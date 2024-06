Jak jednou Lili Marleen

Text písně napsal na začátku první světové války, spisovatel a básník Hans Leip. Byla to jen báseň, která nikoho nezaujala, jen skladatele Norberta Schultze. O 20 let později ji zhudebnil.

Německá zpěvačka Lale Andersen píseň hned nahrála na desku. Byl rok 1938 a singl měl velký úspěch. Každý voják a služka se v textu našli. Vznik tohoto pochodového šansonu se vlastně ani nedalo lépe načasovat. Během 2. světové byla píseň populární v celé Evropě. Lale Andersen nahrála také anglickou verzi, takže si ji broukaly i spojenci.



Po otevření druhé fronty spojenecká vojska potřebovala, do svého rozhlasového vysílání pro Německo, nějaké písničky. Za tímto účelem skladbu německy nazpívala hollywoodská herečka, německého původu, Marlene Dietrich.



Písnička má dost ponurou melodii, její vysílání v německém rádiu, ke konci 2. světové války, nacisté zakázali.



.Marlene Dietrich – Lili Marleen (video: ukázky z filmu o Marlene Dietrich)

Před kasárnami,



před tou velkou branou,



stála lucerna.



Je tam ještě?



Chtěli jsme se tam setkat,



chtěli jsme stát u té lampy.



Jako tehdy, Lili Marleen.



Jako tehdy, Lili Marleen.



Naše dva stíny,



byly jako jeden.



Že jsme se měli moc rádi,



to jste spatřili hned.



Každý to mohl vidět,



když jsme stáli u lucerny.



Jako tehdy s Lili Marleen.



Jako tehdy s Lili Marleen.



Stráž na mě volá,



trubka zní na poplach.



Bude to jistě trvat, asi jen tři dny.



Kamarád, přijdu hned!



Potom jsme se rozloučili.



Moc jsem chtěl jít tehdy s tebou.



S tebou Lili Marleen.



S tebou Lili Marleen.



Znám už tvé kroky,



a lehkou chůzi.



Naše lampa hoří každý večer,



po dlouhé době, jistě už na nás zapomněla.



A když se mi stane něco špatného,



kdo bude pak stát u té lucerny?



S tebou Lili Marleen?



S tebou Lili Marleen?



V ponuré místnosti



ze země



můj stín zvedá se, jako ve snu.



Naše zamilovaná ústa se dotknou,



a mlha se rozplyne.



Já postavím se nyní k lampě,



jako kdysi Lili Marleen.



Jako kdysi Lili Marleen.



(trochu volný překlad).



Marlene Dietrich – Lili Marleen (anglicky)

.



Marlene Dietrich - Lili Marleen, orchestr Paula Lavala, 1944, (video: Marlene Dietrich v táborech americké armády.)

.



Německá zpěvačka Lale Andersen nahrála písničku Lili Marleen v roce 1938. Můj děda tedy jistě, během války, poslouchal v rádiu tuhle verzi.

.



Lale Andersen a Lili Marleen. Zdá se, že písnička byla v Německu oblíbená. A zpěvačka Lale Andersenová určitě také. V roce 1961 reprezentovala západní Německo na Eurovizi. (To ale už s jinou skladbou, ne s Lili Marleen.)

.



Krátký film „Lili Marleen“ je momentka ze západní fronty. Melodie která spojí národy i strany konfliktu. A zachrání dva muže.

.



Celý film. Příběh písničky Lili Marleen v unikátním filmu režiséra Rainera Wernera Fassbindera z roku 1981. Vidíme Německo před a během 2. světové války.

.



Jako kdysi Lili Marleen (Wie einst Lili Marleen) – „celovečerní“ romantický film, z roku 1956, režiséra Paula Verhoevena. V epizodní roli si sama sebe zahraje zpěvačka Lale Andersen.



.



Marie Laforêt – Lily Marlene, 1972

.



Magda Schwingerová - slovenská Lili Marleen (Magda Schwingerová byla herečka divadla v Bratislavě. Píseň nahrála během válečných let. Pak později, po letech, mohla dále pracovat ve svém divadle ale jen prodávat lístky v pokladně.)

.



Katalin Karády - Před kasárnami (Maďarská verze Lili Marleen je zpěv nad hrobem vojáka. Maďarština a trochu i francouzština, zdá se mi, jsou pro zpěv šansonů, jako stvořené.)

.

Lilly Hodáčová - Lili Marleen (standardní verze s fotkami naší předválečné armády)

.

Lili Marleen (česká trampská verze)