozpoložení zdálo, že je jedním z nich, že letí mezi nimi. Byla to jen chvilka, neboť letadlo jeřáby hned předjelo, potřebuje ale básník něco víc!?
V oblacích, vysoko nad zemí, tak vznikla mystická báseň o dávných Avarských bojovnících, kteří neumírají, ale přeměňují se na jeřáby. Rasulův přítel Naum Grebnev báseň hned přeložil do ruštiny a byla několikrát publikována knižně, také v časopisech a novinách.
Báseň zhudebnil skladatel Jan Frenkeľ.
Dmitrij Chvorostovskij – Jeřáby
Na vojáky z krvavých těch polí
myslím tiše, v podzim laskavý.
Nezemřeli smrtí, která bolí
mění se na bílé jeřáby.
Až doteď z těch minulých časů
vždy, když letí, slyším tiché hlasy.
To mé srdce cítí trpkou krásu
následuje jejich dlouhé trasy.
Letí, letí oblohou klín stálý,
letí v šeru končícího dne.
Nechám teď šik, ať si letí v dáli
je v něm jedno místo i pro mne.
Nastane den a v jeřábím hejnu
budu letět v širé modré nebe.
Jako pták pak taky tiše řeknu,
pozdravím snad možná právě tebe.
Na vojáky z krvavých těch polí
myslím tiše, v podzim laskavý.
Nezemřeli smrtí která bolí
mění se na bílé jeřáby.
_____
Píseň na báseň Bohdana Lepkého „A měl jsem svou rodnou zemi…“
Viliam Kusi
Tisza – hladina stoupá
Volby v centru Karpatské kotliny budou mít jistě vliv i na okolní země. Vždyť nikdy nemůžeme dopředu vědět co nový lídr vymyslí a co bude na nás zase zkoušet.
Viliam Kusi
„The Seekers“
Skupina „Hledači“ (Judith Durhamová, Athol Guy, Keith Potger, Bruce Woodley) se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi.
Viliam Kusi
Judith, Pipi, Susan, Valéria, Ivetka
Judith Durham (1943–2022) Judith Mavis Cock měla od narození astma. Později se přidalo další chronické plicní onemocnění. Rodina se přestěhovala na ostrov Tasmánie, na jih od Austrálie.
Viliam Kusi
Lidové inspirace
V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).
Viliam Kusi
Věštkyně
Anastasia Kočetova je ukrajinská zpěvačka. Narodila se 13. dubna 1989 v Červonohradu (těsně u západní hranice Ukrajiny). Od mala se věnovala zpěvu v dětském studiu. Vystudovala tlumočnictví (anglický jazyk) na fakultě ve Lvově.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit
Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly...
Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie
Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde...
Acomware překonal miliardu. Je fullservisovým partnerem pro moderní marketing
Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí
Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy...
Pronájem bytu 3 + 1 v Markvarticích u Děčína
Markvartice, okres Děčín
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 41
- Celková karma 7,03
- Průměrná čtenost 291x