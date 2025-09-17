V Česku se musí zvýšit daně
Žádná z politických stran před letošními říjnovými volbami nemá odvahu pochlubit se plánem na řešení deficitu státního rozpočtu. Žádný div, politici totiž nikdy nechtějí šetřit, chtějí rozhazovat v zájmu svého znovuzvolení.
V roce 2024 dosáhl deficit částky 271 miliard korun, návrh na rok 2026 zní 286 miliard korun, kdy jeho zvýšení jde na vrub vyšším výdajům na obranu a na stavbu nových jaderných bloků. V čase bude deficit narůstat zcela bez naší kontroly, a to v souvislosti s nutnými výdaji na bezpečnost, ale hlavně se stárnutím obyvatelstva. To si vyžádá vyšší výdaje na zdravotnictví (odhady zní na 500 mld. korun v příštích letech), v důchodovém i sociálním systému. Domovy seniorů jsou plné a v roce 2030 bude 900 000 lidí nad 80 let. Jsou zapotřebí odlehčovací stacionáře, rozšíření domácí péče, což si vyžádá více zaměstnanců, více peněz. Kdo se o někoho staral, tak ví, o co jde.
Pokud nic neuděláme, začne samovolná degradace těchto služeb v důsledku nedostatku peněz a důchody se začnou snižovat nuceně. Mezinárodní věřitelé nikdy nefinancují rozhazování donekonečna. Nelze od státu požadovat za africké daně skandinávský rozsah a kvalitu služeb.
Ano, na níže uvedená opatření jde říct, tak tohle ne, ať to platí někdo jiný. Nebo v dnes módním vzteku prohlásit, mě to vůbec nezajímá, ať si to platí, kdo chce, já ne. Tak jako bolševici odmítli po roce 1917 platit dluhy za cara. Zde je citace z diskuse o důchodech „…., že stát rozfrncá peníze jinde, často za nepotřebné hlouposti, nemusí důchodce, kteří mají na výplatu důchodu nárok, vůbec zajímat!“. Ano, přát si můžeme cokoliv, můžeme si opatřit znak České republiky a bičovat jej se slovy …..mám na to nárok. Stejně jako perský král Xerxés nechal bičovat moře za potopení jeho flotily lodí, a to se slovy: „Ó ty odporná vodo! Pán ti ukládá tento trest….“.
Je to stejné jako u pokoutním užívání antibiotik. Prostě si myslím, že je potřebuji, tak si je seženu. I když nevím, zda jsou ta to správná, tak je laicky začnu užívat a třeba je ani nedoberu. Výsledek bude můj sobecký prospěch, ale také přispění k posílení nějakého rezistentního kmene, který někoho zabije, třeba mé blízké a v podstatě jednou zabije i mě. Takže jedeme v tom všichni společně a ze závazků k jiným se nemůžeme vyvázat (kromě emigrace).
Samozřejmě se objeví plno námitek a rad, kde a jak doplnit státní rozpočet. Věřím, že se jimi všichni budou jenom hemžit a budou namířeny podle cíle nenávisti pisatele (bezpečnost-armáda, lépe vybírat daně a rozhýbat ekonomiku, šetřit a nerozhazovat, tj. oholit neziskovky, snížit sociální dávky, snížit byrokracii, ale jaké agendy zrušit?, namnožit lidi, aby bylo více daňových poplatníků, zamezit transferům zisků do zahraničí). Protože se nechci opakovat, všechny tyto námitky jsou vyvráceny v textu Důchody jsou o matematice ne o politice.
Pro představu, jak se hospodařilo na „důchodového účtu“ mezi lety 2000-2023. Za tuto dobu skončil systém v plusu pouze v šesti letech (2004,2005, 2007,2008, 2018, 2019) s celkovým kladným saldem 62,4 mld. korun. V dalších letech skončil v mínusu s akumulovanou „ztrátou“ 557,2 mld. korun. Takže celkově mínus 494,8 mld. korun.
Kromě toho, nápady na výdajové stránce neřeší stamiliardové dluhy, opravdu neziskovky a omezení sociálních dávek to nevytrhne…
Pokud nechceme popírat realitu, nezbývá než s deficitem státního rozpočtu něco dělat. Nebude to populární, protože heslo nastávající doby musí zní „nic víc nedostanete a z toho co již máte vám bude odebráno“.
Mimochodem, slovenské ministerstvo financí zveřejnilo 10. září 2025 konsolidační balíček veřejných financí v objemu 2,7 miliardy eur (66 miliard Kč). Šetřit se má rušením úřadů, zmrazením platů ve státní správě, vyššími daněmi a zrušením dvou dnů pracovního klidu. Jde o jeden z mála počinů, kdy Slovensko je hodno následování.
V září 2025 ekonomové z Paq Research, Centra veřejných financí a IDEA při CERGE-EI představili ucelenou daňovou reformu, která by podle nich výrazně zlepšila ekonomickou prosperitu v Česku.
Základní axiom navrhované reformy musí znít, že úsporná opatření dopadnou na všechny skupiny obyvatelstva, aby nikdo nemohl říct, tam ti se všemu vyhnuli. Nezastírám, že jsem do textu dal i návrhy, které nejsou velkou politikou, ale štvou mě a mají dopad do veřejných rozpočtů.
Cílem je vyrovnání salda veřejných rozpočtů, umořování dluhů, tvora rezerv. Ti, kdo budou namítat nereálnost podobného snažení, ať se zamyslí nad následujícím faktem. Životní úroveň, chudoba je pouze relativní kategorie. Kdybychom měli české státní příjmy ale výdaje (na jednoho obyvatele) na úrovni Albánie, tak stát tvoří obrovský rozpočtový přebytek. Není pravda, že to, co stát vybere, musí všechno (a většinou ještě více) utratit. Nastal konec života na obláčcích státních dluhů. Že nejsme Albánie? Že jsme něco více? Ale jděte. Jsme žebráci shánějící peníze na mezinárodních trzích, abychom mohli ještě chvilku předstírat, že jsme honóra.
Navrhovaná opatření
Zvýšení daní a odvodů, snížení důchodů a zastavení valorizace je hlavní zdroj příjmů, všechno ostatní jsou drobné.
Zrušení „superhrubé mzdy“ v roce 2021 udělalo do rozpočtu díru 100 miliard korun, no tak se to musí napravit. Od 80. let minulého století se traduje poučka, snižme daně, zvýší se ekonomická aktivita a na daních se vybere více. Nic takového nikdy nenastalo. Je čas vyhodit tyto blbosti na hnojiště ekonomických dějin. Asi stejně jako tzv. cílování inflace, přesněji cílené vyvolávání inflace centrální bankou.
Obecně je třeba jednorázovým opatřením snížit důchody, sociální dávky, mzdy ve státní sféře, a to o 10 procent. Dále o stejnou částku, tedy o 10 % zvýšit dnešní zdanění. Zrušit veškeré valorizace. Pro podnikatele využívající paušální výdaje razantně zvýšit odvody na sociálním a zdravotním pojištění.
Zavést daňovou progresi, protože střední třída, a hlavně chudí mají pocit, všechno platí oni. Otto von Bismarck sociální pojištění nezaváděl z čistého altruismu, ale jako prevenci proti sociálním rozvratem a bouřím. Raději malé ústupky než velké problémy. Situace v české společnosti je již tak jako tak napjatá a normální lidé určitě nechtějí, aby zde bolševici stříleli z Aurory nebo bolševnice Konečná opět oznamovala „právě jsem se vrátila z Hradu“.
Když se podíváme na vývoj státního rozpočtu v čase, tak výdaje rostou. Musíme zastropovat výdaje (kromě bezpečnosti a stavby jaderných bloků), ať se příjmy přibližují výdajům. Jde o poloviční rozpočtové provizorium, kdy se zastropuje výdajová stránky rozpočtu.
Zrušit podporu bohatých na úkor chudých v podobě stavebního spoření a daňových úlev na hypotéky.
Zavést zdanění vína.
Zvýšit majetkové daně, které jsou v Česku jedny z nejnižších ve vyspělém světě.
Obce
Zrušit korumpující dotace vyplácené obcím ze strany ministerstev a krajů, jako například dotace na nákup opakovaně použitelných plastových kelímků, zastřešení tanečního parketu (dostala naše obec), cyklostezek. Obce a města mají na účtech 480 miliard korun, takže se musí podílet na chodu státu a nejen podplácet cizími penězi obecní voliče. Zatím ve vztahu ke státu žili v módu „co je státe tvoje, to je i naše, co je naše, po tom ti státe nic není“. Není důvod, aby stát obcím pomáhal nad rámec zákonem stanoveného přídělu peněz. Že by si musely vzít úvěry a zadlužit se? No ale to stejné platí o státu.
Kromě toho, devastace naší země od komunistů skončila v roce 1989, uplynulo již 36 let a obce a města, pokud neměla ve vedení lemply, mají být „vypiglované“ od báně na věžičce radnice po nejhlubší kanalizační stoku.
Zákaz reklamy a propagace obcí, měst, krajů, státních podniků a společností se státní účastí a zákaz financování akcí mimo správu vlastního majetku a služeb, prací pro občany. Zadáváním nesmyslné reklamy stát a jeho údy i samosprávy manipulují/korumpují mediální prostředí (kdo je hodný, dostane) a vytváří korupční kanály. V době, kdy všude chybí finance, obce a města vyhazují peníze na pořádání pivních, vinařských, burčákových slavností, poutí, hodů a jiných žranic, pijatyk, které slouží jako nákup volebních hlasů.
Základních škol je téměř 4300 a 25 procent z nich má méně než 50 žáků. Čím menší, tím horší výsledku žáků, každá má ředitel, obslužný personál. Sloučit.
Má se sloučit ve srovnání s jinými evropskými zeměmi unikátní počet 6254 obcí (4700 má méně než 1000 obyvatel, 1600 má méně než 200 obyvatel)?
Z článku „Česko má nejmenší obce v EU, slučování ale obvykle odmítají“
Většina zemí EU má násobně větší obce. Téměř polovina má průměr nad deseti tisíci obyvateli na jednu samosprávu, řadí se k nim například Dánsko, Řecko, Bulharsko, Portugalsko nebo Polsko. To má z českých sousedů nejvyšší čísla, počet obyvatel na obec se pohybuje nad patnácti tisíci. Naopak Slovensko má velmi podobné počty jako Česko.
Německo má s téměř 85 miliony obyvatel necelých jedenáct tisíc obcí, což je ve srovnání s osmkrát menším Českem a jeho šesti tisíci samosprávami poměrně nízké číslo. Rakousko eviduje necelé čtyři a půl tisíce lidí na obec.
Nejvyšší průměr ze zemí EU má Irsko. Na pět milionů obyvatel má pouze 85 obcí. Kdyby mělo Česko dosahovat stejného průměru (62 136), muselo by zrušit přes šest tisíc vesnic a měst.
Bydlel jsem v Itálii u Lago di Garda a pro zajímavost jsem ve vesnici hledal obecní úřad. Zajímalo mě, jak je velký a kolik tam pracuje lidí. Teprve internet mě přivedl k poznání, že správní úřad je v jiné vesnici a spadá po něj asi dvanáct sídel. Bojí se obyvatelé malých vesniček, že po sloučení by všechno shrábla větší část a na ně by kašlali? Jak to, že v jiných zemích se lidé tohoto nebojí? Opět jsme u české mentality.
Zdravotnictví
Začněme platbou za hotelové služby (stravování, prádlo, hygienické potřeby).
Zaveďme digitalizaci, není nic trapnějšího, než když se lékař pacienta-laika ptá, co má za nemoci, jaké kdy podstoupil zákroky, jaké léky užívá a nemá výsledky minulých vyšetření, hospitalizací atd.
Statistiky má Česká republika více odborných lékařů, než je průměr v Unii. Jenže jakou mají ordinační dobu? Nestačí jim náhodou příjem plynoucí pouze z „duší“ u nich registrovaných? Někteří lékaři nevyvěšují ani ordinační hodiny a v čekárně mají oznámení „Pouze po telefonické domluvě“. Jaké existují ve zdravotních pojišťovnách kontrolní mechanismy ohledně vykazovaných výkonů, které za 24 hodin vydají na 48 hodin práce nebo naopak v ordinaci se ošetří podprůměrné množství pacientů?
Zaveďme spoluúčast za léčení následků vědomého chování, neslučitelného se zdravým rozumem (nehody pod vlivem…), rizikových sportů.
Proč by v kdejaké ordinaci musela administrativu vykonávat kvalifikovaná zdravotní sestra se zdravotním vzděláním?
Green Deal
Prohlásit za neplatný, zrušený systém emisních povolenek a zákaz registrace automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Zrušit dotace na pořízení solárních a větrných elektráren, baterií, podpory šíření vodíku, elektronabíječek.
Projekt zemí Západu na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2), v Evropě známý jako Green Deal, zasahuje čím dál negativněji do našich životů. Neexistuje proto důležitější úkol než jak jej při zachování demokracie a svobody zvrátit.
Opatření k úsporám v nespecifikovaných oblastech
Nedávno došlo k omezení odkladů školní docházky. Je třeba provést zásah i na opačném konci „školní docházky“. Omezit benefity státu (hrazení sociálního a zdravotního pojištění) na studium pouze do 26 let a na stejné hranici omezit i vyživovací povinnost rodičů k dětem. Ne, opravdu, dnes ani 26 rokem nekončí vaše povinnost platit alimenty na potomka, který studuje. Někdy se ovšem nejedná o studium, ale pouze o přebývání na různých vysokých (středních) školách.
Určitě by se měla z veřejných peněz hradit pouze jedna vysoká (střední) škola. Zaveďme pravidlo „3x a dost“, tedy při vystřídání 3 oborů, si „student“ musí vše hradit sám.
I po 3,5 letech od zahájení války na Ukrajině na Českých vysokých školách zadarmo studují tisíce Rusů. Určitě zpoplatnit, ještě lépe zrušit jim víza a povolení k pobytu.
V úvodu jsem nakousl problém se sociálními službami. Nesmí být přípustné, aby někomu, kdo vlastní dům za 10 milionů korun, měl stát doplácet za lůžko domově pro seniory. Takže stejně jako v Německu nebo Rakousku (ano, ve vyspělých zemí) je třeba provádět majetkový cenzus a náklady přenést více na klienty. Zatím je logika taková, že všichni daňoví poplatníci se skládají na pobyt v domově seniorů a netknutý majetek potom shrábne rodina, která seniora odložila. Další variantou je ustanovení v občanském zákoníku o vyživovací povinnosti dětí k rodičům a soudně (exekučně) vymáhat doplatky vůči dětem.
Zavést výběr pokut za nezaplacenou dálniční známku z údajů odečítaných z mýtných bran (jako na Slovensku). Teď zřejmě kdo byl na Slovensku, dovezl si pokutu (alespoň 3 moji kamarádi). K tomu by se ale musel změnit zákon, aby správní řízení mohl vést nějaký centrální orgán a ne, aby to bylo delegováno na obce.
Zrušit minimálně dva dny svátků.
Vrátit neplacení prvních tří dnů nemocenské.
Dotace
Obecně zrušit poskytování dotací a jakékoliv poskytování peněz z veřejných peněz převést na vratné půjčky.
Zrušit dotace zemědělství, kde cca 70 000 pracovníku, převážně řidičů strojů, kteří by se uplatnili i jinde, dostává 65 miliard korun podpor.
Provést odluku státu od sportu (tak jak proběhla odluka státu a církve). Zrušit veškeré dotace tzv. Národní sportovní agentuře. Vrcholový sport společnosti nic nepřináší, hodnotu (cenu) má pouze pro konkrétní jednotlivce. Děti ani dospělí po olympiádě nebo nějakém mistrovství světa určitě nezačnou sportovat a shazovat tukové prstence. Což bylo potvrzeno i výzkumy třeba po olympiádě v Londýně. Státní podporou sportu se pouze přidělává práce orgánům činným v trestním řízení. Co akce, to nová trestní kauza.
Pořád si něco namlouváme o šlechtění ducha i těla. Přitom ani na nejhorších politických demonstracích dezolátů není tolik zloby, sprostoty, verbálního a někdy i skutečného násilí jako na sportovních stadionech, sportovištích, hřištích.
Zrušit veřejnou podporu Velké ceny motocyklů v Brně, jako symbolu rozhazování (to říkám jako Brňák).
Opustit hloupé nápady na pořádání startu Tour de France v Česku (odhad cca 600-1000 milionů korun), mistrovství Evropy ve fotbale nebo dokonce olympiády. Právě u těchto akcí se nájemní poradci jen hemží tvrzeními, že peníze sebrané daňovým poplatníkům se dokážou namnožit. Možná ano, ale ne daňovým poplatníkům. Tahle žebrácká země opravdu nemá na pořádání těchto candrbálů.
Změny u zaměstnanců
Zákaz zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele ze strany pracovních agentur, tzv. „pronajímání zaměstnanců. Jde o novodobé otrokářství.
Sankce za nelegální zaměstnávání udělovat všem zúčastněným, pracovníkovi, firmě i agentuře. Zavedení trestného činu nelegálního zaměstnávání spojeného s vyhoštěním, peněžitým trestem, veřejně prospěšnými pracemi.
Zákaz dohod o provedení práce pro ty, co mají s danou firmou nebo spřízněnými firmami smlouvu o běžném pracovním poměru.
Využít kontrolní hlášení pro odhalování „švarcsystému“, tedy opakující se měsíční fakturace mezi podnikatelem a firmou.
Zavést EET včetně loterie s vydanými paragony. Podívejme se sami na sebe, EET sice svého času platilo, ale nad tím, že jste nedostali účtenku, každý mávl rukou. Poctiví plakali, šmejdi si mnuli ruce.
Zřídit systém registrace bytů v systému pronájmu. Těm, co byt registrují, zajistit vyklizení pronajatého bytu do 3 měsíců a tím zmenšit obavy lidí byty pronajímat, tedy dostat na trh 600 000 prázdných bytů.
Neobsazené byty a neevidované v systému pronájmu zatížit násobkem běžné daně z nemovitostí.
Zákaz prodeje bytů právnickým osobám po vzoru Singapuru, omezení počtu bytů.
Vilém Barák
