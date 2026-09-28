Trumpova intrika s americkou základnou v Polsku
Nedávno Donald Trump oznámil záměr USA zřídit v Polsku novou vojenskou základnu. Podle vyjádření polského prezidenta Karola Nawrockeho ponese jméno Fort Trump. Zda se plánuje pozlacování bran či plotu okolo základy nebo desetimetrová zlatá socha Trumpa na buzerplace, o tom zatím zpravodajské agentury neinformovaly.
V normálním světě by šlo o pozitivní zprávu popisující akt spojence, který povede ke zvýšení bezpečnosti východního křídla NATO. Jenže nejsme v normální světě. Na místě je spíše konstatování, že řeči se vedou a jenom se blázni radují. Ve skutečnosti se jedná se intriku Donalda Trumpa, která má podlomit obranyschopnost nejen Polska. Jejím cílem je vzbudit nemístné naděje a odradit Evropany od spoléhání na vlastní síly.
Základna je politický projek, ne vojenská nutnost:
- USA už mají v Polsku rotující jednotky,
- existují dohody o předsunuté přítomnosti,
- NATO má v Polsku infrastrukturu,
- skutečná stálá základna by byla drahá, pomalá a strategicky sporná.
Takže slib „Fort Trump“ je symbol, ne strategická potřeba.
Základna v Polsku oslabuje evropskou jednotu:
- vytváří dojem, že USA budou chránit Polsko i bez EU,
- posiluje bilaterální vazbu USA–Polsko na úkor Unie,
- obchází evropské bezpečnostní struktury,
- vytváří nerovnováhu mezi evropskými státy.
To je přesně to, co Trump chce: Evropu rozdělenou, ne jednotnou.
Fort Trump se má zřídit ne kvůli obraně Evropy, ale kvůli politickým silám, které oslabují evropskou jednotu (reprezentované Karolem Nawrockým).
- posílení bilaterální dominance USA,
- oslabení Unie,
- oslabení NATO jako kolektivního systému,
- odměna loajálním partnerům, kritických vůči Unii, loajálních vůči USA a ideologicky kompatibilní s Trumpem,
- vytvoření falešného pocitu bezpečí.
V hodnocení tohoto Trumpova kroku vycházím z toho, že za téměř dva roky výkonu mandátu prokázal slovy i činy, že mu nejde o posílení bezpečnosti Evropy. Politickým gestem v podobě slibu zřízení Fort Trum pouze odměňuje Nawrockého a zvyšuje šance na volební vítězství polských politických sil, které Nawrocki reprezentuje), jejichž cílem je rozklad evropského spojenectví, a to jak se Západem, tak s Ukrajinou. Jde o představitele typického polského krátkozrakého, furiantského politického směru, který se v meziválečné době Polsku zle vymstil. Kdyby měla podobná akce v Německu dostat k moci Alternativu pro Německo (AfD), udělá ji Trump také. Jde mu pouze o to, škodit demokracii a svobodě v Evropě.
Vzpomeňme si, kolik lží Trump již vyslovil a kolik dal planých slibů.
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Lži, přehánění a zavádějící tvrzení. Jaké nepravdy pronesl Trump v Kongresu
Pamatuje si někdo třeba na prohlášení Trumpa z 14. července 2025, že dává Rusku 50denní ultimátum, aby nastal klid zbraní na Ukrajině? V opačném případě měl napadené zemi poskytnout dodávky další zbraní včetně střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Stačil jeden telefonát Putina. A stalo se co? Nic.
Kampaně proruských dezinformátorů poukazují na to, že Ruská agrese vůči Ukrajině není naše válka, s napadenou zemí nemáme žádné smlouvy a můžeme tedy zůstat stranou. Ono tomu je právě naopak. Naše zájmy jsou totožné se zájmy Ukrajiny, a to zastavit Rusko v jeho rozpínavosti. Války se vedou právě kvůli zájmům, nikoliv kvůli smlouvám nebo tomu, že někde v napadné zemi stojí vojenská základna.
Přiznejme si ale konečně, že zájmy USA a evropských zemí totožné nejsou. To, na čem panovala shoda před rokem 1989, tedy zadržování totalitního Ruska, převlečeného za Sovětský svaz, již dávno odnesl čas. Dnes jsou polototalitní Spojené státy nebezpečím pro svobodu a demokracii, tudíž i pro Evropu, Kanadu a další země demokratického světa.
Shrnuto, podtrženo, sečteno. Trump opakovaně vyjádřil nepřátelství vůči Evropě (dalo by se říci, že ve větší intenzitě než v případě Číny a Ruska, jehož vůdcové mu naopak imponují) i pochybnosti o smyslu NATO (již v roce 2018 vyhrožoval vystoupením). V tom ostatně pokračuje kontinuálně dál:
- opakovaně vyjadřoval skepsi k obraně spojenců,
- naznačoval možnost odchodu USA z NATO,
- během kampaně 2024 řekl, že by povzbuzoval Rusko, aby útočilo na země, které nedávají dost na obranu „Ne, neochránil bych vás (spojence v NATO. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí“
Na Unii uvaluje pod nejrůznějšími záminkami nepřátelská cla na zboží, což ztěžuje mimo jiné budování obranyschopnosti. Naproti tomu brání zdanění a regulaci amerických internetových firem, a to pomocí ekonomických výhružek. Důvod je byznysový ale i ideologický. Obsah asociálních sítí pomáhá šířit dezinformace pod záminkou „amerického modelu“ svobody slova a tím rozkládat demokratickou společnost, tedy podkopávat Evropu. Sám Trump však svobodu slova potlačuje. Odkaz , včetně odpírání přítomnosti novinářů na tiskových konferencí v Bílém domě. V podstatě jsem nuceni nebránit „dovozu“ novodobého opia, tak jak k tomu byla nucena císařská Čína po opiových válkách.
Nelze opominout ani zasahování do vnitřních politických záležitostí evropských zemi, namátkou Velké Británie, Německa (podpora protisystémové AfD), a to s dříve nevídanou intenzitou. JD Vance (viceprezident USA) řekl, že je potřeba „zbourat Brandmauer“ – tedy německý konsenzus, že se s AfD nespolupracuje. Německý kancléř Friedrich Merz varoval Trumpovu administrativu, aby se nevměšovala do německých voleb, poté co americké ministerstvo zahraničí oznámilo granty až 3 miliony USD pro evropské subjekty s MAGA ideologií. Merz upozornil, že financování politických stran ze zahraničí je v Německu nelegální.
Trump i jeho souputníci v hnutí MAGA podporují v Evropě (Německo, Velká Británie) politické síly, jejichž vítězství by vedlo k rozpadu Evropské unie a tedy oslabení až znicotnění Evropy. Trumpova Národní bezpečnostní strategie 2025 tvrdí, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ a USA mají „kultivovat odpor“ vůči evropské politické trajektorii. To je ideologický rámec, který se používá k ospravedlnění vměšování a nepřátelství vůči Evropě pro Trumpa a magaideology strategický princip. Istituto Affari Internazionali Odkaz
Trump se nerozpakoval použít vůči Dánsku, spojenci v NATO, hrozbu silou ve snaze získat Grónsko. Doslova: „S Grónskem něco uděláme, ať se jim to líbí, nebo ne,“ řekl Trump v lednu 2026. S Dánskem by prý rád uzavřel dohodu – o koupi ostrova ostatně mluvil už v prvním funkčním období –, nicméně tentokrát šel dál, až k nezastřené výhružce „pokud to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém“.
V podstatě také je v jeho mysli živá myšlenka přeměny Kanady na 51. stát Spojených států. Tyto tendence snad nejlépe popsal kanadský premiér Mark Carney ve svém projevu 20.1.2026 na ekonomickém fóru v Davosu: „Přestaňme se dovolávat „mezinárodního řádu založeného na pravidlech“, jako kdyby stále fungoval tak, jak fungovat má. Nazývejme tento systém pravým jménem: obdobím zesilující se rivality velmocí, kdy ti nejmocnější prosazují své zájmy....“.
Evropská unie jako celek a její členské státy (pokud mu jeho představitelé dostatečně nepodlézají) jsou pro Trumpa nejen ekonomičtí ale i ideologičtí soupeři.
Takže, když si připomeneme všechny tyto skutečnosti, lze z nich dovodit, že v případě útoku Ruska na Polsko zůstane základna Fort Trump mimo bojové operace a vojáci Spojených států budou nečinní. Úplně stejně jako jednotky OSN v Africe, na Golanských výšinách nebo bývalé Jugoslávii. Klidně se může zopakovat druhá Srebrenice. Námitka, že Trumpovi zbývá do konce prezidentského mandátu 2 a čtvrt roku a potom se situace, ale i význam základny změní, není směroplatná. To co dnes vidíme ve Spojených státech, to se volbami nespraví, spíše zhorší do určité podoby občanské války.
Karol Nawrocki také zdůraznil, že Polsko hradí náklady spojené s pobytem amerických vojáků na svém území. A jak pevná, kdy byla vazba žoldnéřů na toho, kdo platí?
Možná budu za proruského noka, který se snaží „hatit“ stálou přítomnost armády USA na východním křídle NATO. Jenže není všechno tak jak vypadá. Schválně, zkuste AI položit otázku, jaká je pravděpodobnost, že by Trup dodržel čl. 5 smlouvy NATO a jaké má AI vysvětlení pro zřízení Fort Trump v Polsku. Došla ke stejnému zavěru jak plyne z tohoto článku.
Je lepší mít zjevného nepřítele než „přítele“, který v krizi neudělá nic nebo nás ještě bodne do zad. Hrozné je již samo o sobě, že dnes, za vlády Trumpa I. Šíleného Evropa sdílí s USA vojenské plánování. Jako kdyby v roce 1940 ve společném vojenském štábu Francie a Anglie byli přítomni důstojníci Sovětského svazu, hlavního spojence nacistického Německa.
Ať si je v Polsku Fort Trump, ale s americkými jednotkami v konfliktu s Ruskem vůbec nepočítejme.
Navazuje na předchozí texty:
Kam až zajde americký císař?
Spojené státy se během několika měsíců se staly prostřednictvím volebního procesu a s většinovou souhlasem obyvatelstva autoritářským režimem. Na vlastní oči můžeme vidět, jak je nejen americká, a ale i naše demokracie křehká.
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