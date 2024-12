Dálnice v luftě. Nejlepší je když je špatně. Nelze svítit. Sousedé

OTÁZKA: Dva roky nás naši politici nutili nosit na tváři roušku a respirátory. To proč? ODPOVĚĎ: Abychom necítili, že tady něco opravdu hodně smrdí.

.

OTÁZKA: Budou se u nás vyrábět létající auta?

ODPOVĚĎ: Ano. Chybí nám dálnice, tak asi proto.

.

OTÁZKA: Kým chceš být hochu když budeš velký?

ODPOVĚĎ: Kajícník.

.

OTÁZKA: Politická a hospodářská situace je u nás nyní složitá. Do kdy?

ODPOVĚĎ: Již brzy nastane změna. Bude horší!

.

OTÁZKA: Proč všechny vlády kašlou na důchodce?

ODPOVĚĎ: Všechny naše vlády kašlou na důchodce jistě jen proto, aby jim zvýšily imunitu.

#..



.

génius Loci uvažuje

.

PLEBEJSKÁ KOŠILE

Prý jsme, my Slováci, plebejský národ, tak o nás mluví. Ale, ruku na srdce, necítíme se v této poloze nejlépe? Byly časy, kdy naši milovanou republiku považovali za hospodářského tygra. Ekonomika šlapala téměř tak dobře, jako v Číně. Tehdy se ale mnozí naši lekli. Hrozilo, že v krátké době doběhneme, ba i předčíme, státy západní Evropy. Začali jsme si tedy volit vždy takové vlády, které nás postupně, krok za krokem, přivedly na poslední místo v EU. Takhle se nám to líbí nejvíc. Jsme šťastní když jsme chudí. Jsme spokojeni a hrdí, že naše děti a vnuci chodí pracovat do Čech, Rakouska a Německa. Doslova si zde teď lebedíme.

.

VYVÁŽENÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Jsem hrdý na naši televizi Ta3. Téměř celý svůj program vysílá už jen o postižené. O chytrých, talentovaných a šťastných lidech, téměř nic.

.

SVĚT JE NEMOCNÝ

Máte z té pohromy, která se na nás neustále valí depresi. Pak je to v pořádku, jste naprosto zdravý. Pokud dnes někdo nemá depku, tak je určitě blázen.

.

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV

V zemi kde platí – oko za oko, zub za zub – žijí jistě jen bezzubí a slepí lidé. Tam kde se lid drží pravidla - pokud tě někdo udeří po jednom líci, nastav mu i to druhé - je země fackovacích panáků.

.

.

.

muži a ženy

.

VÍM CO MYSLÍŠ

Ženy dokáží dělat několik věcí současně. Muži dokážou myslet jen na jednu věc… a vždy jen na tu samou.

.

CENA LÁSKY

Láska je emoce, získaná pod rukou. Pod rukou která hladká.

.

KDO SE S ČÍM HRAJE

Malí kluci si hrají s autíčky. Potom v dospělosti rádi manipulují s velkými silnými auty. Holčičky si hrají s panenkami. V dospělosti pak rádi manipulují s velkými živými lidmi. Tak jako kdyby to byly jejich panenky.

.

.

.

kusé zprávy

.

FALEŠNÁ TVÁŘ

Italští karabinýři zadrželi kmotra sicilské Cossa Nostri. Nebo alespoň někoho, kdo se na něj podobá, kdo má jeho tvář. Zatkli ho na klinice plastických operací.

.

JISTOTY

Jedno je jisté, nové volby nám přinesou, zase jen naše staré – známé politiky.

.

ODSTOUPIT!

Když v Srbsku vládl Miloševič občané mu odkazovali \"Zrob nešto za svou zemlu - ubij se!\". My chceme od našich ministrů, opravdu jen aby odstoupili.

.

.

.

v parlamentním bufetu

.

ŠAŠKO: Nemocnici Rozsochy postavíme. A just, podle původních plánů, půlstoletí starých!

.

SUSKO: Spustit reformu podle soudní mapy bývalé ministryně, by byl asi justiční omyl.

.

ŠUTEJ ESTOK: HLAS s naší rodnou stranou SMĚR kráčí rameno u ramene. Možná je to proto, že jdeme přesně stejným směrem.

.

MATOVIČ: Politici a papoušci, mají toho hodně společného. Skončí v kleci.

.

FICO: Postavíme novou atomovou elektrárnu. To bude moje „atomofka“.

.

.

"Nelze svítit, musíme postavit novou, atomovou elektrárnu!"

(kresba: já)

.

.

bohatý soused

.

nejpodivnější soused

.

Někteří říkají, že u našich jižních sousedů, v Maďarsku, není svoboda. Youtuberka Edina Pottyondi přichází téměř každý týden s velmi trefnými a hodně kritickými postřehy. Hází velkou lopatou bláto na vládní stranu FIDES i na samotného předsedu vlády. A dělá to moc vtipně. Televizní pořady, podobného charakteru, byly v Maďarsku i za totality.