Užijme si sudetoněmecké folklórní dny
Letos od 23. do 25. května se v Brně uskuteční Sudetoněmecký sjezd. Vedle mnoha další hostů se jej mají zúčastnit také sestry Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová,
zachráněné v roce 1939 sirem Nikolasem Wintonem. Podporu setkání vyjádřil třeba Ivo Hammer-Tugendhat, manžel loni zesnulé Daniely Hammer-Tugendhatové, jejíž rodiče postavili v Brně slavnou vilu Tugendhat (kterou si Češi rodině nevrátili). Hammer-Tugendhat ocenil také úsilí iniciativy Meeting Brno, která pořádá stejnojmenný festival a která sudetské Němce do Brna pozvala.
Dovolím si citovat filozofa Tomáše Sedláčka (Český národ ztratil duchovní hybnost a potřebuje probuzení)…hřích proti Duchu svatému většinou nechápe (křesťanský výklad) jako „jeden strašný čin“, ale jako opakovaný stav zatvrzelosti, kdy člověk vědomě odmítá pravdu, odmítá milost, odmítá samotnou možnost odpuštění. Jinými slovy: neodpustitelný je proto, že nechce být odpuštěn. …. Neodpustitelné je až definitivní zbožštění vlastního odmítnutí“.
Oproti nim místní odpůrci sjezdu dávají najevo přímo předsudečnou nenávist ke všemu německému, zášť až za hrob a do dalších pokolení. Je to ale přípustné? Vyjadřovat se takto o Židech, tak by policie začala konat. Jak vidět, hanět Němce je dovoleno. Mimochodem, kdo příčetný vyčítá Tomio Okamurovi miliony obětí japonského militarismu a Andreji Babišovi počínání Slovenského štátu v letech 1939 až 1945? Jedná se o snahu odkazy na minulost formovat přítomnost i budoucnost. Prostě to nemá smysl. Jako v rodině, kdy debata o čemkoliv se vždy zvrhne na výčitky minulostí, co, kdo, kdy, komu, kolik, jak atd.
Sjezd krajanského sdružení je v podstatě folklórní slavností a kát se budou opět převážně Němci. Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení v minulosti navštívil Lidice, německý prezident Frank-Walter Steinmeier uctil památku parašutistů operace Anthropoid v kryptě pravoslavného kostela. Myšlenka, že by český prezident spolu s německým, na znak smíření společně uctili památku po válce zavražděných Němců v Postoloprtech nebo na Švédských šancích je pro českou společnost příliš extremistická. Přitom s podobným gestem neměli problém již v roce 1984 francouzský prezident François Mitterrand a západoněmecký kancléř Helmut Kohl. Během ceremonie na počest padlých ve Verdunu se k zdůraznění symboliky drželi za ruce.
Současná vládní koalice se inspirovala neblahou minulostí, kdy strašení sudetskými Němci vyhrálo Miloši Zemanovi prezidentskou funkci. Vedena politickým kalkulem, protlačila poslaneckou sněmovnou výzvu ke zrušení sudetoněmeckého sjezdu a odsouzení „projevů historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky“. Na programu sudetoněmeckých dnů však nic takového není. Neplánuje se obsazování chalup či odebírání 81 let starých peřin, hrnců a příborů. Dokonce se nechystá ani přejmenování místa protiněmeckého pogromu, mostu v Ústí nad Labem. Z něj byli Němci shazováni, stříleni a dodnes se nazývá dr. Edvarda Beneše. Po politikovi, který se o něj zasloužil veřejným podněcováním k „vylikvidování Němců“.
Možná vláda zjistí, že se vymezením proti sudetoněmeckému sjezdu trefila do vlastní nohy. Pro ostudný text parlamentní proklamace Babiš zbaběle nehlasoval.
Vyhrožování ministra zahraničí Macinky vůči německému ministru vnitra Dobrindtovi a bavorskému premiérovi Söderovi, že si „sjezd neužijí“, to vše narušuje dobré vztahy s Německem. (Organizuje nějaké motobojůvky za účelem útoku na účastníky srazu? Něco složené z pouličních bijců na způsob SA jako měl Filípek Hajlíčkovic na svoji „ochranu“ loni na 17. listopadu?). Pochybuji, že chvíle radosti členů místních nacionalistických straniček vyváží tuto mezinárodní blamáž v podobě urážky spojence a největšího obchodního partnera. Opravdu, Macinka je opravdu gigant mezi obry diplomacie.
Skupinka odpůrců srazu sice dělá mediální hluk, ale nic nepřináší. Většina české veřejnosti považuje šíření nenávisti vůči sudetským Němcům za hnus nebo k akci zaujímá neutrální postoj. Není se čemu divit. Pěnu u úst kvůli kulturní akci a událostem starým 81 let, by normální člověk čekal nanejvýš od fanatických islamistů, kteří vstávají a lehají s nenávistí vůči Židům.
Aktivita české vlády vůči sudetoněmeckému sjezdu kontrastuje s její pasivitou ohledně letošních oslav konce 2. světové války. Dnes již nelze rozporovat fakt, že Sovětský svaz byl zločinný stát, stejný jako nacistické Německo. Potom ale bolševické symboly a písně znějící 8. a 9. května na našich náměstích znamenají, že v Česku beztrestně vlály prapory se svastikami a hrála se nacistická hymna Horst-Wesell-Lied. Účastníci sudetoněmeckého sjezdu si určitě nedovolí to, co probolševičtí Češi. A ze Strakovy akademie i Poslanecké sněmovny v této věci zní co? Ticho. Ostatně, z jaké skupiny se rekrutují odpůrci setkání ukazuje případ ženy, která na brněnském zastupitelstvu mávala rudou vlajkou se srpem a kladivem.
Mudrovat nad Sudetendeutscher Tag je stejné jako hledat problém v Oktoberfestu. Je obdobně „závadný“, jako kdyby Tomio Okamura pořádal turnaj v zápase sumo a Andrej Babiš festival v hraní na fujaru a pití žinčice.
Komentáře pod článcích o sněmu jsou plné výčitek minulosti a konspiračních teorií, jak se tyto folklórní slavnosti mohou (a mají) přeměnit na odnímání chalup a polí. Ano, přesně takto argumentují islamisté proti židům.
Místo výčitek, co jsem si vzájemně udělali, mysleme na budoucnost. Vzdejme se žlučovitosti, nenávisti. Užijme si sudetoněmecké dny, krásné kroje, hudbu, ukázky historie a kultury, kterou máme společnou. Dokažme co největší účastí na krajanském setkání, že nepodporujeme nenávist.
Potomci našich Sudeťáků nemají rohy ani kopyta a po jejich setkání se hora Říp nepropadne do pekla. Usmívejme se na sebe. Vítejte, Grüss Gott.
PS: Jak již bylo uvedeno, ministr zahraničí Macinka vyhrožoval německému ministru vnitra Dobrindtovi a bavorskému premiérovi Söderovi, že si „sjezd neužijí“. Na místě je otázka, zda již někdo organizuje nějaké motobojůvky za účelem útoku na účastníky srazu, aby si „sjezdu neužili“. Nebo zda členové bojůvek chystajících se narušovat průběh sjezdu nebudou mít dojem vrcholné politické podpory a z toho vyplývající beztrestnosti, a tedy o to větší motivaci k útokům.
Věřím, že policie je připravená a vnímá rizikovost celé akce, a to nejen z hlediska zdraví a pořádku, ale i mezinárodního renomé České republiky. Záběry německých babek v dirdlech a dědků v sakách se stojacím límcem a s kloubouky opatřené kančí štětičkou mlácených rozdivočelým davem nebo slzícím po útoku pyrotechnikou, to by byla neskutečná ostuda ostud jak v Evropské unii tak vůči Německu.
Doufám, že policie je připravena a akce nedopadne jako nedávný závěr zápasu Slavie – Sparta, kdy se všichni tváří překvapeně, že nic takového nečekali.
Jsem přesvědčen, že policisté jsou profesionálové a nepřipustí, aby politiky vyjádřená podpora odpůrcům krajanského setkání ovlivnila jejich postup podle služební přísahy.
Vilém Barák
Vilém Barák
Vilém Barák
Vilém Barák
Vilém Barák
