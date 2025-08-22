Vytvořme Schengen pro podnikání
V Evropské unii se v souvislosti s ekonomickou válkou se Spojenými státy začalo mluvit o překážkách obchodu mezi samotnými členskými zeměmi. Netarifní bariéry, rozdílné technické požadavky a normy, nutnost dokládat při vývozu zboží zdravotní a veterinární certifikáty, rozdílné procedury pro dovoz a vývoz, dosahují ekvivalentu cel ve výši 44 procent v případě zboží a 110 procent v případě služeb.
Co ale s tím? Můžeme zvolit standardní postup a začít vyjednávat odstraňování překážek uvnitř Unie. Buďme si jisti, že každá lobbystická skupina, včetně Svazu sekáčů trávy a Asociace válečů pneumatik přijde s tvrzením, proč to i ono nejde. Včetně argumentů, že bezuzdné vpuštění někoho na trh povede k fatálnímu ohrožení všeho a všech. Návrhy liberalizace budou napadány skrze média, europoslance, členy Komise nebo zpochybňovány národními vládami členských zemí Unie. Standardním způsobem se v reálném čase nedá čehokoliv dosáhnout. Možná by se nějaké výsledky dostavily tak za 40 let: Třeba v podobě uvolnění prodeje krbového nářadí a mucholapek.
Ukázkový příklad selhání postupu prostřednictvím hledání „kompromisů“ představuje projekt jednotného evropského nebe (Single European Sky). Ten měl zvýšit efektivitu letecké dopravy propojením národních systémů. Teprve letos v červnu se členské státy Unie se shodli na společné pozici, dvacet let po předložení původního návrhu. Projekt je dodnes nedokončený, naráží na neochotu vzdát se části svrchovanosti a harmonizovat systémy řízení letového provozu. Výsledkem je nižší propustnost leteckých koridorů, zpoždění letadel, a hlavně frustrovaní cestující.
Druhou cestou je pokusit se o Velkou změnu. Vždyť by se případná „revoluce“ týkala běžných, každodenních lidských činností, a ne letecké bezpečnosti. Vyjděme z faktu, že Evropská unie tvoří jeden civilizační okruh. Racionálně myslící lidé nepovažují obyvatele jiných evropských zemí za barbary, kteří právě slezli ze stromů, vaří na ohni a zadnice si utírají lopuchy. A my sami doufáme, že se naši sousedé nás takto nevnímají. Nebo se v Evropě snad někdo cítí nadčlověkem, který všechno dělá lépe, kvalitněji, bezpečněji a je nadřazený jiným Evropanům? Pokud ano, je to nacionalistický hlupák.
Z tohoto plyne základní premisa následujícího návrhu. Co je dobré uvnitř jedné členské země Unie, ať se již jedná o výrobky, potraviny, služby, je dobré i pro všechny ostatní. Zvláště za situace, kdy existují nadnárodní regulace, unijní předpisy, společné pro všechny členské země. Takže, pokud někdo může prodávat/nakupovat zboží z Brna do Jihlavy, není důvod, aby tak nemohl činit bez dalšího z Brna do Poznaně, Paříže nebo Mnichova.… Stejně tak, pokud mám právo vykonávat profesi zedníka, instalatéra, tesaře v Jičíně, musím mít, za stejných podmínek jako v Česku, možnost zdít, montovat trubky, tesat i v dalších zemích Unie. Ano, jsou profese přímo vázané na znalost jazyka, ale těch není zase tak moc.
Vodítkem pro Velkou změnu může být smlouva o vzniku Schengenského prostoru. Zprvu naprosto nevýznamný akt se stal základem volného cestování. Svobody, kterou si dnes občané Unie na evropské integraci cení nejvíce.
Vilém Barák
Evropa v koloniálním područí Spojených států
Spojené státy si diktují celní tarify, ztratili jsem daňovou suverenitu, Schvalují, jaké zbraně nám prodají. Unie se neodváží zdanit technologické firmy ani vymáhat vůči americkým firmám evropské právo.
Vilém Barák
Hysterie s bitcoiny pokračuje
V souvislosti se státem nejde ani uvažovat o nějaké legalizaci výnosu z trestné činnosti. Pokud stát nějaký majetek získá do své moci, prodává jej jako naprosto čistý.
Vilém Barák
„Kauza“ s bitcoiny, zklidněte var
Současná „kauza“ s bitcoiny ukazuje, jak je veřejnost manipulovatelná. Žijeme v době, kdy v politice jsou určujícími emoce, které vznikají z dojmů založené na neznalosti, závisti, nálepkování nepřátel, používání bezobsažných slov.
Vilém Barák
Jak připomínat 8. květen 1945 a neklanět se Rusku
Vojáci čs. armády bojovali za svou zemi, ale po boku zločinného režimu. Hovořme o obsazení, ne o osvobození. Odstraňme srpy, kladiva, rudé hvězdy z pomníků, zakažme sovětské prapory. Vymístěme sochy a pamětní desky na hřbitovy.
Vilém Barák
U policie jsou parazité, hasiči dělají zadarmo slouhy
Peníze policie mizí u zástupů Korejsů a Drápových zašitých po celém ministerstvu vnitra a policejním prezidiu a v nesmyslné byrokracii. Hasiči dělají zadarmo slouhy pro kde koho.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Král českých billboardů zůstává ve vazbě v Chorvatsku. Pořád je podezřelý z vraždy
Kontroverzní podnikatel Anton Fischer nadále zůstává v chorvatské věznici v Zadaru. Tamní soud mu...
Putin zamířil do centra ruských jaderných zbraní
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek dorazil do města Sarov v Nižněnovgorodské oblasti, kde se...
Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry
Hasiči dnes odpoledne hasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň...
Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá
Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a...
PRODEJ STAVEBNÍ PARCELY, NA VRCHU, SRUBEC
Na Vrchu, Srubec, okres České Budějovice
4 955 200 Kč
- Počet článků 328
- Celková karma 13,00
- Průměrná čtenost 2171x