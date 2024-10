Líza z Litvy. Frontový death metal. Někdo se shora dívá. Stojím nad propastí

Jelizaveta Izmalková, když v roce 2014 separatisté a ruská armáda obsadili východ Ukrajiny, musela spolu s rodinou svůj dům zanechat. Na Slovensko a do Evropské unie jsme válečné uprchlíky z Ukrajiny přes naši hranici nevpustili.

Poloostrov Krym a východ země tehdy opustilo přibližně milion Ukrajinců. (Naše slovenská vláda k nám v té době, státním letadlem, přivážela migranty ze Sýrie.)



Líza žije nyní v Litvě. Video jí pomohli natočit: Neringa Rekašiūtė, Mantas Kristijonas, Karolis Labutis, Vilius Valentinavičius, Vincas Juozapaitis…

.w.

🇺🇦 Hele, na louce je červená kalina (Ukrajinská lidová píseň)



.



„Death“ Metal

.

Někdo - Píseň od hebrejského spisovatele Ehuda Manora. V Yad Vashem v Jeruzalémě v Izraeli na Jom ha-šoa (památný den holocaustu). Zpěv na památku lidí zabitých během holocaustu a za všechny oběti teroristických útoků.

."מִישֶׁהוּ"

.

Někdo si dělá starosti

Starosti o mě tam nahoře

Přišel a rozsvítil několik hvězd

Padají jedena po druhé.

Otáčíme se dvěma způsoby

Den a noc

Unavený a hladový

Po cestách prachu v čase.

Setkáme se na konci cest a otázek

Setkáme se na konci mnoha dnů

Na konci mnoha nocí

Přešlo jaro, uplynulo léto a vrátil se déšť

Někdo si dělá starosti

Tam nahoře, starosti o mě

Přišel a rozsvítil několik hvězd

Padají jedena po druhé.

.

Maríja Panjukóva – Stojím na okraji, hudba a text: Valentina Iofe (píseň z filmu Stojím na okraji, mp4)

.

Na skále stojím, ale jsem bez křídel.

Osud svůj neznám.

Nade mnou krouží vrány,

jako kdyby chtěli sdílet můj život.

Zoufalství bolí, drtí srdce,

duše mi v ohni plápolá.

Proč je kolem jen bolest a ston?

Zda to pro mě zvoní kostelní zvon?

Stojím nad propastí, modlím se duší.

Vezmi si, Pane, tento můj život,

nebo, Pane, dej mi porozumět.

Proč žijeme v pokoře?

Stojím na okraji, ale jsem bez křídel.

A nevím, kde je můj osud.

Nade mnou krouží vrány.

Je to, jako kdyby sdíleli můj život rovným dílem.

Navzdory nepřátelům a navzdory osudu,

dej mi, Pane, alespoň jedno křídlo.

S tím tvým křídlem, jako plachta

zachráníš mě v moři hněvu.

Slyš mě, slyš mě, Bratře,

nezapomeň, Sestra.

Nehas svůj oheň jiným ohněm.

A v problémech, bez ohledu na to, jaké jsou,

nekláněj se osudu jako modle.

Nenech své nepřátele kroužit, jako vrány.

Odežene je na všechny strany,

světlo lásky, síla věrnosti.

Pánova ruka, ruka věčnosti.

..

Máša Panjukova – „Píseň-modlitba“ nebo „Stojím na okraji“

.

Viktoria Bars – „Na kraji stojím“

.

píseň Stojím na okraji ve filmu Stojím na okraji – zpěv, hudba a slova Valentina Iofe

.

Scénáristem, režisérem i producentem filmu Stojím na hraně je známý spisovatel Eduard Topol. Autor mezinárodních bestsellerů „Červené náměstí“, „Novinář pro Brežněva“, „Mimozemská tvář“ a „Román o lásce a teroru“. Napsal také scénáře filmů „Námořník severní flotily“, „Láska na první pohled“, „Vanečka“…



Eduard Topol neměl v úmyslu být režisérem a asi ještě méně producentem. Ale režiséři změnili jeho předchozí scénáře k filmům Vanečka a Montana. Uvědomil si, že existuje jen jeden způsob, jak zprostředkovat divákovi to, co skutečně napsal.



Práce na filmu trvaly rok. Natáčelo se v Uzbekistánu jen čtyřicet dní, ale byly to dny pod pálícím sluncem v 60stupňových vedrech.



Herecké obsazení:



hraničař Andrej Stachov………. Artur Smoljaninov



Alesja (Andrejova žena) ………. Svetlana Ustinova



mladá učitelka………. Ravšana Kurkova



major Vlasů………. Marat Bašarův



Světlana Ustinova a Artur Smoljaninov získali speciální cenu na filmovém festivalu Zlatý Fénix.



Andrej Stachov je pohraničník. Díky němu se podařilo zastavit jeden z největších obchodů s drogami z Afghánistánu. Rozzuření drogoví dealeři Andreje chytí, vykastrují a hodí do řeky. Jen zázrakem zůstane naživu. Chce se pomstít.



Děj se (pro jistotu) odehrává ve fiktivní republice Gulfar. Hraničí s Afghánistánem, Tádžikistánem a Čínou. Důležitý bod v asijském obchodu s drogami.



V tomto filmu asi ani nejde o víru ve spravedlnost, ale o strach. Z cizího, neznámého a neproniknutelného východu. Drogy, násilí, cynická lhostejnost a korupce. Děj je schematický, vykonstruovaný, neuvěřitelný. To je můj názor. Ve filmu absolutně všechno končí dobře. Andrej dostane zpátky i svůj penis. A myslím, že proto je film v Rusku tak oblíbený.

.

celý film Stojím na okraji (na hraně) 2008, žánr: akční film („bajevík“)

.

celý film Stojím na okraji v super kvalitě na portálu. Kinogo_biz. Baskino_so. Filmix