Judith, Pipi, Susan, Valéria, Ivetka

Judith Durham (1943–2022) Judith Mavis Cock měla od narození astma. Později se přidalo další chronické plicní onemocnění. Rodina se přestěhovala na ostrov Tasmánie, na jih od Austrálie.

Profesionálně začala zpívat ve skupině The Seekers. Jako umělecké jméno si zvolila příjmení své mámy. Dvě kytary, basa a hlas Judith, to spolu neskutečně dobře ladilo. Během čtyř let společného snažení, skupina prodala více než 50 milionů desek. Jejich melodické písničky byly na špici hitparád v Austrálii, Velké Británii i USA.

Pak se Judith provdala za svého manažera Rona Edgewortha. A on ji zřejmě zhypnotizoval. Když Ron nechtěl mít děti, nechtěla to ani Judith, když byl Ron vegetarián, Judith také… Ron a Judith byli spolu 25 let. Když svého manžela a manažera pohřbila, Judith Durham se do skupiny The Seekers hned vrátila.

„It’s Hard To Leave“ – skladbu složila a zpívá Judith Durham

Je pro mě obtížné opustit vás

Milující tváře, sladké a laskavé

Miluji vás všechny, jste mou součástí

Nechávám zde své srdce

Je těžké odejít, ale už je čas

Propletený rukama, které mám ráda

Budou chvíle, kdy mi budeš chybět

Je těžké odejít, ale musím

Nebudu se po cestě ohlížet zpět

Jen mě to nutí zůstat

S každým krokem jsem si jistá

Myslím na jiného

Bez přátel po mém boku

Osud mě doprovází

Budou takové chvíle, budeš mi chybět

Je těžké odejít, ale musím

Je těžké opustit, které miluji

I jiné hvězdy svítí nad námi

Ale můžu věřit ve své písni

Že to nebude dlouho trvat

Teď to bolí

Možná vás všechny už neuvidím

Budou chvíle, kdy mi budeš tak chybět

Je těžké odejít, ale musím

Je těžké odejít, ale musím



P. P. Arnold

Patricie Ann Cole vyrůstala v černošském ghettu v Los Angeles. Porodila a odkojila dvě děti. Pak později, když jí bylo 19 let, tresla doma dveřmi a odešla zpívat vokál Tine Turner.

Zanedlouho se ukázalo, že má na víc, než jen opakovat fráze po Tine a tančit za jejími zády. Usadila se v centru populární hudby v Londýně.

Neumím si teď vzpomenout na lepší zpěvačku z Velké Británie, než Pipi. Současně s ní byly v Londýně ještě dvě slavné zpěvačky: Sandie Shaw a Mary Hopkin. Stačí když ty baby srovnáme a hned je jasné, jak byla P. P. Arnold skvělá.

PP Arnold – „Angel of the morning“

Žádné provázky nesváží tvé ruce

Pokud moje láska nedokáže svázat tvé srdce

Netřeba zaujmout stanovisko

To já jsem se rozhodla začít

Neber mě domů

Jsem dost velká, abych čelila úsvitu

Volej mě andělem rána, anděl

Dotkni se mého líce, než mě opustíš, Zlato

Nazvi mě andělem rána, anděl

A pomalu se odvrať

Sluneční světlo bude slabé

Nemá to význam

Ozvěna ráno řekne – zhřešili jsme

Vždyť, to jsem chtěla

Jsme oběťmi noci

Oslepený světlem

Nebudu prosit – zůstaň se mnou

Přes slzy dne

Zlatko, Zlatko, Zlatko

Volej mě anděl rána, anděl (napsal: Chip Taylor)

.

Susan Boyle

Žije ve městě Blackburn (Skotsko). Susan neměla štěstí už od narození. Při porodu se jí dostalo málo kyslíku. Zanechalo to na jejím mozku trvalé následky.

V životě potkáme mnoho lidí. Rodina, učitelé, známí, kolegové, nadřízení… Někteří z nich, jako kdyby to měli v hlavě nějak podivně propojené. Možná ještě hůř, než Susan Boyle a mají to nějak také už od narození. A, ruku na srdce, jak se chováme, my sami, ke svým bližním? S úctou, láskou a přátelstvím nebo, jak malé zlobivé děti z divokých vajec?

Susan Boyle – „Wild Horses“

Dětství

Je to tak jednoduché

Věci, které jsi tak chtěl

Koupila jsem ti je

Bezcitná dáma

Víš kdo jsem

Nedám na tebe dopustit

Proklouzlo mi přes ruce

Divoké koně

Nemohl mě vzít pryč

Divoké koně

Nemohl mě odtáhnout

Viděla jsem jak trpí

Tupá bolest

Náhle jsem se rozhodla

Ukaž mi to také

Žádné východy

Ani nitky v zákulisí

Je hořce

Chovám se neslušně

Divoké koně

Nemohla jsem odejít

Divoké koně

Nemohl mě odtáhnout

Snilo se mi o tobě

Hřích a klam

Mám svou svobodu

Je málo času

Osud byl špatný

Slzy, které musíš proplakat

Pojďme tedy žít

Hned, jak zemřeme

Divoké koně

Nemohl mě zachránit

Divoké koně

Nemohl mě dostat pryč

(autoři skladby: Michael Phillip Jagger, Mick Jagger, Keith Richards)

.

Valéria Čižmárová (1952–2005)

Od dětství chodila do baletu, na krasobruslení a na zpěv do lidové školy umění. Když jí bylo 14 let, oslovila hudebníka Otakara Krásenského, zda by ji nevzal do jeho kapely.

Na festivalu Mladá píseň Jihlava, skončila druhá. Soutěž Talent (1969) v České Třebové vyhrála. Tam padla do oka řediteli prestižního, pražského, hudebního divadla Rokoko. Právě řešil personální problémy. Z divadla odcházela největší hvězda a diva, čs populární hudby Helena Vondráčková.

Valéria Čižmárová se ve věku 16 let přestěhovala z Michaloviec do Prahy. V divadle Rokoko zdědila všechny hlavní role v muzikálech, které hrála a zpívala Helena Vondráčková. Jejím partnerem na jevišti byl často Waldemar Matuška.

Později zpívala několik let v Západním Německu. Jistý čas, se svou skupinou, chodila po kulturních domech v celé naší vlasti – Československu.

Valerie se toužila usadit a založit si rodinu, přijala tedy nabídku divadla Semafor. S manželem, lékařem, se pokoušeli vícekrát ale Valerie bohužel všechny své děti potratila. Následoval rozvod a psychiatrie.

Každý kdo měl štěstí vidět koncert Valérie Čižmárové nebo viděl záznam z jejího vystoupení v televizi, jistě vnímal tu všudypřítomnou radost ze zpívání, která z ní vyzařovala.

Valérie Čižmárová (16) – „Sunny“

.

Iveta Bartošová (1966–2014)

Narodila se v Čechách, její kořeny sahají na východní Slovensko. (Možná právě do vesnice Bartošovce, u Bardejova.) Rodina v českém pohraničí, bydlela ve velkém domě na samotě u Frenštátu pod Radhoštěm.

Malá Ivetka měla jen jednu kamarádku – svou sestru dvojičku. Pak už jen ovečky a kozičky. Na loukách a pastvinách v okolí, strávili spolu spoustu pěkných, slunečných dnů.

Jako zpěvačka se širokému obecenstvu představila na festivalu Mladá píseň v Jihlavě. Tam se seznámila s Petrem Sepešim, byli partneři nejen na pódiu. Peter se narodil v Brezně.

V Praze si spolu pronajali garsoniéru a začali postupně zařizovat svou malou domácnost. Především Iveta se z toho velmi těšila. Skočila rovnýma nohama do showbyznysu, po spěchu a chaosu, který zažívala, měla konečně své zázemí a soukromí. S Petrem si spolu koupili i starou, ojetou Škodu 100.

O dopravní nehodě, které Peter Sepeši podlehl koluje několik verzí. Jisté je jen, že když projížděl autem přes železniční přejezd srazil se s vlakem. Prý jen náhodou s ním nebyla tehdy i Iveta.

Spousta dobrých zpěvaček má kořeny na východě Československa. Kromě Ivety: Marika Gombitová, Hana Zagorová, Valerie Čižmárová, Sandra Dee (Alexandra Zuck Cymboliak), Kristýna Peláková. Tyto všechny ženy jsou si, myslím, velmi podobné nejen fyzicky, ale i svou psychickou výbavou.

Sandra_Dee byla především herečka až poté zpěvačka. Ivetka Bartošová to měla právě naopak. Jejich životy jsou však velmi podobné, jako přes kopirák. Až na ten syndrom Anny Kareniny. Někteří mluví o „nezvratném osudu“.

Iveta Bartošová – „Tichá píseň“

.

Iveta Bartošová – „Tři oříšky“ (2008, live)

Autor: Viliam Kusi | čtvrtek 12.2.2026 12:12 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Viliam Kusi

Lidové inspirace

V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).

8.2.2026 v 16:00 | Karma: 5,07 | Přečteno: 102x | Diskuse | Kultura

Viliam Kusi

Věštkyně

Anastasia Kočetova je ukrajinská zpěvačka. Narodila se 13. dubna 1989 v Červonohradu (těsně u západní hranice Ukrajiny). Od mala se věnovala zpěvu v dětském studiu. Vystudovala tlumočnictví (anglický jazyk) na fakultě ve Lvově.

5.2.2026 v 23:09 | Karma: 5,09 | Přečteno: 143x | Diskuse | Kultura

Viliam Kusi

Slovanští bratři, hříchy Galadriel

Epická skladba „Bratři Slované“ je inspirována společným dědictvím různých slovanských etnik. Od Vltavy po Volhu, od Černého po Bílé moře, od Karpat po Ural. Každá sloha představuje jinou skupinu Slovanů.

21.1.2026 v 18:00 | Karma: 3,77 | Přečteno: 101x | Diskuse | Kultura

Viliam Kusi

Je konec karnevalu

Skupina The Seekers se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi. V Londýně si ve studiu Abbey Road nahráli pár písniček. Také „The Carnival Is Over“. Byl z toho hit.

16.1.2026 v 14:30 | Karma: 6,73 | Přečteno: 157x | Diskuse | Kultura

Viliam Kusi

Voláre

Domenico Modugno se narodil ve starobilém městečku Polignano a Mare, na podpatku italské boty. Základní školu dokončil jižněji v San Pietro Vernotico. Mluví se tam podobnou řečí, jako na Sicílii.

12.1.2026 v 23:00 | Karma: 6,33 | Přečteno: 114x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...
12. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné...

Krušnohorské skiareály hlásí dobré podmínky navzdory mírné oblevě a dešti

ilustrační snímek
12. února 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Podmínky pro lyžování zůstávají ve střediscích v Karlovarském kraji i přes oblevu dobré. Sněhu...

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.
12. února 2026  12:12

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla...

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....
12. února 2026  12:12

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje...

Viliam Kusi

  • Počet článků 38
  • Celková karma 5,67
  • Průměrná čtenost 294x
Narodil som sa v meste Nitra. (V deň keď letel Gagarin.) Vyrastal na dedine pri rieke Váh. Vyučený chemik. Moje kroky viedli do chemického priemyslu. Potom na poštu a úpravu záhrad. Neskôr do hotela v Tatrách, Piešťanoch a v Bratislave. Články sú myslené trochu menej vážne.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.