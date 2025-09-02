Vztek nás dovede k slovakizaci České republiky
Předesílám, že nejsem nadšen ze všeho, co dělá současná vláda. Chybí mi odstraňování ruských okupačních lžipomníků, lžidesek a tankových monster. Postrádám ukončení pobytu Rusů, který zde zůstává stále okolo 38 000 a marnění peněz daňových poplatníků na jejich bezplatné studium na vysokých školách. Vadí mi také pokračování provozu ruské špionážní rezidentury s názvem ruské velvyslanectví a jmenování nového českého velvyslance v Rusku. Potom jsou zde drobné nepříjemnosti přinášené každodenním politickým provozem, kterými bychom se ale neměli nechat vytáčet.
Když se podíváme zpět do historie, témata minulých volebních zápasů se jeví směšnými, protože přes všechnu domnělou osudovost o nic nešlo. Na rozdíl od letošních parlamentních voleb.
Jaký je výběr?
Dnes o přízeň voličů soutěží blok prozápadních politických stran, zastávající členství v Evropské unii a v NATO, případně i bez Spojených států. Blok, který prosazuje svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a na jejichž zahraniční politiku můžeme být hrdí, protože nejsme hadrem na holi, se který Rusko mává, jak se mu zamane. Hospodářská politika vládní koalice je v rámci možností daných covidovým rozhazováním předchozí vlády, válkou na Ukrajině a s ní spojenou energetickou krizí víceméně úspěšná, zadlužení se snižuje, korupčníky se daří zavírat.
Na druhé straně se voliče snaží získat universální hnědorudá omáčka (UHO) složená z dnešní parlamentní i mimoparlamentní opozice, tuzemských placených a dobrovolných ruských propagandistů, robotických profilů ruských trotlích farem, psychopatických šiřitelů nenávisti a nedůvěry a nepřátel demokracie i svobody, pro které je Rusko spojencem, protože je nepřítelem současné vlády.
UHO znamená universální, tedy bezbřeze populistická, kde každý nejde to svoje. Hnědou dodává fašismus, rudou komunismus, oboje je jedno to a totéž. Co je omáčka? Prostě „všechno, všichni, všechny“ názory jsou z jednoho hrnce, i když se tváří, jak jsou odlišné.
Základem UHO je hnutí ANO, další ingredience v hrnci jsou ještě horší. Profil ANO v oblasti zahraniční politiky dosvědčilo dění v Poslanecké sněmovně 20. března 2024. Tehdy se projednávalo usnesení k bezpečnostním hrozbám pro Českou republiku a ANO pro toto usnesení nehlasovalo. Ukázalo, že nerespektuje zásadní bezpečnostní zájem České republiky, což jsou:
a) zastavení Ruska na Ukrajině,
b) eliminace ohrožení evropských zemí ještě na Ukrajině,
c) nepřípustnost změn hranic okupací cizí země.
ANO svým voláním po „smírnému“ řešení války na Ukrajině, praktikováním novodobému appeasmentu po vzoru Daladiera a Chamberlaina provokuje Rusko k pokračování agrese a představuje bezpečnostní riziko. Pro lídra UHO pravidla společné obrany v NATO neplatí. Předseda Andrej Babiš doslovně odmítl pomoc při napadení Polska. Tíhne k Orbánovi, Ficovi, lidem, kteří ve svých státech likvidují demokracii a jsou ruští kolaboranti uvnitř NATO a Evropské unii. Volební program ANO představuje slib plnění modliteb pomocí příslibu konání zázraků.
Co nastane po vítězství UHO?
Co nastane po převzetí moci ze strany UHO v podzimních parlamentních volbách? Česká společnost se ještě více rozštěpí, protože svobodomyslná část nebude chtít tolerovat ponížené vládní supliky vůči Putinovi a Rusku, ani slovakizaci/fičizaci veřejného života.
Konflikt mezi občany a vládou se bude řešit odposlechy a sledování novinářů jako v Maďarsku, snahou o trestní stíhání opozice jako na Slovensku, zástupnými kampaněmi nenávisti proti Sorosovi, liberálům a v posledku přijímáním ruských zákonů o „zahraničních“ agentech a evidování členů spolků, organizací jako formy zastrašování. Ostatně Sterzik z komunistického Stačilo, koaličního čekatele ANO, již dnes vyhrožuje lidem, kteří přispěli v dobrovolné sbírce na zbraně pro Ukrajinua právě 21.srpna 2025 se nerozpakoval veřejně chválit ruskou okupaci v roce 1968.Chcete jako Sterzik žít v ruské okupaci?
Dojde na maďarský scénář, na skupování médii oligarchy spřízněnými s UHO a jejich přeměně na hlásnou troubu vlády nebo k jejich likvidaci. Zaniknou nezávislá veřejnoprávních média Česká televize a Český rozhlas a jejich pohrobci budou zapojeni do státní propagandy. Zkušenosti těch, co na asociálních sítích členů UHO vyjádřili nesouhlasný názor jsou přitom jednoznačné. Prostě jim zablokovali přístup, vymazali.... To UHO nebrání ve výkřicích o cenzuře a umlčování názorů.
Media veřejné služby drží na uzdě politické a byznysové dravce, brání práva a podporují účast občanů na správě státu. Mějme na paměti, že patří mezi instituce přispívající k prosperitě společnosti stejně jako funkční soudy nebo katastr nemovitostí. Ostatně, jak víte, že alternativní názory jsou jediné pravdivé?
V politice se dostanou opět na výsluní obskurní postavičky ANO. Spolupracovnice s komunistickým prokurátorem Urválkem a exekuovaným expertem na nic, který na záchodě parlamentu nechává bouchačku, malá podvodnice, plagiátorka diplomové práce o chovu králíků, chemický Alí odklánějící od koncernu podezření z poškození přírody, čistič špinavostí Fíčko, svatební tanečnice z Dozimetru, Dlužena, co dala z eráru fotografům 2 miliony korun, aby ji udělali krásnější než páv, advokát lichvářů tančící na parlamentních lavicích a ze střídačky naskočí i komunistická rozvědčice, která zatím dělala špinavou práci v Praze. Jak to personálně vypadá v útrobách anonystů ukázala nedávno psí atentátnice a mstivá zaklekávačka na manželovu firmu.
Králem anopanoptika je Andrej Babiš, trestným soudem projednávaný oligarcha v konfliktu zájmů. Ne, není pravda, že dokáže změnit názor třikrát za den. On na konci první věty neví, co říkal na jejím začátku a ve druhé větě lže opak toho, co ve větě první.
Letos prohlásil, že Green Deal je mrtvý a jedinou cestou je ho zrušit. Ještě v roce 2022 tvrdil, že neúčastnit se Green Dealu by znamenalo nebýt součástí EU. Na konci března se Babiš označoval za „trumpistu“, i když už bylo jasné, že Trump rozpoutá celní válku. Za týden, 8.dubna 2025 začal Babiš ostře kritizovat Trumpa za rozpoutání celní války.
Co hrozí?
V nadcházejících volbách půjde o to, zda se k tomuto UHO přidají i normální občané, třeba jenom tím, že nepůjdou volit a zda sami sebe uvrhnou do problémů. Ne, neuděláte zlo těm druhým, ale sami sobě. Problém této země je, že na žebříčcích spokojenosti i funkčnosti veřejných služeb si stojíme vysoko, ale UHO nám vsugerovává, že se řítíme do pekla, že Česko je chudý, nestabilní a zkorumpovaný stát.
Jestliže podlehneme propagandě zmaru, nenávisti, nedůvěře vůči politikům, institucím státu i lidem obecně a hodíme volební hlas UHO, nepolepšíme si. Naopak si pohoršíme si, střelíme se do vlastní nohy. Někteří chroničtí sudiči se řídí heslem „Budiž spravedlnost, i kdyby měl zhynout svět“. Chraňme se toho, aby nás v nadcházejících volbách ovládla mánie „Budiž změna, i kdyby měl zhynout svět“. Cesta zpět k demokracii a svobodě bývá velice těžká.
Všechno je lepší než UHO u moci. Raději se přenesme přes drobné strasti, nehledejme Mesiáše, nenechejme se strhnout snahou o mstu, protože vyvolané zlo dopadne na nás samotné, na náš majetek, naše svobody a dejme hlas stranám současné vládní koalice. Jinak následující volby mohou být již podle maďarsko-gruzínsko-ruských not.
Vilém Barák
Vytvořme Schengen pro podnikání
Co je dobré uvnitř jedné členské země Unie, ať se již jedná o výrobky, potraviny, služby, je dobré i pro všechny ostatní. Zvláště za situace, kdy existují nadnárodní regulace, unijní předpisy, společné pro všechny členské země.
Vilém Barák
Evropa v koloniálním područí Spojených států
Spojené státy si diktují celní tarify, ztratili jsem daňovou suverenitu, Schvalují, jaké zbraně nám prodají. Unie se neodváží zdanit technologické firmy ani vymáhat vůči americkým firmám evropské právo.
Vilém Barák
Hysterie s bitcoiny pokračuje
V souvislosti se státem nejde ani uvažovat o nějaké legalizaci výnosu z trestné činnosti. Pokud stát nějaký majetek získá do své moci, prodává jej jako naprosto čistý.
Vilém Barák
„Kauza“ s bitcoiny, zklidněte var
Současná „kauza“ s bitcoiny ukazuje, jak je veřejnost manipulovatelná. Žijeme v době, kdy v politice jsou určujícími emoce, které vznikají z dojmů založené na neznalosti, závisti, nálepkování nepřátel, používání bezobsažných slov.
Vilém Barák
Jak připomínat 8. květen 1945 a neklanět se Rusku
Vojáci čs. armády bojovali za svou zemi, ale po boku zločinného režimu. Hovořme o obsazení, ne o osvobození. Odstraňme srpy, kladiva, rudé hvězdy z pomníků, zakažme sovětské prapory. Vymístěme sochy a pamětní desky na hřbitovy.
