Dlouhou cestou
Ruská zima je krutá. „Verchuška“ carského Ruska tradičně odcházela do měst Západní Evropy. Zejména do Paříže. Vždyť se i tak mezi lidem říkalo: V létě je hlavní město Ruska Petrohrad – v zimě Paříž.
Rusové (a Ukrajinci) tam navštěvovali divadelní představení, pořádali souboje ale především svatby. Rodina, která byla často roztroušena po celé zemi, vzdálena i tisíce kilometrů, v Paříži bydlela jen na skok.
Když se zmocnily vlády bolševici, mnozí Rusové sbalili své stříbrné příbory a odešli do zahraničí.
Bolševická zima v Paříži trvala již několik let. Všechny dcery byly vdané, znuděný Rusové proto jen seděli v bistrech a zpívali clivé písničky. Nejčastěji si dali zahrát „Oči cornyje“, při ní měli vždy v očích slzy.
Teď si představte, jak se asi tehdy ruští (a ukrajinští) emigranti potěšili, když se v roce Pána 1924 objevila skladba „Darogoj dlinnaju“. V textu je skrytá nostalgie za ztracenou domovinou, ale melodie nalévá do srdce novou sílu. Protože Dlouhou cestou je v podstatě, navzdory všemu, radostná písnička.
Dlouhou cestou (On a Long Road) – melodie, která každého roztančíxx a
Jeli jsme na trojce se zvonky,
v dálce blikala světla.
Neste mě, mé milé sokolíky,
rozptylte mou duši od melancholie!
Po dlouhé cestě v měsíční noci,
s písní, která letí zvoníc do dálky.
Se starodávným, tím sedmistrunným nástrojem,
který mě v noci trápí.
Žiji bez radosti v bolesti,
vzpomínám na minulé roky.
Na tvé zlaté ruce,
na trojku, která už navždy odletěla.
Dny plynou a bohužel,
je tak těžké zapomenout na minulost.
Jednoho dne, moje drahá,
povezeš mě, abys mě pohřbila.
To byl hit! Anglická verze písně dosáhla vrcholu hitparád ve 22. zemích. Prospívali ji v desítkách jazyků celého světa.
Melodii písně upravil a anglický text napsal Gene (Eugen) Raskin. Všem také tvrdil, že on sám – jediný je autorem.
Raskin hrál a zpíval v londýnském klubu „Blue Angel“. Tam si písničku „Those Were The Days“ vyslechl „bítlsák“ Paul McCartney. Skupina Beatles právě založila vydavatelství Apple Records.
Paul o tom později řekl: Zdálo se mi, že je moc chytlavá, něco na té písni bylo. Bylo to dobré zpracování nostalgie.
Mary Hopkin – Those Were The Days / to byly dny (1968, kolorovaná televizní nahrávka, Dorogoy Dlinnoyu / dlouhou cestou)
Prošlo téměř půlstoletí, než zazářila v plném lesku, youtuber o osudu písně.
Dalida – Le temps des fleurs / čas květin
V taverně ve starém Londýně
Kde se shromáždili cizinci
Naše hlasy, naplněné radostí,
zvedali se ze stínů
Slyšeli jsme zpívat naše srdce
Byl to čas květin
Neznali jsme strach
Dny, které následovaly, chutnaly medem
Tvoje ruka chytila mou ruku
Tvůj hlas následoval můj hlas
Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe
A pak přišly mlhavé dny
Se zvláštními zvuky a slzami
Kolik bezměsíčných nocí
Hledala jsem tu kavárnu v mém srdci
Přesně jako v době květin
Když jsme žili beze strachu
Když každý den chutnal medem
Tvoje ruka chytila mou ruku
Tvůj hlas následoval můj hlas
Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe
Dnes večer stojím zase před dveřmi
Přesně toho bistra, kam už nikdy nepřijdeš
A píseň, kterou mi noc přináší
Mé srdce už nezná
Byl to čas květin
Neznali jsme strach
Dny, které následovaly, chutnaly jako med
Tvoje ruka chytila mou
Tvůj hlas následoval můj hlas
Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe
Gigliola Cinquetti – Quelli erano i giorni / byly to dny (1968, Those Were The Days, Dorogoy Dlinnoyu)
Kdysi dávno byla jedna ulice
Dobrý vítr mě tam zanesl
A pokud si dobře pamatuji,
Objevil ses právě na rohu
To byly dny, ano, byly to krásné dny
Od světa si nemůžeš přát víc
Tančili jsme i bez hudby
V našich srdcích bylo mnohem více
Žili jsme v bublině vzduchu
Která létala nad městem
Lidé na nás ukazovali
Říkali: „Podívej se na štěstí“
To byly dny, ano, byly to dny
Nic nás už nikdy nemohlo zastavit
Když se na semaforu rozsvítila červená
Procházeli jsme ještě šťastněji
Potom, víš, časem i růže
Jednoho rána už nekvetou
A tak se věci vyvíjely
Ani dobrý vítr už nikdy nefoukal
To byly dny, ach ano, byly to dny
Od světa si nemůžeš přát víc
A když zpětně přemýšlím, zacyklím se tady
A pokud o tom zpívám, neznamená to
Dnes jsem se vrátila na tu ulici
Dobrá vzpomínka zavedla mě tam
Stál jsi uprostřed skupiny lidí
A řekl si: „Moji drazí přátelé“
To byly ty dny, ano, Byly to krásné dny
Od světa si nemůžete přát víc
Tančili jsme i bez hudby
V našich srdcích bylo mnohem víc
Tančili jsme i bez hudby
Naše mládí tudy šlo
Mary skladbu zazpívala ve všech světových jazycích, kromě ruštiny. Mary Hopkin – „Those Were The Days“ (Francie, German, Italian, Spanish, English)
Píseň je v romské kultuře oblíbená. Mám takový dojem, jako kdyby to byla hymna ruských (a ukrajinských) „Cyganů“.
romský soubor písní a romancí Izumrud / smaragd – „Dorogoy Dlinnoyu“
Taisija je čistokrevná Ukrajinka. V ruských médiích je pečená – vařená a moc žádaná. Kdysi v Kyjevě zpívala ukrajinské lidové písničky, ale nyní už 10 let žije v Moskvě.
Taisija je v současnosti poněkud zneužita k propagandě. Asi v tom má prsty ruská tajná služba, zpěvačka se před novináři vyjadřuje, že v konfliktu je plně na straně Ruska. A že by se moc těšila z připojení celé Ukrajiny k Rusku.
Zřejmě si tím jen chrání kariéru, vždyť který Ukrajinec by to myslel upřímně? I takové osudy a situace dnešní doba přináší.
„Dorogoy Dlinnoyu“ – Taisija Povalij
Mary Hopkin – Those Were The Days / To byly ty dny (v pořadu Ed Sullivan Show, 27. října 1968, New York)
Kdysi dávno byla jedna taverna,
Kde jsme si zvykli dát sklenici nebo i dvě,
Pamatuješ si, jak jsme se smáli celé hodiny,
Pomyslíš na všechny ty skvělé věci, které jsme dělali?
To byly dny, příteli můj
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Zpívali jsme a tančili, navždy a jeden den
Žili jsme život, jaký jsme chtěli
Bojovali jsme a nikdy neprohráli
Protože jsme byli mladí a jisti, že si prosadíme své
Uspěchaná léta však pak kolem nás letěla
Ztratili jsme naše hvězdné představy na cestě
Pokud bych tě náhodou potkala v té hospodě
Usmáli bychom se na sebe a řekli bychom
To byly dny, příteli můj
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Zpívali jsme a tancovali jsme navždy a ještě jeden den
Žili jsme život, jaký jsme si vybrali
Bojovali jsme a nikdy neprohráli
To byly dny, ach ano, to byly dny
Dnes večer já stála jsem před tavernou
Nic se nezdálo takové, jak bylo
V zrcadle jsem viděla zvláštní odraz
Ta osamělá žena, to jsem opravdu já?
To byly dny, příteli můj
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Zpívali jsme a tancovali navěky a ještě jeden den
Žili jsme život, jaký jsme si vybrali
Bojovali jsme a nikdy jsme neprohráli
To byly dny, ach ano, to byly dny
Přes dveře se ozval známý smích
Viděla jsem tvou tvář a slyšela jsem tě volat mé jméno
Ach, příteli můj, jsme starší, ale ne chytřejší
V našich srdcích jsou sny stále stejné
To byly dny, příteli můj
Mysleli jsme si, že nikdy neskončí
Zpívali jsme a tancovali navždy a jeden den
Žili jsme život, jaký jsme si vybrali
Bojovali jsme a nikdy jsme neprohráli
To byly dny, ach ano, to byly ty dny
„An jenem tag, mein freund“ – Heidi Brühl, Peter Kraus, Karel Gott (text: Heinz Korn, ukázka z pořadu televize Západního Německa, 1978
„An jenem tag“ – Karel Gott (1998)
"Qué tiempo tan feliz" (Zpěvačka Gelu pochází z města Grenada na jihu Španělska.)
písnička „Darógoj dlínaju“ znamená pokaždé zaručený úspěch (The Voice Kids Rusko, 2018)xxPředchoí
Někteří vrtáci z romských kruhů a kuloárů tvrdí, že Dlouhou cestou je jejich písnička. Je pravda, že výrazný rytmus, název písně i slova nepochybně korespondují s širokou „cikánskou“ duší, ale romská melodika je přece jen trochu jiná.
Pro srovnání písnička: Ай да ну да най / oj ano nuž ano ne (text písně je prý směs romštiny a běloruštiny)
"Ochi chyornye, Dark Eyes“
skupina Exponent - Sadako Sasioko (1986) Písničku mi poslal Martin. Děkuji. O holčičce Sadako jsem psal v předchozím článku.1
V diskusi za článkem o skupině "The Seekers" mě Richard upozornil na nádhernou "Love Is Kind Love Is Wine". Moc děkuji. "The Seekers" měly jen pěkné písničky.
The Seekers - Love Is Kind Love Is Wine (1968)
Viliam Kusi
Písně z básně
Básník a člen prezídia Nejvyššího sovětu SSSR, Rasul Gamzatov, byl někdy v 50. letech minulého století na návštěvě Japonska. I tento fakt, myslím, svědčí o tom, jaké postavení mají básníci v ruské kultuře a jak si jich tam váží.
Viliam Kusi
Tisza – hladina stoupá
Volby v centru Karpatské kotliny budou mít jistě vliv i na okolní země. Vždyť nikdy nemůžeme dopředu vědět co nový lídr vymyslí a co bude na nás zase zkoušet.
Viliam Kusi
„The Seekers“
Skupina „Hledači“ (Judith Durhamová, Athol Guy, Keith Potger, Bruce Woodley) se dala dohromady v roce 1963. Poté se vydali na cestu z Austrálie do Británie. Hráli a zpívali na lodi.
Viliam Kusi
Judith, Pipi, Susan, Valéria, Ivetka
Judith Durham (1943–2022) Judith Mavis Cock měla od narození astma. Později se přidalo další chronické plicní onemocnění. Rodina se přestěhovala na ostrov Tasmánie, na jih od Austrálie.
Viliam Kusi
Lidové inspirace
V roce 1965 zazněla písnička „Stenka Razin“ anglicky a byl z toho světový hit. O pár let později zaznamenala stejný úspěch anglická verze písně „Darógoj dlinaju“ (Those Were The Days).
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