Sergej Lavrov měl výjimečně pravdu
Ruský soud v listopadu minulého roku odsoudil v nepřítomnosti Češku bojující za Ukrajinu Karolinu Č., a to k trestu odnětí svobody na 13 let za žoldáctví. Současně na ni vydal mezinárodní zatykač. Ten stejný měsíc proběhla médii zpráva, že Rusko naverbovalo do války proti Ukrajině přes 18 tisíc cizinců ze 128 různých zemí. Podle Ukrajiny bojovníky lákají hlavně na finanční odměnu.
Princip „dvojího metru“, že moc je pravda, sféry vlivu evangeliem, to tvoří základ politiky i diplomacie Ruska (a dnes i magaUSA). Na exkluzivním Státním institutu mezinárodních vztahů (ruských Bradavicích) se studenti učí šermovat mezinárodním právem, přitom porušovat jeho podstatu, mluvit o míru a zároveň ospravedlňovat agresi, odvolávat se na „územní celistvost“ a „sebeurčení“’ jak se to zrovna hodí. Mezinárodními smlouvami se Kreml nikdy necítil vázán a slouží mu výhradně k šikanování protistrany. Je nepochopitelné, že nedošlo k ukončení všech dvoustranných dohod a pozastavení vícestranných ujednání, kde je účasten Kreml. Dokonce Rusko nedávno oznámilo, že nám samo vypoví vojenské dohody. A co kdyby zmíněnou Karolínu Č. a další podobné hrdiny chtělo Maďarsko nebo Slovensko vydat Rusku podle Smlouvy o vydávání z roku 1957? Vrcholem všeho je udržování česko-ruské Smlouvy o přátelství a spolupráci (sic!) ze 26.srpna 1993. Kdo se chce zasmát nebo zaplakat, ať si přečte její text. Ministerstvo zahraničí tvrdí, že se zánikem této smlouvy by zmizelo v preambuli uvedené uznání nepřípustnosti užití síly proti Československu v roce 1968. Při znalosti toho, co Rusko dělá a jak se chová, jde o neskutečně naivní pitomost.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nedávno uvedl, že spolupráci s USA nelze omezovat pouze na otázku Ukrajiny. Řekl: „Naše země jsou předními jadernými mocnostmi, stálými členy Rady bezpečnosti OSN a nesou odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“. Takže ruští zločinci chtějí dohlížet na mír a bezpečnost světa. Daleko podnětnější je jeho další výrok: „Evropa a Evropská unie se staly hlavními překážkami míru (chtěl říct kapitulace Ukrajiny). Netají se přípravami na konfrontaci s Ruskem na bojišti.“. K tomu se dá uvést jediné. Kéž by tomu tak bylo. Lavrov přesně shrnul, co musíme udělat.
Donald Trump totiž nutí Evropě trójského koně, toxický „mír“, který by morálně, politicky, hospodářsky rozežíral evropské země až do jejich záhuby. K radosti Ruska i Spojených států. Jestliže chce Evropa přežít, ruská agrese nesmí skončit „po dobrém“ a již vůbec ne vojenskou eliminací Ukrajiny. Jedinou záchranou Evropy je válka s Ruskem. Jinak Západ získá jistotu války s Ruskem v přímé úměře k oslabení ukrajinské armády. Ta má v současnosti sílu jako vojska Německa, Francie i Polska dohromady a naprosto unikátní bojové zkušenosti.
Žádné ústupky. Vrácení blokovaných ruských rezerv by znamenalo, že místo abychom získali 210 miliard euro pro „naše“ posílení, zbraněmi a obnovou Ukrajiny, Rusko obdrží 210 miliard euro na válku proti Evropě. A že něco Rusko namítá? Co je nám po tom. Na Rusko se musí rusky. Zrušení sankcí povede k tomu, že Kreml začne získávat výhody prostřednictvím obchodu se svojí budoucí kořistí. Rusko se spoluprací se světem nikdy necivilizovalo, ale pouze nadouvalo a stávalo více agresivním.
Pokud budou Rusku zapomenuty jeho zločiny, a diplomatům doporučíme, že stačí aby si po podání rukou s Rusy utřeli z dlaní ukrajinskou krev, morálně nás to zničí. V posledku, jestliže Rusko necháme, aby bylo „v pohodě“, neustane jeho snaha rozkládat Evropu hybridními útoky. proto je potřeba Rusko oslabit, dostat problémů, aby se muselo zabývat samo sebou, bojem se svými separatisty, opozicí, islamisty, mocenskými klany, koloniemi a nezbývaly mu síly na otravování Evropy.
Vilém Barák
Na Rusko se musí rusky, naprosto jednostranně
Na Rusko je třeba rusky, tedy naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí s tím, že ruské argumenty nás nezajímají. Platí to nejenom v oblasti blokovaného ruského majetku, ale i při rozmístění vojenských sil na Ukrajině.
Vilém Barák
Jedinou záchranou Evropy je válka s Ruskem
S odkazem na naše historické zkušenosti, na stále se stupňující požadavky Ruska, postavme se za vyslání vojenských sil evropských zemí na Ukrajinu, pro přechod do válečného stavu, zastavení Green Dealu. Nastala doba pro válku.
Vilém Barák
Proč si myslíme, že nás Rusko neporazí?
Kapitalismus zajišťující efektivní produkci zbraní není podmíněn svobodou a demokracií. Potom svobodná společnost nemůže zvítězit nad autoritářským režimem. Výsledek obou minulých světových válek byl historickou výjimkou.
Vilém Barák
Digitalizace státu je jedna velká lež
Stát lživě vydává za digitalizaci to, že údaje od jeho poddaných proudí ke státu digitálně. Vůbec nebere v potaz, že dané údaje již má stát k dispozici, kolik stojí jejich pořízení ani to, k čemu užitečnému mají sloužit.
Vilém Barák
Nová vládní koalice posouvá Česko mimo NATO a Evropskou unii
Není třeba pomocí referenda vystupovat z NATO a Evropské unie. Téhož cíle jde dosáhnout neplněním našich členských závazků.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na...
V Mělníku hořelo v bytě ve třetím patře, sedm lidí se lehce nadýchalo kouře
V Mělníku hořelo dnes odpoledne v bytě ve třetím podlaží bytového domu. Hasiči zachránili pět lidí...
Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči
Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič:...
Imposter syndrom. Proč i úspěšní lidé pochybují o sobě a bojí se, že je okolí „prokoukne“?
Navenek působí sebejistě, výsledky mají nadprůměrné a okolí je vnímá jako odborníky. Uvnitř ale...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 337
- Celková karma 20,46
- Průměrná čtenost 2141x