Výsledkem Orbánovi cesty k Putinovi je bombardování dětské nemocnice

Z odpálení 38 střel na města protistrany a vybombardování dětské nemocnice po odjezdu „mírového emisara“ je vidět, že Putin Orbána nebere vážně, je pro něj onuce, pohůnek, pro Rusko užitečný „idiot“, nic více.

Na konci minulého týdne přijel maďarský premiér Viktor Orbán do Moskvy. Podle svého vyjádření chtěl „dojednávat mír“ na Ukrajině. Za Putinem se vydal bez jakéhokoliv mandátu od ostatních členských zemí Evropské unie i NATO. Na mezinárodním poli za Unii jednají pouze předseda Evropské rady Charles Michel a vysoký představitel pro zahraniční věci Josep Borrell. Podle eurokomisařky Věry Jourové nešlo o mírovou misi, řekla: „To, co vezl na Ukrajinu, byl vzkaz Volodymyru Zelenskému, ať nastane příměří, což by znamenalo faktické vzdání se Rusku.“

Zde je vidět, že názory o zbavení Maďarska předsednictví v Evropské unii byly správné a než jej po 31. prosince 2024 předá Polsku, další a větší ostudy budou následovat. Tak jako v případě Miloše Zemana, kdy jsme si mysleli, že hlouběji už nemůže klesnout. Situace podle všeho vygraduje tak, že ostatní členské státy budou postaveny před rozhodnutí odebrat Maďarsku rozhodovací práva a zastavit peněžní transfery. Nejlepší by bylo jednostranné vyloučení na základě rozhodnutí většiny, a to navzdory tomu, že v Unii dnes takováto procedura neexistuje. Proto je potřeba ji vytvořit a použít. Tím by se eliminoval vliv dalších s Ruskem kolaborujících států, jako je Slovensko a výhledově Rakousko.

Co tedy bylo výsledkem Orbánovi exhibice u Putina? V pondělí 8. června Rusko odpálilo na Ukrajinu 38 raket a střel s plochou dráhou letu, které dopadly na Kyjev, Dnipro, Kryvij Rih, Pokrovsk. Zatím jsou zprávy o 40 mrtvých a 160 raněných. V Kyjevě byla zasažena jedna z budov nemocnice Ochmatdyt, největšího dětského zdravotnického centra na Ukrajině. Že šlo o ruskou střelou v podstatě potvrdila monitorovací mise OSN. Poškozena byla i menší porodnice v jiné části města. V případě dětské nemocnice šlo podle všeho o cílené navedení střely s plochou dráhou letu Ch-101, prý nejmodernější ruské zbraně s přesností nízkých desítek metrů.

Porodnici zasáhly zřejmě trosky ruské střely, nebo pozůstatky rakety vypálené protivzdušnou obranou a způsobily smrt šesti lidí. Samozřejmě na všem nese vinu jen a pouze Rusko, protože nebýt jeho ostřelování Ukrajiny, nemusela k ničemu takovému dojít.

Orbán nemá k jednání s Ruskem mandát Unie ani Ukrajiny. Ale co od Ruska? To už vůbec ne a signifikantní je právě ono bombardování 8. července. Pokud někdo zmocní svého emisara v upřímně míněné snaze něco dojednat, logicky alespoň chvíli neeskaluje vzájemné vztahy. Odpálení 38 střel na města protistrany a vybombardování dětské nemocnice představuje pravý opak. Z toho je vidět, že Putin Orbána nebere vážně, je pro něj onuce, pohůnek, pro Rusko užitečný „idiot“, nic více. Může tlachat o míru, ať už vlastní propagandě věří nebo ne, ale to je tak všechno. Výsledkem Orbánovi cesty k Putinovi v červenci 2024 je bombardování dětské nemocnice v Kyjevě.