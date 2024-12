Putin má v ruce všechny trumfy

Ruská armáda byla po několika porážkách na podzim roku 2022 v rozkladu. Nevyužili jsme příležitost a od té doby Rusko sílí a Západ slábne. Chybí vůle, odhodlání, jednota.

Text nebyl psán pro potěšení ruských pomahačů a těch, co schvalují ruské vraždění na Ukrajině, ale ve snaze upozornit na problémy. Válce je možné se vyhnout pouze posilováním vojenské a ekonomické síly Západu.

Existují pouze dvě možnosti vývoje války na Ukrajině, přesněji ruského postupu do Evropy. Buď opět Spojené státy agresora zastaví silou, tak jako Německo v letech 1918, 1945, a Srbsko roku 1999 nebo bude pokračovat v útoku, tentokrát vůči státům Unie. Osamocená Evropa nemá šanci. Dnes drží Putin v rukou všechny triumfy.

Putin má plán

Putin má na rozdíl od Západu plán. Od února roku 2007 kdy mu bylo umožněno vystoupit na bezpečnostní konferenci v Mnichově, píše svůj „Mein Kampf“. Tak jako u Adolfa Hitlera, nikdo nevěřil (a nevěří) to, co veřejně deklaruje. Naproti tomu, my žádný plán, cíl a tudíž ani strategii nemáme. Dokonce se bojíme vítězství Ukrajiny/porážky Ruska, prý co by se potom dělo……

Podpora ruské veřejnosti

Podle šetření agentury Levada Centr v červenci 2024, bylo v Rusku spokojeno se svým životem 54 procent dotázaných. Nejspokojenější jsou mladí Rusové, a to 75 procent respondentů ve věku do 24 let. Dvě třetiny obyvatel, 66 procent, hledí s jistotou do nejbližší budoucnosti. U mladých lidí do 24 let je to 87 procent dotázaných.

Pro srovnání s Českem, podle průzkumu CVVM bylo ve stejnou dobu se svým životem spokojeno zhruba tři čtvrtiny občanů. Ještě důležitější je ale podpora Putina, která se v ruské společnosti pohybuje stabilně mezi 70 až 80 procenty. Naproti tomu v Česku, i při vysoké míře spokojenosti s osobním životem je společnost paradoxně jako celek nepřátelská vůči státu i jeho reprezentaci a není ochotna akceptovat nepohodlí spojené se zbrojením, armádním výcvikem…. Podle průzkumu agentury NMS Market Research z roku 2023, bylo pouze 39 procent Čechů (oproti 51 procentům v roce 2020), ochotno se zapojit do obrany země. Závěr je, že kvůli odporu k vládě by část lidí souhlasila s okupací Česka.

V době, kdy Rusko vede válku se statisíci mrtvými a raněnými, Rusové cítí blaho stejné intenzity jako my v míru. Rusům prostě dělá válka dobře, my jsme z ní vyděšeni a unaveni, a ještě nás ani nezasáhla.

Naproti tomu Evropa stále očekává, že současná krize se vyřeší sama (ono se to samo) a nebude muset nic dělat, Putin zemře, obyvatelstvo se vzbouří, sankce zahubí Rusko……..

Ztráty lidských životů nepředstavují pro ruský totalitně-militaristický režim politický náklad. Jak ukázala praxe na Ukrajině, předpoklad, že vysoké ruské ztráty zastaví agresi byl lichý. Ruská veřejnost je militaristická, dlouhodobě zmasírována k boji proti Západu. Pokud se propaganda změní v realitu, ani to nepostřehne.

I ruská „opozice“ chce zvětšování Ruska

Opozice v Rusku v podstatě neexistuje, svobodné sdělovací prostředky jakbysmet a hlavně jejich „služby“ v této zemi nikdo poptává. I za dnešních okolností, kdyby Rusové chtěli, tak se mohou dozvědět všechny relevantní informace o válce na Ukrajině. Signifikantní ukázkou myšlení Rusů byl projev Julie Navalné po úmrtí jejího muže. Ani jednou nezmínila Ukrajinu, ale řekla, že: „… Putin ponese odpovědnost za to, co udělal mé zemi, mé rodině, a mému muži….“. Tedy „nám ublížili“, ale že my ubližujeme jiným, to ani „opoziční“ Rusové nechápou. Právě velkoruské myšlení bylo příčinou toho, že bílí nedokázali bolševikům zakroutit krkem. Tak dlouho chtěli obnovovat Rusko v jeho koloniálních hranicích, včetně území Finska, Polska, Pobaltí, Ukrajiny, zemí Kavkazu, až se zalkli. Vojenský historik Liddell Hart k dějinám 1. WW napsal: „...ani kdyby tím pomáhali zprůchodnit vlastní průdušnici. Rusové by se raději udusili, než by vyvrhli jediné sousto z plánovaných (územních) zisků“.

Podpora ruské věrchušky

Válku Rusko potřebuje i z vnitřních důvodů, pro mocenské udržení Putinova režimu, jako záminku k utahování totalitních šroubů. Hlavně, díky ní Putin uspokojuje kliku svých podporovatelů. Tito „váleční bojaři“, výměnou za jachty na francouzské Riviéře zámečky na Loiře (stejně ale umožňujeme jejich manželkám a potomkům pobývat na Západě, jen v Česku zadarmo studuje 7000 Rusů), dostávají k plenění dobité území, a to spolu se státními penězi na nákup armádního vybavení a na „obnovu“ okupovaných území, které mohou rozkrádat. Kvůli polovičatým sankcím má Putin stále co rozdávat.

Úspěšné „nasazení“ jaderných zbraní

Putin otestoval a vycizeloval své zastrašování Západu jadernými zbraněmi. Z prostředku odvety a zadržování vytvořil útočnou zbraň, nástroj k prosazení svých cílů. Stačilo mu odstranit zásadu „nepoužít jaderné zbraně jako první“. Takže se dá předpokládat nájezd na Polsko nebo Pobaltí a potom jaderné ultimátum těm, co by chtěli přijít na pomoc. Země, které nemají k dispozici vlastní atomové zbraně, jsou fakticky bezbranné. (Česko musí disponovat vlastními jadernými zbraněmi).

Není možné vystavovat současné jaderné velmoci odpovědností a dilematům ohledně zničení jejich měst v případě pomoci jiným státům. Pokud by v konvenčním střetu s Ruskem hrozil zánik třeba Polsku, mělo by mít samostatnou možnost použít vlastní jaderné zbraně. Buď v rámci programu sdílení jaderných zbraní se Spojenými státy nebo po jejich vlastním vývoji. Delegovat jaderné bombardování na někoho jiného než na toho, kdo je přímo ohrožen a přitom by se vystavil odvetnému jadernému úderu, logicky dopadne tak, k nasazení cizích jaderných zbraní nedojde. A nikdo to spojencům nebude moci mít za zlé.

Přechod ruského hospodářství na válečnou výrobu

V Rusku proběhla úspěšná konverze ekonomiky na válečnou výrobu. Podle nastupujícího unijního komisaře pro obranu Andriuse Kubiliuse, bude v roce 2025 vydávat na zbrojení, v přepočtu podle parity kupní síly, více prostředků než celá Unie a za šest měsíců vyrobí všechno (myšleno v objemu, ne v kvalitě), co má Německo ve svých vojenských skladech. Naproti tomu státy Evropské unie prokázaly, že nejsou schopné vojensky reagovat na vnější ohrožení ani v horizontu let. Ukrajina se za válečného stavu snaží vyvinout nové zbraně, na Západě se za tři roky neobjevilo nic nového, například žádná unifikovaná, (Odkaz) hromadně vyráběná střela dlouhého dosahu. (Převaha nad Ruskem? Ale kdeže.)

Měkkost Západu

Ještě důležitější než počty vyrobených tanků, obrněných vozidel, raket a munice je odhodlání a odolnost, kterou disponuje Rusko a chybí Západu. Ty vydají za několik plně vyzbrojených divizí. Hodně lidí poukazuje na to, že Ukrajina je chudá. Jenže to je dnes její výhoda. Kdyby Ukrajinci nebyli chudí, schopní spokojit se málem, psychicky odolní přežít v těžkých podmínkách, brát vodu ze studní, topit dřevem v kamnech, opatřovat si vlastní potraviny, fyzicky pracovat, obejít se občas bez elektřiny, mobilního signálu, už dávno by se jejich odpor proti Rusku zhroutil. Zaujala mě jedna televizní reportáž. Dělostřelecký granát paní zničil dům. Na otázku reportérky, co teď bude dělat, odpověděla: „Co bychom dělali. Budeme žít“. Zamysleme se s pokorou a úctou, co bychom dělali my.

Naproti tomu my považujeme za naše nezadatelné právo mít pohodlný život, teplo, světlo, mobilní signál, plná břicha a zažívat zážitkové zážitky. Někteří z nás z nudy dokonce hrají o Darwinovy ceny.

Putin řekl nespočet lží, ale v jednom měl pravdu. Západ není schopen vést dlouhodobou válku. Mnohé vyspělé civilizace, kde se lidé procházeli v tógách v krásných chrámech, drnkali na lyru a deklamovali vznosné verše byly vyvráceny smrdutými, nemytými, chudými, nevzdělanými primitivy žijícími ve stanech a norách. Stačilo, že při útoku odhodlaně lezli přes mrtvoly svých druhů za vidinou kořisti. Proč? Protože neměli „na skladě velké množství granátů a nábojů“ a ani nebyli odhodlaní je použít tak bezohledným způsobem, aby primitivové, co je ohrožovali, nedokázali lézt, protože by byli všichni mrtví.

Úspěchy ruské diverze

Hybridní útoky a ruská propaganda slaví úspěchy (Levná ruská válka pomocí dezinformací), což je ale jenom druhá strana mince v podobě měkkosti Západu, protože bez ní by diverze a dezinformace nemohly být tak účinné ( Jak vypadá válka 2.0.). Přímo uvnitř Evropy se Maďarsko a Slovensko proměnili v ruské zombie a nákaza appeasementu se šíří mezi politickými stranami. V Česku nastane po parlamentních volbách slovakizace, prostě se změníme v druhé Ficovo Slovensko (Proč ANO nehlasovalo pro usnesení o bezpečnostních hrozbách). Německo předem přijalo porážku, ochota k boji s Ruskem klesá napříč celým kontinentem.

Ze strany Ruska probíhá největší a nejúspěšnější diverzní akce od doby, kdy Němci naložili v roce 1917 Lenina do vagónu a exportovali do Ruska, kde rozvrátil carský režim a tím vyřadili z bojů jeden ze států Dohody.

Nesvornost Západu

Kvantita mění kvalitu. V případě Západu, resp. Evropy kvantita států (počet nacionálních entit) snižuje kvalitu politické, hospodářské a vojenské akceschopnosti. Dnes každý z evropských států vnímá intenzitu ruského ohrožení jinak, zpravidla úměrně vzdálenosti od ruských hranic ve směru od východu na západ. Máme zde přímé ruské kolaboranty Maďarsko a Slovensko. Máme zde bezpečnostního parazita Rakousko, který poskytuje krytí pro 500 ruských špionů a ohání se tzv. neutralitou udržitelnou pouze díky tomu, že by Rusko muselo k Vídni prostřílet přes členy NATO.

Carla von Clausewitz prohlásil: „Válka je pokračování diplomacie jinými prostředky“. Členské země Unie se chovají jako sólisté, nemají totožný názor na mezinárodní otázky, nemohou tedy ani společně vést válku. Potom je i společná armáda k ničemu. Nebyli bychom schopni a hlavně ochotni (i kvůli ruské mediální diverzi) vytvořit federaci, což by byl logicky krok v reakci na vnější ohrožení a potřebnost společné armády.

Spojené státy zapomínají, že jenom díky spojencům mohou být lídrem svobodného světa a místo jednotného hospodářského bloku chystají se světem celní válku. Také se opomíjí, že k brzdění Číny je třeba napřed porazit Rusko na Ukrajině a dosáhnout, toho aby věnovalo svým vnitřním problémům. Západ na ukrajinském válčišti dnes bojuje s Čínou.

Ekoideologie znemožňující přípravu na válku

Navzdory šikování barbarům před branami Unie nebyla na Green Dealu změněna ani čárka, posunut jediný termín a pokračuje rdoušení evropského průmyslu. Klimatičtí panikáři a další ekologisté jsou faktickými spojenci Ruska a bezpečnostní složky by měli důkladně zkoumat původ peněz, kterými financují své dezinformační kampaně.

