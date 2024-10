Opět se láme český hřbet

Plánovaná instalace českého velvyslance v Kremlu v roce 2025 bude další černý den v našich dějinách na úrovni roku 1938 a 1968. Dnes se ale na rozdíl od minulosti ponižujeme bezdůvodně a zcela dobrovolně.

Ministerstvo zahraničí na začátku týdne uvedlo, že novým velvyslancem v Rusku se v prvních měsících příštího roku stane Daniel Koštoval. Již obdržel agrément (souhlas) z ruské strany. No bodejť. V Kremlu se mohou smát. Dosud „ne přátelská“ země se po několikaletém poštěkávání na ruského medvěda přitulí k jeho kožichu.

Co se vlastně změnilo po odhalení původců výbuchů ve Vrběticích v dubnu 2021? Jsou vztahy s Ruskem horší nebo lepší? Pominuly důvody nepřítomnosti českého velvyslance v Moskvě? Uznalo Rusko odpovědnost za tento teroristický útok, vydalo pachatele k potrestání, omluvilo se a nahradilo škody? Nic z toho nenastalo, tak proč tento zahraničněpolitický kotrmelec? Chybou už bylo trpět v Praze ruského velvyslance. Mělo dojít k úplnému uzavření ruské diplomaticko-špionské mise.

Vztahy s Moskvou se po odkrytí událostí ve Vrběticích naopak ještě zhoršily. Na podzim roku 2021 se Česko stalo předmětem ruského ultimáta, které požadovalo, aby se NATO stáhlo mimo území bývalých sovětských satelitů. Stále pokračují jeho výhrůžky, hybridní útoky a dezinformační kampaně. Český i Evropský parlament označily v souvislosti s válkou na Ukrajině Rusko za teroristický stát. Vyšle Česko velvyslance i k Islámskému státu? Letos 22. října hrdé Polsko uzavřelo ruský konzulát v Poznani jako odvetu za diverzní akce, zbabělá česká vláda pošle k Putinovi velvyslance.

A co vlastně hodlá nový pan velvyslanec v Rusku dělat? Pomáhat občanské společnosti? Většina Rusů fandí Putinovi nebo jsou uzavřeni do sebe a nic je nezajímá, opozice v podstatě neexistuje. Jestli má na mysli konzulární služby, jde vlastně o servis placený z českého státního rozpočtu firmám, kteří svým byznysem pomáhají Rusku financovat vraždění na Ukrajině. Těší se na zajišťování obchodních kontraktů? Naprosto naivní představa v situaci, kdy je válka s Ruskem na spadnutí. Kromě toho, spolupráce s Ruskem jej necivilizuje, ale pouze posiluje. Je to jako v knížce Válka s mloky od Karla Čapka, kdy lidé prodávají mlokům výbušniny, aby s nimi likvidovali souši. Pokud podlehneme vábení zisků, sami si upleteme oprátku. Představuje si, že v Moskvě povede jednání? S kým a o čem? Ruská diplomacie se změnila na cirkus, kde šašci baví domácí publikum. Pokud se už západní diplomaté dostanou do zákulisí, Rusové přečtou své stanovisko a o ničem nediskutují. Jestli si toho ve vládě a na Hradě nevšimli, Kreml v současnosti používá v mezinárodních vztazích pouze sílu a hrozbu síly. Takže „nejinteligentnějším“ a zároveň nejhloupějším argumentem pro návrat českého velvyslance do Ruska bude, že i jiné země zde mají zastoupení. Jak se ale říká: „Když ostatní skáčou do studny, skočíš tam také?“.

Zhruba před rokem europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vysvětloval velvyslanecké lezení do ruského zadku následovně „diplomacie není procházka růžovým sadem, soutěž krásy či mravní mistrovství světa“. Ano, řečmi jde obhajovat jakoukoliv amorálnost či názorový obrat, což známe z naší historie. Eduard Beneš měl v roce 1938 také „plán“, když po dvou mobilizacích uchystal kapitulaci Československa. Hanebné Moskevské protokoly v srpnu 1968 podepsalo, kromě Františka Kriegla, celé tehdejší „reformní“ vedení našeho státu. Budiž částečnou omluvou, že obě události byly spojeny rizikem smrtících následků. První s hrozbou války a u druhé účastníci jednání, unesení a držení pochopy Sovětského svazu v zajetí, nevěděli, zda za dveřmi „jednacího“ sálu nečeká popravčí četa.

Dnes se opětovnou instalací českého velvyslance do Ruska ponižujeme bezdůvodně a zcela dobrovolně. Jediné vysvětlení je, že vláda Petra Fialy si chce šplhnout u proruských voličů. Co bude další? Vztyčení třicetimetrové sochy ruského vraha z Dombasu v Praze na Letenské pláni? Nedivil bych se, kdyby zásadoví lidé ve státních strukturách na protest kvůli tomuto ostudnému kroku rezignovali.

Návrat velvyslance do Ruska popírá všechno, co bylo od útoku Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 řečeno a uděláno. Proruská scéna tento krok již kvituje s povděkem a bere jej jako potvrzení svých názorů i ruské propagandy. Přijetí českého velvyslance v Kremlu v roce 2025 bude další černý den v našich dějinách na úrovni roku 1938 a 1968.