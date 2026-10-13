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Dlouhou cestou

Viliam Kusi
Dlouhou cestou je romance skladatele Borise Fomina, slova napsal Konstantin Podrevskij. Nahrávka na desku: Alexander Vertinskij 1926. Ruští emigranti v Paříži si Dlouhou cestou prozpěvovali už o dva roky dříve.

Ruská zima je krutá. „Verchuška“ carského Ruska tradičně odcházela do měst Západní Evropy. Zejména do Paříže. Vždyť se i tak mezi lidem říkalo: V létě je hlavní město Ruska Petrohrad – v zimě Paříž.

Rusové (a Ukrajinci) tam navštěvovali divadelní představení, pořádali souboje ale především svatby. Rodina, která byla často roztroušena po celé zemi, vzdálena i tisíce kilometrů, v Paříži bydlela jen na skok.

Když se zmocnily vlády bolševici, mnozí Rusové sbalili své stříbrné příbory a odešli do zahraničí.

Bolševická zima v Paříži trvala již několik let. Všechny dcery byly vdané, znuděný Rusové proto jen seděli v bistrech a zpívali clivé písničky. Nejčastěji si dali zahrát „Oči cornyje“, při ní měli vždy v očích slzy.

Teď si představte, jak se asi tehdy ruští (a ukrajinští) emigranti potěšili, když se v roce Pána 1924 objevila skladba „Darogoj dlinnaju“. V textu je skrytá nostalgie za ztracenou domovinou, ale melodie nalévá do srdce novou sílu. Protože Dlouhou cestou je v podstatě, navzdory všemu, radostná písnička.



Dlouhou cestou (On a Long Road) – melodie, která každého roztančíxx a

Jeli jsme na trojce se zvonky,

v dálce blikala světla.

Neste mě, mé milé sokolíky,

rozptylte mou duši od melancholie!

Po dlouhé cestě v měsíční noci,

s písní, která letí zvoníc do dálky.

Se starodávným, tím sedmistrunným nástrojem,

který mě v noci trápí.

Žiji bez radosti v bolesti,

vzpomínám na minulé roky.

Na tvé zlaté ruce,

na trojku, která už navždy odletěla.

Dny plynou a bohužel,

je tak těžké zapomenout na minulost.

Jednoho dne, moje drahá,

povezeš mě, abys mě pohřbila.




To byl hit! Anglická verze písně dosáhla vrcholu hitparád ve 22. zemích. Prospívali ji v desítkách jazyků celého světa.

Melodii písně upravil a anglický text napsal Gene (Eugen) Raskin. Všem také tvrdil, že on sám – jediný je autorem.

Raskin hrál a zpíval v londýnském klubu „Blue Angel“. Tam si písničku „Those Were The Days“ vyslechl „bítlsák“ Paul McCartney. Skupina Beatles právě založila vydavatelství Apple Records.

Paul o tom později řekl: Zdálo se mi, že je moc chytlavá, něco na té písni bylo. Bylo to dobré zpracování nostalgie.




Mary Hopkin – Those Were The Days / to byly dny (1968, kolorovaná televizní nahrávka, Dorogoy Dlinnoyu / dlouhou cestou)




Prošlo téměř půlstoletí, než zazářila v plném lesku, youtuber o osudu písně.




Dalida – Le temps des fleurs / čas květin

V taverně ve starém Londýně

Kde se shromáždili cizinci

Naše hlasy, naplněné radostí,

zvedali se ze stínů

Slyšeli jsme zpívat naše srdce

Byl to čas květin

Neznali jsme strach

Dny, které následovaly, chutnaly medem

Tvoje ruka chytila ​​mou ruku

Tvůj hlas následoval můj hlas

Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe

A pak přišly mlhavé dny

Se zvláštními zvuky a slzami

Kolik bezměsíčných nocí

Hledala jsem tu kavárnu v mém srdci

Přesně jako v době květin

Když jsme žili beze strachu

Když každý den chutnal medem

Tvoje ruka chytila ​​mou ruku

Tvůj hlas následoval můj hlas

Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe

Dnes večer stojím zase před dveřmi

Přesně toho bistra, kam už nikdy nepřijdeš

A píseň, kterou mi noc přináší

Mé srdce už nezná

Byl to čas květin

Neznali jsme strach

Dny, které následovaly, chutnaly jako med

Tvoje ruka chytila ​​mou

Tvůj hlas následoval můj hlas

Byli jsme mladí a věřili jsme v nebe




Gigliola Cinquetti – Quelli erano i giorni / byly to dny (1968, Those Were The Days, Dorogoy Dlinnoyu)




Kdysi dávno byla jedna ulice

Dobrý vítr mě tam zanesl

A pokud si dobře pamatuji,

Objevil ses právě na rohu

To byly dny, ano, byly to krásné dny

Od světa si nemůžeš přát víc

Tančili jsme i bez hudby

V našich srdcích bylo mnohem více

Žili jsme v bublině vzduchu

Která létala nad městem

Lidé na nás ukazovali

Říkali: „Podívej se na štěstí“

To byly dny, ano, byly to dny

Nic nás už nikdy nemohlo zastavit

Když se na semaforu rozsvítila červená

Procházeli jsme ještě šťastněji

Potom, víš, časem i růže

Jednoho rána už nekvetou

A tak se věci vyvíjely

Ani dobrý vítr už nikdy nefoukal

To byly dny, ach ano, byly to dny

Od světa si nemůžeš přát víc

A když zpětně přemýšlím, zacyklím se tady

A pokud o tom zpívám, neznamená to

Dnes jsem se vrátila na tu ulici

Dobrá vzpomínka zavedla mě tam

Stál jsi uprostřed skupiny lidí

A řekl si: „Moji drazí přátelé“

To byly ty dny, ano, Byly to krásné dny

Od světa si nemůžete přát víc

Tančili jsme i bez hudby

V našich srdcích bylo mnohem víc

Tančili jsme i bez hudby

Naše mládí tudy šlo




Mary skladbu zazpívala ve všech světových jazycích, kromě ruštiny. Mary Hopkin – „Those Were The Days“ (Francie, German, Italian, Spanish, English) 




Píseň je v romské kultuře oblíbená. Mám takový dojem, jako kdyby to byla hymna ruských (a ukrajinských) „Cyganů“.

romský soubor písní a romancí Izumrud / smaragd – „Dorogoy Dlinnoyu“ 




Taisija je čistokrevná Ukrajinka. V ruských médiích je pečená – vařená a moc žádaná. Kdysi v Kyjevě zpívala ukrajinské lidové písničky, ale nyní už 10 let žije v Moskvě.

Taisija je v současnosti poněkud zneužita k propagandě. Asi v tom má prsty ruská tajná služba, zpěvačka se před novináři vyjadřuje, že v konfliktu je plně na straně Ruska. A že by se moc těšila z připojení celé Ukrajiny k Rusku.

Zřejmě si tím jen chrání kariéru, vždyť který Ukrajinec by to myslel upřímně? I takové osudy a situace dnešní doba přináší. 

„Dorogoy Dlinnoyu“ – Taisija Povalij




Mary Hopkin – Those Were The Days / To byly ty dny (v pořadu Ed Sullivan Show, 27. října 1968, New York)

Kdysi dávno byla jedna taverna,


Kde jsme si zvykli dát sklenici nebo i dvě,

Pamatuješ si, jak jsme se smáli celé hodiny,

Pomyslíš na všechny ty skvělé věci, které jsme dělali?

To byly dny, příteli můj

Mysleli jsme si, že nikdy neskončí

Zpívali jsme a tančili, navždy a jeden den

Žili jsme život, jaký jsme chtěli 

Bojovali jsme a nikdy neprohráli

Protože jsme byli mladí a jisti, že si prosadíme své

Uspěchaná léta však pak kolem nás letěla 

Ztratili jsme naše hvězdné představy na cestě

Pokud bych tě náhodou potkala v té hospodě

Usmáli bychom se na sebe a řekli bychom

To byly dny, příteli můj

Mysleli jsme si, že nikdy neskončí

Zpívali jsme a tancovali jsme navždy a ještě jeden den

Žili jsme život, jaký jsme si vybrali

Bojovali jsme a nikdy neprohráli

To byly dny, ach ano, to byly dny

Dnes večer já stála jsem před tavernou 

Nic se nezdálo takové, jak bylo 

V zrcadle jsem viděla zvláštní odraz

Ta osamělá žena, to jsem opravdu já?

To byly dny, příteli můj

Mysleli jsme si, že nikdy neskončí

Zpívali jsme a tancovali navěky a ještě jeden den

Žili jsme život, jaký jsme si vybrali

Bojovali jsme a nikdy jsme neprohráli

To byly dny, ach ano, to byly dny

Přes dveře se ozval známý smích

Viděla jsem tvou tvář a slyšela jsem tě volat mé jméno

Ach, příteli můj, jsme starší, ale ne chytřejší

V našich srdcích jsou sny stále stejné

To byly dny, příteli můj

Mysleli jsme si, že nikdy neskončí

Zpívali jsme a tancovali navždy a jeden den

Žili jsme život, jaký jsme si vybrali

Bojovali jsme a nikdy jsme neprohráli

To byly dny, ach ano, to byly ty dny




„An jenem tag, mein freund“ – Heidi Brühl, Peter Kraus, Karel Gott (text: Heinz Korn, ukázka z pořadu televize Západního Německa, 1978

„An jenem tag“ – Karel Gott (1998)

"Qué tiempo tan feliz" (Zpěvačka Gelu pochází z města Grenada na jihu Španělska.)

písnička „Darógoj dlínaju“ znamená pokaždé zaručený úspěch (The Voice Kids Rusko, 2018)xxPředchoí

Někteří vrtáci z romských kruhů a kuloárů tvrdí, že Dlouhou cestou je jejich písnička. Je pravda, že výrazný rytmus, název písně i slova nepochybně korespondují s širokou „cikánskou“ duší, ale romská melodika je přece jen trochu jiná.



Pro srovnání písnička: Ай да ну да най / oj ano nuž ano ne (text písně je prý směs romštiny a běloruštiny)

"Ochi chyornye, Dark Eyes“

skupina Exponent - Sadako Sasioko (1986) Písničku mi poslal Martin. Děkuji. O holčičce Sadako jsem psal v předchozím článku.1

V diskusi za článkem o skupině "The Seekers" mě Richard upozornil na nádhernou "Love Is Kind Love Is Wine". Moc děkuji. "The Seekers" měly jen pěkné písničky.
The Seekers - Love Is Kind Love Is Wine (1968)

Autor: Viliam Kusi | úterý 13.10.2026 19:19 | karma článku: 0 | přečteno: 36x
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Viliam Kusi

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Narodil som sa v meste Nitra. (V deň keď letel Gagarin.) Vyrastal na dedine pri rieke Váh. Vyučený chemik. Moje kroky viedli do chemického priemyslu. Potom na poštu a úpravu záhrad. Neskôr do hotela v Tatrách, Piešťanoch a v Bratislave. Články sú myslené trochu menej vážne.

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