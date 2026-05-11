Písně z básně

Básník a člen prezídia Nejvyššího sovětu SSSR, Rasul Gamzatov, byl někdy v 50. letech minulého století na návštěvě Japonska. I tento fakt, myslím, svědčí o tom, jaké postavení mají básníci v ruské kultuře a jak si jich tam váží.

Gamzatov si tedy cestoval, za státní peníze, po Japonsku a seznamoval se se zemí. Setkal se s japonskými politiky a různými osobnostmi.

Seznámil se tam také s mladou dívkou Sadako Sasaki. Sadako ještě jako úplně malé děcko byla 6. srpna 1945 spolu s rodiči na návštěvě u příbuzných v městečku Hirošima. Holčička Sadako Sasaki měla štěstí, atomový výbuch, jako jediná z celé rodiny, přežila. Měla „pouze“ nemoc z ozáření.

V Japonsku lidé věří, že pokud někdo složí z papíru tisíc jeřábů, jeho touha a přání se splní. Ty papírové skládačky se jmenují „origami“. Určitou roli v tom hraje i druh a kvalita papíru a také jeho barva. Nejdůležitější ovšem na celé věci je rozdat všechny origami mezi přátele a známé.

Nebo i neznámé, cizí lidi, všichni ale tuším, musí papírové jeřáby s láskou přijmout. Avarský básník Rasul Gamzatov dostal od Sadako také jednoho origami jeřábu.

Popřál malé Sadako brzké uzdravení musel se však urychleně vrátit domů do Dagestánu. Jeho mamka v rodné vesnici Cada také moc vážně onemocněla.

Gamzatov tedy letěl v letadle přes širokou ale i dlouhou Ruskou zemi. V ruce držel origami jeřába, myslel na nemocnou matku, na nemocnou Sadako, na svůj malý národ pod Kavkazem. Myslel na bratra Magomeda, který padl v bitvě o Sevastopol, a na bratra Ahilcha, námořníka, který byl nezvěstný.

Přes okno letadla se díval na krajinu pod jeho křídly a na oblaka. Najednou spatřil letět dva jeřáby. Potom další a celou skupinu, letící v charakteristickém uskupení ve tvaru klínu.

Rasulu Gamzatovovi se v jeho momentálním duševním rozpoložení zdálo, že je jedním z nich, že letí mezi nimi. Byla to jen chvilka, neboť letadlo jeřáby hned předjelo, potřebuje ale básník něco víc!?

V oblacích, vysoko nad zemí, tak vznikla mystická báseň o dávných Avarských bojovnících, kteří neumírají, ale přeměňují se na jeřáby. Rasulův přítel Naum Grebnev báseň hned přeložil do ruštiny a byla několikrát publikována knižně, také v časopisech a novinách.

Báseň zhudebnil skladatel Jan Frenkeľ.

Dmitrij Chvorostovskij – Jeřáby

Na vojáky z krvavých těch polí

myslím tiše, v podzim laskavý.

Nezemřeli smrtí, která bolí

mění se na bílé jeřáby.

Až doteď z těch minulých časů

vždy, když letí, slyším tiché hlasy.

To mé srdce cítí trpkou krásu

následuje jejich dlouhé trasy.

Letí, letí oblohou klín stálý,

letí v šeru končícího dne.

Nechám teď šik, ať si letí v dáli

je v něm jedno místo i pro mne.

Nastane den a v jeřábím hejnu

budu letět v širé modré nebe.

Jako pták pak taky tiše řeknu,

pozdravím snad možná právě tebe.

Na vojáky z krvavých těch polí

myslím tiše, v podzim laskavý.

Nezemřeli smrtí která bolí

mění se na bílé jeřáby.

_____



Píseň na báseň Bohdana Lepkého „A měl jsem svou rodnou zemi…“

Autor: Viliam Kusi | pondělí 11.5.2026 14:14

Narodil som sa v meste Nitra. (V deň keď letel Gagarin.) Vyrastal na dedine pri rieke Váh. Vyučený chemik. Moje kroky viedli do chemického priemyslu. Potom na poštu a úpravu záhrad. Neskôr do hotela v Tatrách, Piešťanoch a v Bratislave. Články sú myslené trochu menej vážne.

