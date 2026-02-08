Lidové inspirace
Zřejmě by to takhle pokračovalo dál až do současnosti. Každý rok cover z ruské nebo ukrajinské písničky, na špici britské hitparády.
V srpnu roku 1968 ovšem armáda Sovětského svazu obsadila Československo. A Západ byl s námi solidární. Rusové si to tedy, do značné míry, pokazili sami!
Pak už jen Ivan Krajiček zazpíval „Kazačok“. A ne anglicky, jen tak obyčejně.
.
Na Ukrajině a v Rusku zůstalo dost pěkných písniček, které ještě nebyly přeloženy do angličtiny. Od „Smuglanky Moldavanky“ až po „Amurské partyzány“. Mnoho z nich zpívá Taťána Kurtukova. Písnička „Matička země, břízka bílá“ má, na jejím youtube kanálu, zatím 200 milionů zhlédnutí.
.
Taťjana z Ruska a Svitlana z Ukrajiny, každá si chválí jen to své…
Svitlana Vesna – Moje rodná země
.
Do pozornosti Katy Perry a Taylor Swift věnuji pár slovenských lidovek. Milé moje, chcete-li mít další světový megahit, stačí některou zaspívat americky.
Vreténko mi padá – herečka Katy Brychtová
.
Hluboký jarek – skupina Spod Budína
.
Ta vypimo – Zuzana Mojžíšová a skupina Její družina
.
Pokud by naše ministryně kultury, paní Šimkovičová, zatoužila po změně, Slovenská rodná „krajina“ může být hned i naše nová hymna.
„Vysokou horou obklopená, krajinka moja spí.
Tam prežil som krásne chvíle, najkrajšie detstva sny.
Tam rástol som ako jedlička, keď kvitla lúčina,
však preto ma dnes srdce bolí, keď sa s ňou lúčiť mám.
Slovenská rodná krajina, pod horami,
najkrajšia v svete jediná, domov drahý.
Tys bola mojím životom, celučký čas,
odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas.
Ja sľubujem vám hory rodné, nadišiel lásky čas.
Že moje srdce vždy a všade, spomínať bude vás.
Aj keď ma život zavolá, dovidenia národ môj,
ja zostávam vždy a všade verný syn ľudu tvoj.“
.
_____
doslov
.
Ivan Krajíček – Kazačok (live, 1993, text: Ivan Úradníček)
.
Mary Hopkin – Those Were The Days (1968, Dlouhou cestou, Dorogoy Dlinnoyu)
Viliam Kusi
Věštkyně
Anastasia Kočetova je ukrajinská zpěvačka. Narodila se 13. dubna 1989 v Červonohradu (těsně u západní hranice Ukrajiny). Od mala se věnovala zpěvu v dětském studiu. Vystudovala tlumočnictví (anglický jazyk) na fakultě ve Lvově.
Viliam Kusi
Slovanští bratři, hříchy Galadriel
Epická skladba „Bratři Slované“ je inspirována společným dědictvím různých slovanských etnik. Od Vltavy po Volhu, od Černého po Bílé moře, od Karpat po Ural. Každá sloha představuje jinou skupinu Slovanů.
Viliam Kusi
Je konec karnevalu
Skupina The Seekers se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi. V Londýně si ve studiu Abbey Road nahráli pár písniček. Také „The Carnival Is Over“. Byl z toho hit.
Viliam Kusi
Voláre
Domenico Modugno se narodil ve starobilém městečku Polignano a Mare, na podpatku italské boty. Základní školu dokončil jižněji v San Pietro Vernotico. Mluví se tam podobnou řečí, jako na Sicílii.
Viliam Kusi
Anna German
Anna German (1936 – 1982), narodila se v Uzbekistánu. Všichni její předkové byli Holanďané. Celá sekta mennonitů se přestěhovala do středního Ruska během panování Kateřiny II.
