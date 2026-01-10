Anna German
Když měla Anna 2 roky jejího otce obvinili ze špionáže a popravili (později ho ale rehabilitovali).
Anna žila spolu s mámou a babičkou. Její máma byla učitelkou němčiny. Často se museli stěhovat, bydleli téměř ve všech středoasijských republikách Sovětského svazu. Nikdo je tam neměl rád, lidé si mysleli, že jsou Němci, zrádci a špioni. Její malý bratříček zemřel zimou a podvýživou.
Během 2. světové války se máma provdala za důstojníka polské armády. Ten bohužel padl, ale rodina se, po válce, mohla z Kazachstánu přestěhovat do Polska. Anna měla tehdy 10 let.
Žili ve Slezsku ve městě Vratislav (Wrocław). Po vystěhovaných Němcích tam bylo dost místa. Na Vratislavské univerzitě dali Anně diplom z geologie.
Zpívat začala během studia a tehdy se seznámila i se svým budoucím manželem (Zbigniew Tucholski). Vyhrála každý festival populární písně v Polsku.
Zpívala ve všech státech Západní Evropy. V Itálii účinkovala v televizním pořadu spolu s Domenicem Modugnem.
Při dopravní nehodě mezi Forlì a Milánem utrpěla 49 zlomenin a mnohá vnitřní zranění. Vyletěla z auta přes čelní sklo (v tv seriálu je tomu jinak). Za skalami a bariérou ji záchranáři nenašli. Pomoci se jí dostalo až po několika hodinách, téměř vykrvácela. Šest měsíců ležela úplně celá v sádře a navíc upadla do kómatu. Nikdo jí nedával naději na přežití.
Anna musela často bojovat i se svojí mámou. Vše, co paní Irma v životě dělala, bylo v zájmu její rodiny s ohledem na jediné dítě. Časem se u ní vytvořil ochranný reflex. Pokud se k Anně někdo fyzicky nebo citově přiblížil, měla strach, že jí to ublíží.
Když se o pět let Anna German postavila poprvé před publikum přivítal ji standing ovation, který trval 20 minut (některé zdroje uvádějí 40 minut). Program vysílala živě polská televize.
Anna zpívá dál ale s bolestmi. Často vystupuje s tmavými brýlemi, aby nebylo vidět slzy, když jí vyhrknou do očí.
V takovém stavu porodila zdravého syna. Od těhotenství ji máma rozmlouvala a lékaři jí to zakazovali.
Anna zase zpívá ve všech státech východního bloku iv Západní Evropě. V Kanadě a v USA. Ve Spojených státech je v početné komunitě Poláků a Rusů nejpopulárnější zpěvačka.
Její písně asi nejvíc milovali lidé v bývalém Sovětském svazu. Jednou ale, při vystoupení na stadionu Lužníky Anne ztuhlo celé tělo. Stadion vytrvale tleskal ale Anna German už zpívat nedokázala, neuměla se ani pohnout. Z pódia ji odnesli organizátoři.
Na Austrálii se moc těšila. Její koncerty doplnila, jako host, zpěvačka Judith Durhamová. Anna zazpívala „Stenka Razin“ rusky, Judith anglicky („The Carnival Is Over“). Australské turné Anna German už nedokončila.
Krátce před smrtí se dala pokřtít. Zřejmě jen proto, aby ji její polská rodina mohla bez problémů pohřbít.
Anna German nahrála desky v polském, ruském, německém, anglickém, španělském a italském jazyce. Také v mnoha jazycích národů střední Asie, čínsky a mongolsky.
German – ruská verze jména Hermanxx.
.
sbírka písní Anny German: „Zahrady kvetou“, „Ozvěna lásky“, „Ten den je daleko“, „Slituj se“, „Mám strach“ (v polštině), „Naděje“, „Ukolébavka“, „Slavici“ (v polštině a ruštině), „Čekejte jaro“, „Ozvěna lásky“ (se Lvem Leščenkem)
.
.
Anna German – Naděje, můj kompas na zemi
.
.
Anna German – Lidský osud
Anna German Tucholska – „Człowieczy los“
.
.
na Annu German se ve světě nezapomíná (2012)
.
.
Anna German v soukromí ve svém bytě.
.
.
stručný životopis Anny German a její foto-album
.
.
youtuberka o Anne German
.
.
hraný dokument o životě Anny Germanové
.
.
Hezký televizní seriál o životě Anny German. Seriál z r. 2012 má 10 částí a vznikl v koprodukci Polska, Ukrajiny a Ruska. Herečka Joanna Moro, která hraje Annu, pochází z Litvy. Písničky v seriálu zpívá Anna German. Doporučuji všem, kdo si myslí, že má problémy.
Viliam Kusi
Zlatovláska a jiné vykopávky
Teď si myslím, že v populární hudbě se některé věci také opakují. Jako kdyby se písničky, po různých stylech a experimentech, ve své estetice, znovu pěkně vrátily na začátek, k podstatě.
Viliam Kusi
U nás v Kocourkově a v EU
Česká republika je nejateističtější stát světa. Poářád tam ale uctívají a zbožňují, zpěváka Karla Gotta.
Viliam Kusi
Dálnice v luftě. Nejlepší je když je špatně. Nelze svítit. Sousedé
OTÁZKA: Dva roky nás naši politici nutili nosit na tváři roušku a respirátory. To proč? ODPOVĚĎ: Abychom necítili, že tady něco opravdu hodně smrdí.
Viliam Kusi
Líza z Litvy. Frontový death metal. Někdo se shora dívá. Stojím nad propastí
Jelizaveta Izmalková, když v roce 2014 separatisté a ruská armáda obsadili východ Ukrajiny, musela spolu s rodinou svůj dům zanechat. Na Slovensko a do Evropské unie jsme válečné uprchlíky z Ukrajiny přes naši hranici nevpustili.
Viliam Kusi
Zazpívej kukačko. Objímám tě Ukrajino
Naše slovenská televize vysílala film Bitva o Sevastopol, to je fakt. Nelze tedy říci, že neuvedla ani jeden ukrajinský film. Filmů našeho západního souseda jsme ale viděli mnohem víc. Je to poněkud disproporce.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na...
V Mělníku hořelo v bytě ve třetím patře, sedm lidí se lehce nadýchalo kouře
V Mělníku hořelo dnes odpoledne v bytě ve třetím podlaží bytového domu. Hasiči zachránili pět lidí...
Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči
Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič:...
Imposter syndrom. Proč i úspěšní lidé pochybují o sobě a bojí se, že je okolí „prokoukne“?
Navenek působí sebejistě, výsledky mají nadprůměrné a okolí je vnímá jako odborníky. Uvnitř ale...
- Počet článků 32
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 325x