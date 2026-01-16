Je konec karnevalu
.
slavná cover verze: „The Seekers – The Carnival Is Over“ / Konec karnevalu (1967, Melbourne)
Loučím se, má jediná skutečná láska
Zpíváme naši píseň lásky
Láme mi srdce opustit tě
Karneval skončil
Vysoko nad námi svítá
Mé slzy padají jako déšť
Karneval skončil
Už se asi nikdy více nesetkáme
Mé srdce tlouklo jako buben
Tvůj polibek byl sladký jako víno
Radosti lásky pominou
Pro Pierota a Kolumbinu
Volá už signál z přístavu
Naše poslední rozloučení
Karneval skončil
Do smrti budu tě milovat
.
Fjodor Šaljapin – Stenka Razin („The Carnival Is Over“)
video: Scény z filmu z roku 1908 o zbojníkovi a pirátovi Stepanu Razinovi. Je to první celovečerní film ruské kinematografie. Ve filmu je také trikový záběr. Herečka, která ztvárnila mladou kněžnu, byla moc těžká, Razin hází do vody lehčí dívku.
Strašný pirát řeky Volhy a Kaspického moře, Stenka Razin, vtrhne se svou flotilou několik desítek lodí, do Persie. Ukrade tam co se dá a unese i krásnou princeznu (nebo takové něco). Družinu pronásledují. Mladá kněžna ovšem jjejich postup hodně zpomaluje, protože Razin jí věnuje spoustu času a pozornosti. Razinovi druhové tedy Stepanovi namluví, že princezna mu zahýbá. Razin ji v amoku žárlivosti, hodí do řeky Volhy.
Obsah filmu má základ ve skutečných dějinných událostech. Přesně o tom je i text písně. Stepan Razin byl Kozák. Vyrůstal u řeky Don na území dnešní Ukrajiny.
.
Viktor Klimenko – Volha-Volha, Stenka Razin (1973)
Máma Víktora Klimenka je ruské národnosti, otec byl Kozák. Bydleli v Karélii. Ke konci 2. Světové měl Viktor 3 roky. Rodina se tehdy přesunula do Finska. V polovině šedesátých let zpíval za Finsko na Eurovizi. Pak nahrál desku s ruskými písničkami. Stala se platinovou. Absolvoval s nimi několik koncertních turné po celém světě. Viktor Klimenko je ale především herec. A myslím, že je dobrý herecký typ, mohl by klidně ztvárnit i piráta Stepana Razina.
.
Stěnka Razin česky. Pan Jiří zahrál a zazpíval tak, jako kdysi na čundru, u táborového ohně
.
Karel Gott – směs ruských lidových písní
.
Lucie Bílá – Stěnka Razin („The Carnival Is Over“)
.
Boney M – „The Carnival Is Over“ (Stenka Razin, Volha Volha, 1982)
Viliam Kusi
Voláre
Domenico Modugno se narodil ve starobilém městečku Polignano a Mare, na podpatku italské boty. Základní školu dokončil jižněji v San Pietro Vernotico. Mluví se tam podobnou řečí, jako na Sicílii.
Viliam Kusi
Anna German
Anna German (1936 – 1982), narodila se v Uzbekistánu. Všichni její předkové byli Holanďané. Celá sekta mennonitů se přestěhovala do středního Ruska během panování Kateřiny II.
Viliam Kusi
Zlatovláska a jiné vykopávky
Teď si myslím, že v populární hudbě se některé věci také opakují. Jako kdyby se písničky, po různých stylech a experimentech, ve své estetice, znovu pěkně vrátily na začátek, k podstatě.
Viliam Kusi
U nás v Kocourkově a v EU
Česká republika je nejateističtější stát světa. Poářád tam ale uctívají a zbožňují, zpěváka Karla Gotta.
Viliam Kusi
Dálnice v luftě. Nejlepší je když je špatně. Nelze svítit. Sousedé
OTÁZKA: Dva roky nás naši politici nutili nosit na tváři roušku a respirátory. To proč? ODPOVĚĎ: Abychom necítili, že tady něco opravdu hodně smrdí.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností
Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci...
Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf
Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o...
V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc
V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují...
Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou
Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....
Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou
Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 34
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 313x