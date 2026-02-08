Lidové inspirace

V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).

Zřejmě by to takhle pokračovalo dál až do současnosti. Každý rok cover z ruské nebo ukrajinské písničky, na špici britské hitparády.

V srpnu roku 1968 ovšem armáda Sovětského svazu obsadila Československo. A Západ byl s námi solidární. Rusové si to tedy, do značné míry, pokazili sami!

Pak už jen Ivan Krajiček zazpíval „Kazačok“. A ne anglicky, jen tak obyčejně.

.

Na Ukrajině a v Rusku zůstalo dost pěkných písniček, které ještě nebyly přeloženy do angličtiny. Od „Smuglanky Moldavanky“ až po „Amurské partyzány“. Mnoho z nich zpívá Taťána Kurtukova. Písnička „Matička země, břízka bílá“ má, na jejím youtube kanálu, zatím 200 milionů zhlédnutí.

.

Taťjana z Ruska a Svitlana z Ukrajiny, každá si chválí jen to své…

Svitlana Vesna – Moje rodná země

.

Do pozornosti Katy Perry a Taylor Swift věnuji pár slovenských lidovek. Milé moje, chcete-li mít další světový megahit, stačí některou zaspívat americky.

Vreténko mi padá – herečka Katy Brychtová

.

Hluboký jarek – skupina Spod Budína

.

Ta vypimo – Zuzana Mojžíšová a skupina Její družina

.

Pokud by naše ministryně kultury, paní Šimkovičová, zatoužila po změně, Slovenská rodná „krajina“ může být hned i naše nová hymna.

„Vysokou horou obklopená, krajinka moja spí.

Tam prežil som krásne chvíle, najkrajšie detstva sny.

Tam rástol som ako jedlička, keď kvitla lúčina,

však preto ma dnes srdce bolí, keď sa s ňou lúčiť mám.

Slovenská rodná krajina, pod horami,

najkrajšia v svete jediná, domov drahý.

Tys bola mojím životom, celučký čas,

odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas.

Ja sľubujem vám hory rodné, nadišiel lásky čas.

Že moje srdce vždy a všade, spomínať bude vás.

Aj keď ma život zavolá, dovidenia národ môj,

ja zostávam vždy a všade verný syn ľudu tvoj.“

.

_____

doslov

.

Ivan Krajíček – Kazačok (live, 1993, text: Ivan Úradníček)

.

Mary Hopkin – Those Were The Days (1968, Dlouhou cestou, Dorogoy Dlinnoyu)

Autor: Viliam Kusi | neděle 8.2.2026 16:00

Viliam Kusi

  • Počet článků 37
  • Celková karma 5,78
  • Průměrná čtenost 299x
Narodil som sa v meste Nitra. (V deň keď letel Gagarin.) Vyrastal na dedine pri rieke Váh. Vyučený chemik. Moje kroky viedli do chemického priemyslu. Potom na poštu a úpravu záhrad. Neskôr do hotela v Tatrách, Piešťanoch a v Bratislave. Články sú myslené trochu menej vážne.

