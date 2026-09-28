Ruská intrika Trumpem s americkou základnou v Polsku
Nedávno Donald Trump oznámil záměr USA zřídit v Polsku novou vojenskou základnu. Podle vyjádření polského prezidenta Karola Nawrockeho ponese jméno Fort Trump. Zda se plánuje pozlacování bran či plotu okolo základy nebo desetimetrová zlatá socha Trumpa na buzerplace, o tom zatím zpravodajské agentury neinformovaly.
V normálním světě by šlo o pozitivní zprávu popisující akt spojence, který povede ke zvýšení bezpečnosti východního křídla NATO. Jenže nejsme v normální světě. Na místě je spíše konstatování, že řeči se vedou a jenom se blázni radují. Ve skutečnosti se jedná se ruskou intriku Donalda Trumpa, která má podlomit obranyschopnost nejen Polska. Jejím cílem je vzbudit nemístné naděje a odradit Evropany od spoléhání na vlastní síly. Vzpomeňme si, kolik lží Trump již vyslovil a kolik dal planých slibů. Pamatuje si někdo třeba na prohlášení Trumpa z 14. července 2025, že dává Rusku 50denní ultimátum, aby nastal klid zbraní na Ukrajině? V opačném případě měl napadené zemi poskytnout dodávky další zbraní včetně střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Stačil jeden telefonát Putina. A stalo se co? Nic.
Kampaně proruských dezinformátorů poukazují na to, že Ruská agrese vůči Ukrajině není naše válka, s napadenou zemí nemáme žádné smlouvy a můžeme tedy zůstat stranou. Ono tomu je právě naopak. Naše zájmy jsou totožné se zájmy Ukrajiny, a to zastavit Rusko v jeho rozpínavosti. Války se totiž vedou kvůli zájmům, nikoliv kvůli smlouvám nebo tomu, že někde v napadné zemi stojí vojenská základna.
Přiznejme si konečně, že zájmy USA a evropských zemí totožné nejsou. To, na čem panovala shoda před rokem 1989, tedy zadržování totalitního Ruska, převlečeného za Sovětský svaz, již dávno odnesl čas. Dnes jsou polototalitní Spojené státy nebezpečím pro svobodu a demokracii, tudíž i pro Evropu, Kanadu a další země demokratického světa.
Takže nejpravděpodobnější scénář je ten, že v případě útoku Ruska na Polsko zůstane po vzájemné dohodě USA a Ruska základna mimo bojové operace. Vojáci Spojených států na příkaz magavládců, ať to bude Trump I. Šílený nebo Trump II. Vance, zůstanou nečinní. Úplně stejně jako jednotky OSN v Africe, na Golanských výšinách nebo bývalé Jugoslávii. Klidně se může zopakovat druhá Srebrenice. Osazenstvo Fort Trump se schová za zavřenými branami a v jejím okolí budou Rusáci nerušeně vraždit. Fort Trump nepřinese nic dobrého Polsku ani širšímu regionu. Námitka, že Trumpovi zbývá do konce prezidentského mandátu 2 a čtvrt roku, není směroplatná. To co dnes vidíme ve Spojených státech, to se volbami nespraví, spíše zhorší do určité podoby občanské války.
Karol Nawrocki také zdůraznil, že Polsko hradí náklady spojené s pobytem amerických vojáků na svém území. A jak pevná, kdy byla vazba žoldnéřů na toho, kdo platí?
Mějme na paměti, že Trumpovi nejde o posílení bezpečnosti Evropy. Právě naopak. Politickým gestem v podobě slibu zřízení Fort Trum odměňuje Nawrockého. Zvyšuje šance na volební vítězství polských politických sil, jejichž cílem je rozklad evropského spojenectví, a to jak se Západem, tak s Ukrajinou. Jde o představitele typického polského krátkozrakého, furiantského politického směru, který se v meziválečné době Polsku zle vymstil. Kdyby měla podobná akce v Německu dostat k moci Alternativu pro Německo (AfD), udělá ji Trump také. Jde mu pouze o to, škodit demokracii a svobodě v Evropě.
Možná budu za proruského noka, který se snaží hatit stálou přítomnost armády USA na východním křídle NATO. Jenže není všechno tak jak vypadá. Je lepší mít zjevného nepřítele než „přítele“, který v krizi neudělá nic nebo nás ještě bodne do zad. Hrozné je již samo o sobě, že Evropa sdílí s USA vojenské plánování. Jako kdyby v roce 1940 ve společném vojenském štábu Francie a Anglie byli přítomni důstojníci Sovětského svazu, hlavního spojence nacistického Německa.
Ať si je v Polsku Fort Trump, ale s americkými jednotkami v konfliktu s Ruskem vůbec nepočítejme. A když, tak spíše s tím, že zaútočí do týlu naší obrany.
Navazuje na předchozí texty:
Kam až zajde americký císař?
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