Rusko slaví v Česku úspěch
Pokud se v Evropě uskuteční islamistický útok, vyšetřovatelé většinou konstatují, že pachatel byl radikalizován prostřednictvím internetu. Ten hraje zásadní roli ve vybuzení vnímavého jedince prostřednictví textů, videí a diskusí se stejně smýšlejícími lidmi, umožňuje sdílet pocit sounáležitosti, získávat kontakty i financování. Proces radikalizace proruských „bojovníků“ probíhá naprosto identicky. Jediný rozdíl je v tom, že místo o zřízení chalifátu jde o ovlivnění politické situace v dané zemi za účelem dosažení ruských imperiálních záměrů.
Cílem ruských hybridních útoků je vytvořit pomocí vlivových operací (pomluvami, lhaním, zpochybňování státních institucí) dostatečně velkou skupinu voličů stojící názorově na straně útočníka, schopnou ve volbách dosadit/nasměrovat vládu v nepřátelském státu. V důsledku toho vedení napadené země samo začne plnit přání útočníka, a to ke škodě vlastních obyvatel a navzdory základním úkolům státu, udržení bezpečnosti a suverenity. (podrobněji v Jak vypadá válka 2.0.?, a také Levná ruská válka pomocí dezinformací).
Demokratické volby poskytují sebepoškozování legitimitu, ale i legalitu. Přesně k tomuto došlo v České republice v říjnových volbách roku 2025. Nemyslitelné je skutečností. A pokud se něco ukáže jako potenciálně protizákonné, nová parlamentní většina změní pravidla hry. Třeba z trestního zákoníku odstraní ustanovení o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
Přáním, zájmem Ruska je podmanění Ukrajiny a znovuzískání sféry vlivu ve východní Evropě. K tomu potřebuje vojensky a hospodářsky oslabit nejen Ukrajinu, která dnes brání Evropu větší a zkušenější armádou, než má Německo, Polsko, Francie dohromady, ale i své další potenciální oběti včetně jejich spojenců. Praví se „podle činů poznáte je“ a zde jsou.
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie loni v prosinci schválili pro Ukrajinu půjčku 90 miliard eur na obranu. Babišova vláda se od tohoto kroku distancovala. Česku se v minulosti podařilo rozběhnout unikátní projekt tzv. Muniční iniciativy pro zásobování Ukrajiny. Státu přinesla růst výroby munice. Další byznys plynul z jejího výkupu v různých zemích světa. Vše znamená práci pro lidi a příjem z daní. Vláda oznámila, že do projektu nebude již vkládat peníze, což jej odsoudilo k postupnému zániku. Přitom tuzemské firmy vyvezly na Ukrajinu za čtyři roky války zbraně za 280 miliard korun, z toho 274 miliard za peníze zahraničních dárců. Vedlejším účinkem obou těchto kroků bude, že donátoři ztratí motivaci nakupovat v Česku, což poškodí naše hospodářství.
V rámci programu PURL (Priority Ukraine Requirements List) evropské státy a zámořští partneři (Austrálie, Nový Zéland) zajišťují americké zbraně pro Ukrajinu. Přispělo i chudé Rumunsko, 50 miliony dolarů, Slovinsko, vzdálené a malé Portugalsko, Španělsko, Austrálie, Nový Zéland. Třeba se Babišovi podaří na jeho novém globusu najít poslední čtyři jmenované země a zjistí, jak jsou daleko od Ukrajiny. My ale nic nedáme. Stejnou radost jsme udělali Rusku odmítnutím prodeje čtyř letadel L-159, které budou stejně vyřazovány.
Samozvaný mluvčí vlády Tomio Okamura opakuje štvaní a provokace proti Ukrajincům, vyhrožuje omezením jejich pobytového režimu i civilizované sociální pomoci. Vzhledem k tomu, že ti pracují na pozicích, kde je Češi nejsou ochotni nahradit, provádí v přímém přenosu útok proti české ekonomice.
Nová vláda zrušila nástroje strategické komunikace a plánem na odstranění koncesionářských poplatků směřuje k destrukci nezávislé České televize i Českého rozhlasu. Tato rezignace na obranu proti ruským dezinformačním útokům povede k prolomení bezpečnosti státu. Jako bychom sami zahodili zbraně, opustili hradby a otevřeli útočníkům brány. Na druhé straně, nerušené ruské dezinformační působení přinese vládním stranám další voliče. Což se počítá.
Vládou schválený rozpočet na rok 2026 neobsahuje zvýšení výdajů na obranu nad 2 procenta HDP. Závěry loňského summitu NATO v Haagu vydávat postupně 3,5 % HDP na armádu a 1,5 % HDP na související oblasti pro Česko neplatí? Důsledky budou dva. Podvázání obranyschopnosti a vyvolání sporů se spojenci v Severoatlantické alianci, což Kreml jistě také potěší.
Je marné se schovávat za slovíčka, snažit se výše uvedené kroky „racionálně“ okecávat, vysvětlovat. Je také lhostejné, zda byly učiněny vládními politiky z hlouposti či přímé navedenosti. Určující je, zda směřují vojenskému a hospodářskému oslabení Ukrajiny a dalších ruských potenciální obětí (včetně Česka) a jejich spojenců. Opět připomínám tzv. Rjabkovovo ultimátum z podzimu 2021, které požadovalo stažení NATO na úroveň roku 1997).
Rusko dnes nemusí Česku vyhrožovat použitím síly ani bombardovat raketami a drony Prahu či Brno. Současná vláda vyhovuje ruským zájmům a plní je sama od sebe, vedena „logikou“ svých Ruskem radikalizovaných voličů.
Jak vypadá válka 2.0.?
Koncept hybridní války předpokládá, že hranice mezi mírem a válkou bude zastřená, aby nebylo zřejmé, že vůbec probíhá. Hlavním bojovým prostorem je mysl, znamená posun od přímého ničení nepřítele k jeho ovlivňování a zlomení.
https://blog.idnes.cz/vilembarak/jak-vypada-valka-2-0.Bg23120753
Levná ruská válka pomocí dezinformací
Podle odhadu západních bezpečnostních služeb, pouze 15 procent výdajů ruské rozvědky slouží pro financování klasických špionážních operací a zbývajících 85 procent je určeno na aktivní ovlivňování nepřítele.
https://blog.idnes.cz/vilembarak/levna-ruska-valka-pomoci-dezinformaci.Bg24070255
