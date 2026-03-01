Rusko si levnější ropou vydržuje Maďarsko a Slovensko
Na konci ledna 2026 Rusko poničilo zařízení ropovodu Družba na západní Ukrajině u města Brody. Událost dokumentovaly i záběry z hašení instalace, místní úřady varovaly před zplodinami hoření. Nešlo o nějaký fejk. V důsledku toho se zastavil tranzit ruské ropy na Slovensko a do Maďarska. V době největších mrazů Rusko vedlo cílenou kampaň likvidující energetickou infrastrukturu, zdroje elektřiny a rozvodnou soustavu. Bez elektřiny, krve moderní civilizace, kolabuje vytápění, vodovody, doprava, výroba. Cílem Ruska je vytvořit z Ukrajiny místo nevhodné k životu, zlomit její vůli k odporu.
V reakci na tyto útoky se rozběhly sbírky humanitární pomoci hlavně na pořízení mobilních generátorů. Dobročinnost dárců podpořily nízké teploty panující v té době i v Česku. Když mráz leze za nehty, dokážete si lépe představit, jaké to musí být při venkovní teplotě -20 °C v bytě bez topení a k tomu bez světla i vody. Společnost Dárek pro Putina vybrala k 22. únoru 187,4 milionů korun, nadace Kellnerových přispěla 170 miliony a další prostředky shromažďují i organizace Paměť národa, Člověk v tísni…..
Zhruba 14 dnů po poničení Družby, začalo Maďarsko a Slovensko šermovat vůči Kyjevu ultimáty, že do doby obnovení přepravy ropy zastaví Ukrajině dodávky pohonných hmot, elektřiny i plynu. Současně zablokovali další balíček sankcí a tvrdí, že to stejné udělají z unijní půjčkou 90 miliard eur. Naštěstí Unie dala najevo, že půjčku poskytne bez ohledu na snahy ruských kolaborantů.
Dovede si někdo představit hořkost této situace? Všechno rozbité, mrznoucí obyvatelstvo a nemocnice, děti se již 4 roky učí on-line kvůli hrozbě bombardování, a vy máte nuceně opravovat zařízení ropovodu pro někoho, kdo má na výběr jiné dopravní cesty. Ke všemu, aby Rusko jako nepřítel mohl co nejdříve dostávat peníze na vraždění lidí na napadené Ukrajině a mohlo si, jak bude objasněno níže, vydržovat nepřátele Ukrajiny a Západu. To je šílené.
Ruská dezinfoscéna se snaží problém obrátit proti Ukrajině. Prý vydírá Maďarsko a Slovensko a má být ráda za tranzitní poplatky. Naši „mámehladi“ celý problém vnímají tak, že, pokud bojující země přijde o příjem z poplatků, dostane od Západu větší podporu a oni si v důsledku budou moci dát místo osmi piv jen sedm a místo tří tuzemáků jen dva. Navzdory tomu, že současná vláda plnící zájmy Ruska Ukrajině nepomáhá, protože prý „sami máme málo“ (na pivo a tuzemák). Také se objevuje argument, že ji „nesmrděly“ pohonné hmoty ze Slovenska a Maďarska vyrobené z ruské ropy. Proč by měly? V boji o život je správné všechno. Kdyby to šlo, proč si nevyrobit trhaviny do granátů z Putinova lejna.
V 24. února uplynuly čtyři roky od zahájení ruské agrese proti Ukrajině a nejedná se o první přerušení provozu ropovodu Družba v důsledku válečných akcí. Čtyři roky Maďarsko a Slovensko tvrdilo svým obyvatelům, že je závislé na přepravě ropy od ruského agresora přes území napadené Ukrajiny. Spolupráce s Putinem byla Orbánovi i Ficovi více než energetická bezpečnost vlastního státu. Na rozdíl od Česka, které okamžitě začalo jednat o zvýšení kapacity ropovodu TAL z italského Terstu a na začátku roku 2025 získalo plnou nezávislost na ruských dodávkách.
Také Maďarsko a Slovensko disponuje alternativní dopravní trasou. Jedná se o ropovod JANAF z chorvatského přístavu Omišajl. Také si mohli zajistit ropu reverzním tokem prostřednictvím Družby. V současnosti se neruská ropa normálně, bez problému přečerpává přes Chorvatsko na Maďarsko a Slovensko i když obě země lhaly o tom, že to není možné. Strašně se ale divily, že chorvatská vláda po přerušení ruských dodávek přes Družbu odmítla dopravovat ruskou ropu, která by přivážely po moři tankery (možná z ruské stínové flotily). Ministr hospodářství Ante Šušnjar řekl „že nehodlají být logistickým prodloužením Kremlu“ a současně „Maďarsku a Slovensku jde ve skutečnosti o cenu, protože ruská ropa je o 30 procent levnější než jiné zdroje“. Velice zajímavá informace. Přitom má Maďarsko benzín zhruba o 2 koruny dražší než Česko. Zde vidíme důkaz kupování si režimů v Maďarsku a na Slovensku, vzájemně výhodné symbiózy. Jak to probíhá? Rusko mělo přes Družbu odbyt pro svoji ropu zhruba za stejné ceny jako v Číně a Indii. Současně přes levnější suroviny udržovalo při životě klientské režimy v Maďarsku a Slovensku. Úplně stejně jako to dělal svého času Sovětský svaz a posléze Venezuela s Kubou. No a obé Uhry na oplátku, v souladu se zájmy Kremlu, se snaží rozkládat zevnitř Evropskou unii. Z peněz získaných za levnější ropu Orbán vytvářel speciální fond (pro volební rok 2026 bylo plánováno 800 miliard forintů, tj. 51 miliard korun), z kterého hodlal uplácet voliče. „Jak si Orbán pomocí levné ruské ropy kupuje voliče, i když Maďaři mají nejdražší benzin ve střední Evropě“ Hospodářské noviny, Martin Ehl, 26. 2. 2026.
Není třeba připomínat, že podobná prostituce nemá dlouhého trvání, ať již vůči Rusku a dnes nově Spojeným státům. Každý zrádce má cenu pouze po omezenou dobu a až splní svůj úkol, dřívější proruská rétorika ani červené MAGA čepičky nezabrání jeho odkopnutí.
A zde se opět vracíme k úloze Ukrajiny v maďarské politice. Ta měla zajistit přežití Orbánova režimu i po nadcházejících dubnových volbách. Stav Maďarské ekonomiky není radostný, HDP vzrostlo o 0,4 % (Česká republika 2,4 %), reálné mzdy stagnují. Stejně jako v rozvojových zemích není znakem prosperity několik mrakodrapů v centru hlavního města, chce to pohled na hospodářské ukazatele.
Kromě problémů s opravou ropovodu za válečného stavu přichází do úvahy i další intriky. Buď Ukrajinci konečně a správně vypnuli Družbu vědouc, co dělají a jsou připraveni na tahy svých uherských nepřátel. Nebo jde o hru Ruska, které samo odstavilo Družbu. Následně, pod záminkou přerušení dodávek ropy jeho kolaboranti Maďarsko a Slovensko, odstřihnou Ukrajině dodávky elektřiny, pohonných hmot, plynu, zablokují sankce i půjčky ve společné snaze dostat ji na kolena. Orbán jako vnitropolitický bonus získal díky ropné krizi téma pro šíření hysterie před dubnovými parlamentními volbami. Rusko a jeho „zdravé síly“ v Evropě si vycházejí vstříc v morálně odporném „dealu“.
Vilém Barák
