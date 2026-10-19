Nedohodneme se ani v rodině, tak proč s Ruskem?
Vůči Rusku lze zaujmout dva postoje. První spočívá v tom, že mu nebudeme klást odpor ani slovy, ani činy a zůstaneme pasivní, takže si vůči ostatním bude moci dělat, co se mu zlíbí. Jenže i když se nebudeme zajímat o Rusko, ono se bude vždy zajímat o nás. Postupně nám začne dělat, co se mu zlíbí, určovat, co máme říkat, s kým smíme uzavírat spojenectví a obchodovat, kolik soch Koněva máme kde postavit, a nakonec i jak mají vypadat naše vnitropolitické poměry. To je logický důsledek appeasementu: země se postupně dostává na trajektorii ruského satelitu. Být neutrální či „dobrým sousedem“ Ruska znamená podřídit se mu a plnit jeho přání. Nic mezi tím.
Za ztrátou obezřetnosti vůči Rusku někdy stojí chamtivost a korupce. Stačí sednout na lep ruským slibům o levné ropě a plynu. Vláda, která Kremlu poslouží jako užitečný idiot, může ze své role nějaký čas těžit, stejně jako ten, kdo za třicet stříbrných otevře hradní bránu. Jakmile se však útočník ocitne za hradbami, zrádce už není potřeba. Rusko si potom úplatky mnohonásobně vybere zpět, a to drancováním podrobených států.
Důležitě se tvářící pánové vykládají, že zbrojení a dodávky vojenského vybavení na Ukrajinu nic neřeší a konflikt je třeba ukončit pomocí diplomacie. Použijme selský rozum. Ani v rodinách nežijí všichni v harmonii: příbuzní se přou o majetek i minulost a neřešitelné sváry mívají partneři, rodiče s dětmi, sourozenci i širší příbuzenstvo. Někdy při nich teče krev, dochází ke zraněním, a dokonce i k úmrtím. Jediný rozdíl mezi vztahy v rodině a vztahy mezi státy spočívá v tom, že aktéři na mezinárodní scéně mají k dispozici vyzbrojené armády a nestojí nad nimi policie. Nenechme si tedy nalhávat, že válku na Ukrajině lze vyřešit jednáním. Je to pouhá fráze. Ani v rodině se lidé nedokážou domluvit. Nebo si představte, že se máte dohodnout se slonem, který vám dupe v zahrádce. Ne, neuspějete. Můžete jej zahnat vyvoláním strachu, třeba ohněm nebo zastřelit. Jiná možnost není.
Kdo vrdí skoro po pěti letech bojů, že válka na Ukrajině jde ukončit jednáním, je hlupák nebo proruský dezinformátor nebo politik, který se hlupákům a prorusákům snaží vyhovět.
A jaké jsou racionální argumenty?
a) Jediná dohoda, kterou Rusko připouští, spočívá v tom, že získá, co samo chce.
b) Pomocí diplomacie se snaží dosáhnout toho, na co nestačí vojensky.
c) „Jednání“ pro Rusko představuje pokračování války jinými prostředky.
d) Smlouvy a dohody platí pouze pro ty druhé; jejich text Rusko používá k nátlaku na protistranu a k jejímu šikanování.
Chová se tak proto, že samo sebe nikdy neomezovalo morálkou, etikou ani civilizovanými pravidly. Pro pochopení si položme otázku: Proč Česko nezaútočí na Rakousko nebo Slovensko? Proč nepřepadáváme chodce v parku? Protože se to nedělá a vojáci naší armády by odmítli táhnout na Vídeň nebo Bratislavu. Pro Rusko ani Rusy nic takového neplatí. Odtud pramení závěr, že je lze omezit pouze silou.
Druhá varianta přístupu k Rusku spočívá v tom, že mu nedovolíme, aby nám poroučelo: budeme budovat spojenecké vazby, posilovat obranyschopnost a samozřejmě podporovat Ukrajinu. Kdo bojuje proti Rusku, hájí také naše zájmy být suverénní, svobodný stát. Nezapomeňme, že již na sklonku roku 2021 Rusko na nás vzneslo nárok v tzv. Rjabkovově ultimátu. A jak známo, nepřítel našeho nepřítele je náš přítel. Jak řekl Václav Havel v novoročním projevu v roce 2000, nejvíce sami sobě ublížíme, budeme-li si hledět jen sami sebe.
Dnešní spor o Rusko není žádná „raketová věda“. Na jedné straně stojí ruští dezinformátoři, kteří chtějí dosáhnout našeho podrobení levnými, nevojenskými prostředky. Prostřednictvím asociálních sítí a nástrojů hybridní války totiž mohou, například za cenu jednoho letounu Su-35 napáchat větší škody, než kdyby nás tento stroj přímo bombardoval.
Proti těmto ruským bojovníkům stojí lidé, kteří si váží suverenity, svobody, demokracie, mají historickou zkušenost s Ruskem a uvědomují si, že v jeho „miru“ jsou všichni buď nepřáteli, nebo podrobenými satelity.
Nejúspěšnější diverzní akci v dějinách provedlo v roce 1917 císařské Německo, když Lenina spolu s dalšími bolševiky naložilo do vlaku a poslalo do Petrohradu. Dosáhlo tím rozvratu Ruska, jeho vystoupení z první světové války a přijetí Německem nadiktovaného brestlitevského „míru“.
Tentokrát přichází diverze z východu k nám. Slibuje mír, namísto půdy levnou ropu a plyn a všechnu moc nacionalistům, přičemž štve Evropany proti jejich vlastním vládám. Stojíme před volbou mezi válkou a kapitulací. Buď Ukrajině vojensky pomůžeme rozložit Rusko, nebo Rusko rozloží nás.
Vilém Barák
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