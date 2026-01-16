Je konec karnevalu

Skupina The Seekers se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi. V Londýně si ve studiu Abbey Road nahráli pár písniček. Také „The Carnival Is Over“. Byl z toho hit.

.

slavná cover verze: „The Seekers – The Carnival Is Over“ / Konec karnevalu (1967, Melbourne)

Loučím se, má jediná skutečná láska

Zpíváme naši píseň lásky

Láme mi srdce opustit tě

Karneval skončil

Vysoko nad námi svítá

Mé slzy padají jako déšť

Karneval skončil

Už se asi nikdy více nesetkáme

Mé srdce tlouklo jako buben

Tvůj polibek byl sladký jako víno

Radosti lásky pominou

Pro Pierota a Kolumbinu

Volá už signál z přístavu

Naše poslední rozloučení

Karneval skončil

Do smrti budu tě milovat



.

Fjodor Šaljapin – Stenka Razin („The Carnival Is Over“)

video: Scény z filmu z roku 1908 o zbojníkovi a pirátovi Stepanu Razinovi. Je to první celovečerní film ruské kinematografie. Ve filmu je také trikový záběr. Herečka, která ztvárnila mladou kněžnu, byla moc těžká, Razin hází do vody lehčí dívku.

Strašný pirát řeky Volhy a Kaspického moře, Stenka Razin, vtrhne se svou flotilou několik desítek lodí, do Persie. Ukrade tam co se dá a unese i krásnou princeznu (nebo takové něco). Družinu pronásledují. Mladá kněžna ovšem jjejich postup hodně zpomaluje, protože Razin jí věnuje spoustu času a pozornosti. Razinovi druhové tedy Stepanovi namluví, že princezna mu zahýbá. Razin ji v amoku žárlivosti, hodí do řeky Volhy.

Obsah filmu má základ ve skutečných dějinných událostech. Přesně o tom je i text písně. Stepan Razin byl Kozák. Vyrůstal u řeky Don na území dnešní Ukrajiny.

.

Viktor Klimenko – Volha-Volha, Stenka Razin (1973)

Máma Víktora Klimenka je ruské národnosti, otec byl Kozák. Bydleli v Karélii. Ke konci 2. Světové měl Viktor 3 roky. Rodina se tehdy přesunula do Finska. V polovině šedesátých let zpíval za Finsko na Eurovizi. Pak nahrál desku s ruskými písničkami. Stala se platinovou. Absolvoval s nimi několik koncertních turné po celém světě. Viktor Klimenko je ale především herec. A myslím, že je dobrý herecký typ, mohl by klidně ztvárnit i piráta Stepana Razina.

.

Stěnka Razin česky. Pan Jiří zahrál a zazpíval tak, jako kdysi na čundru, u táborového ohně

.

Karel Gott – směs ruských lidových písní

.

Lucie Bílá – Stěnka Razin („The Carnival Is Over“)

.

Boney M – „The Carnival Is Over“ (Stenka Razin, Volha Volha, 1982)

pátek 16.1.2026

