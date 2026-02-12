Judith, Pipi, Susan, Valéria, Ivetka
Profesionálně začala zpívat ve skupině The Seekers. Jako umělecké jméno si zvolila příjmení své mámy. Dvě kytary, basa a hlas Judith, to spolu neskutečně dobře ladilo. Během čtyř let společného snažení, skupina prodala více než 50 milionů desek. Jejich melodické písničky byly na špici hitparád v Austrálii, Velké Británii i USA.
Pak se Judith provdala za svého manažera Rona Edgewortha. A on ji zřejmě zhypnotizoval. Když Ron nechtěl mít děti, nechtěla to ani Judith, když byl Ron vegetarián, Judith také… Ron a Judith byli spolu 25 let. Když svého manžela a manažera pohřbila, Judith Durham se do skupiny The Seekers hned vrátila.
„It’s Hard To Leave“ – skladbu složila a zpívá Judith Durham
Je pro mě obtížné opustit vás
Milující tváře, sladké a laskavé
Miluji vás všechny, jste mou součástí
Nechávám zde své srdce
Je těžké odejít, ale už je čas
Propletený rukama, které mám ráda
Budou chvíle, kdy mi budeš chybět
Je těžké odejít, ale musím
Nebudu se po cestě ohlížet zpět
Jen mě to nutí zůstat
S každým krokem jsem si jistá
Myslím na jiného
Bez přátel po mém boku
Osud mě doprovází
Budou takové chvíle, budeš mi chybět
Je těžké odejít, ale musím
Je těžké opustit, které miluji
I jiné hvězdy svítí nad námi
Ale můžu věřit ve své písni
Že to nebude dlouho trvat
Teď to bolí
Možná vás všechny už neuvidím
Budou chvíle, kdy mi budeš tak chybět
Je těžké odejít, ale musím
Je těžké odejít, ale musím
P. P. Arnold
Patricie Ann Cole vyrůstala v černošském ghettu v Los Angeles. Porodila a odkojila dvě děti. Pak později, když jí bylo 19 let, tresla doma dveřmi a odešla zpívat vokál Tine Turner.
Zanedlouho se ukázalo, že má na víc, než jen opakovat fráze po Tine a tančit za jejími zády. Usadila se v centru populární hudby v Londýně.
Neumím si teď vzpomenout na lepší zpěvačku z Velké Británie, než Pipi. Současně s ní byly v Londýně ještě dvě slavné zpěvačky: Sandie Shaw a Mary Hopkin. Stačí když ty baby srovnáme a hned je jasné, jak byla P. P. Arnold skvělá.
PP Arnold – „Angel of the morning“
Žádné provázky nesváží tvé ruce
Pokud moje láska nedokáže svázat tvé srdce
Netřeba zaujmout stanovisko
To já jsem se rozhodla začít
Neber mě domů
Jsem dost velká, abych čelila úsvitu
Volej mě andělem rána, anděl
Dotkni se mého líce, než mě opustíš, Zlato
Nazvi mě andělem rána, anděl
A pomalu se odvrať
Sluneční světlo bude slabé
Nemá to význam
Ozvěna ráno řekne – zhřešili jsme
Vždyť, to jsem chtěla
Jsme oběťmi noci
Oslepený světlem
Nebudu prosit – zůstaň se mnou
Přes slzy dne
Zlatko, Zlatko, Zlatko
Volej mě anděl rána, anděl (napsal: Chip Taylor)
.
Susan Boyle
Žije ve městě Blackburn (Skotsko). Susan neměla štěstí už od narození. Při porodu se jí dostalo málo kyslíku. Zanechalo to na jejím mozku trvalé následky.
V životě potkáme mnoho lidí. Rodina, učitelé, známí, kolegové, nadřízení… Někteří z nich, jako kdyby to měli v hlavě nějak podivně propojené. Možná ještě hůř, než Susan Boyle a mají to nějak také už od narození. A, ruku na srdce, jak se chováme, my sami, ke svým bližním? S úctou, láskou a přátelstvím nebo, jak malé zlobivé děti z divokých vajec?
Susan Boyle – „Wild Horses“
Dětství
Je to tak jednoduché
Věci, které jsi tak chtěl
Koupila jsem ti je
Bezcitná dáma
Víš kdo jsem
Nedám na tebe dopustit
Proklouzlo mi přes ruce
Divoké koně
Nemohl mě vzít pryč
Divoké koně
Nemohl mě odtáhnout
Viděla jsem jak trpí
Tupá bolest
Náhle jsem se rozhodla
Ukaž mi to také
Žádné východy
Ani nitky v zákulisí
Je hořce
Chovám se neslušně
Divoké koně
Nemohla jsem odejít
Divoké koně
Nemohl mě odtáhnout
Snilo se mi o tobě
Hřích a klam
Mám svou svobodu
Je málo času
Osud byl špatný
Slzy, které musíš proplakat
Pojďme tedy žít
Hned, jak zemřeme
Divoké koně
Nemohl mě zachránit
Divoké koně
Nemohl mě dostat pryč
(autoři skladby: Michael Phillip Jagger, Mick Jagger, Keith Richards)
.
Valéria Čižmárová (1952–2005)
Od dětství chodila do baletu, na krasobruslení a na zpěv do lidové školy umění. Když jí bylo 14 let, oslovila hudebníka Otakara Krásenského, zda by ji nevzal do jeho kapely.
Na festivalu Mladá píseň Jihlava, skončila druhá. Soutěž Talent (1969) v České Třebové vyhrála. Tam padla do oka řediteli prestižního, pražského, hudebního divadla Rokoko. Právě řešil personální problémy. Z divadla odcházela největší hvězda a diva, čs populární hudby Helena Vondráčková.
Valéria Čižmárová se ve věku 16 let přestěhovala z Michaloviec do Prahy. V divadle Rokoko zdědila všechny hlavní role v muzikálech, které hrála a zpívala Helena Vondráčková. Jejím partnerem na jevišti byl často Waldemar Matuška.
Později zpívala několik let v Západním Německu. Jistý čas, se svou skupinou, chodila po kulturních domech v celé naší vlasti – Československu.
Valerie se toužila usadit a založit si rodinu, přijala tedy nabídku divadla Semafor. S manželem, lékařem, se pokoušeli vícekrát ale Valerie bohužel všechny své děti potratila. Následoval rozvod a psychiatrie.
Každý kdo měl štěstí vidět koncert Valérie Čižmárové nebo viděl záznam z jejího vystoupení v televizi, jistě vnímal tu všudypřítomnou radost ze zpívání, která z ní vyzařovala.
Valérie Čižmárová (16) – „Sunny“
.
Iveta Bartošová (1966–2014)
Narodila se v Čechách, její kořeny sahají na východní Slovensko. (Možná právě do vesnice Bartošovce, u Bardejova.) Rodina v českém pohraničí, bydlela ve velkém domě na samotě u Frenštátu pod Radhoštěm.
Malá Ivetka měla jen jednu kamarádku – svou sestru dvojičku. Pak už jen ovečky a kozičky. Na loukách a pastvinách v okolí, strávili spolu spoustu pěkných, slunečných dnů.
Jako zpěvačka se širokému obecenstvu představila na festivalu Mladá píseň v Jihlavě. Tam se seznámila s Petrem Sepešim, byli partneři nejen na pódiu. Peter se narodil v Brezně.
V Praze si spolu pronajali garsoniéru a začali postupně zařizovat svou malou domácnost. Především Iveta se z toho velmi těšila. Skočila rovnýma nohama do showbyznysu, po spěchu a chaosu, který zažívala, měla konečně své zázemí a soukromí. S Petrem si spolu koupili i starou, ojetou Škodu 100.
O dopravní nehodě, které Peter Sepeši podlehl koluje několik verzí. Jisté je jen, že když projížděl autem přes železniční přejezd srazil se s vlakem. Prý jen náhodou s ním nebyla tehdy i Iveta.
Spousta dobrých zpěvaček má kořeny na východě Československa. Kromě Ivety: Marika Gombitová, Hana Zagorová, Valerie Čižmárová, Sandra Dee (Alexandra Zuck Cymboliak), Kristýna Peláková. Tyto všechny ženy jsou si, myslím, velmi podobné nejen fyzicky, ale i svou psychickou výbavou.
Sandra_Dee byla především herečka až poté zpěvačka. Ivetka Bartošová to měla právě naopak. Jejich životy jsou však velmi podobné, jako přes kopirák. Až na ten syndrom Anny Kareniny. Někteří mluví o „nezvratném osudu“.
Iveta Bartošová – „Tichá píseň“
.
Iveta Bartošová – „Tři oříšky“ (2008, live)
Viliam Kusi
Lidové inspirace
V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).
Viliam Kusi
Věštkyně
Anastasia Kočetova je ukrajinská zpěvačka. Narodila se 13. dubna 1989 v Červonohradu (těsně u západní hranice Ukrajiny). Od mala se věnovala zpěvu v dětském studiu. Vystudovala tlumočnictví (anglický jazyk) na fakultě ve Lvově.
Viliam Kusi
Slovanští bratři, hříchy Galadriel
Epická skladba „Bratři Slované“ je inspirována společným dědictvím různých slovanských etnik. Od Vltavy po Volhu, od Černého po Bílé moře, od Karpat po Ural. Každá sloha představuje jinou skupinu Slovanů.
Viliam Kusi
Je konec karnevalu
Skupina The Seekers se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi. V Londýně si ve studiu Abbey Road nahráli pár písniček. Také „The Carnival Is Over“. Byl z toho hit.
Viliam Kusi
Voláre
Domenico Modugno se narodil ve starobilém městečku Polignano a Mare, na podpatku italské boty. Základní školu dokončil jižněji v San Pietro Vernotico. Mluví se tam podobnou řečí, jako na Sicílii.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD
Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné...
Krušnohorské skiareály hlásí dobré podmínky navzdory mírné oblevě a dešti
Podmínky pro lyžování zůstávají ve střediscích v Karlovarském kraji i přes oblevu dobré. Sněhu...
Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela
Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla...
Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie
Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje...
Prodej výrobně-skladovacích prostor Náchod
Jugoslávská, Náchod - Staré Město nad Metují
67 500 000 Kč
- Počet článků 38
- Celková karma 5,67
- Průměrná čtenost 294x