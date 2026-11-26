Necháme se Trumpem prodat Rusům?
Skoro 5 let, od zahájení ruské agrese proti Ukrajině 24.2.2022, se chováme jako člověk, který nechce znát diagnózu a myslí si, že když nebude o nemoci vědět a mluvit, všechno samo přejde. Pokud jsou už symptomy války zjevné, vybuchují muničky, hackeři útočí na naši infrastrukturu, dezinformace manipulují veřejností, drony zasahují lodě v teritoriálních vodách spojenců nebo dopadají na přímo jejich území, tak se nenaštveme se, nevoláme po odvetě. Jen se více přikrčíme a usilovně mlčíme. Stále uhýbáme před realitou. Ti, co varují před Rusáky jsou posíláni na ukrajinskou frontu a popírači nebezpečí se cítí vtipní a morálně na výši.
Anglie a Francie od roku 1933 ustupovali Adolfu Hitlerovi. Tolerovali znovuvyzbrojováním Německa, obsazení Porůří, anšlus Rakouska, obětovali Československo, potom Polsko. Zůstali pasivní až do svého napadení 10. května 1940. Ve všech těchto dějinných milnících mohli s minimem krve agresora zastavit. Místo toho dovolili, aby si Hitler své oběti podmaňoval jednu po druhé.
V případě Ukrajiny se dopouštíme stejné chyby. Svým nekonáním Putina utvrzujeme v tom, co si o nás dávno myslí, že jsme zbabělí, degenerovaní, neschopní bojovat. Samozřejmě, že pro politiky je rozhodování mezi mírem a válkou nesmírně obtížné. Jak řekl britský premiér Neville Chamberlain na adresu Československa v září 1938, těsně před jednáním v Mnichově „…je nepředstavitelné, že bychom tu měli kopat zákopy kvůli jakému si sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nic nevíme“. Jenže, jak dopadla tato politika appeasmentu všichni víme. Svoboda a suverenita nejsou zadarmo a patologického agresora nelze zastavit jednáním, ale pouze silou. Jediné dohody, který současné Rusko připouští, spočívají v tom, že získá, co samo chce. „Jednání“ pro Rusko představuje pokračování války jinými prostředky, pomocí diplomacie se snaží dosáhnout toho, na co nestačí vojensky. V posledku, smlouvy platí pouze pro ty druhé; jejich text Rusko používá k nátlaku s šikanování protistrany. Spojené státy měly za 20 let konfliktu ve Vietnamu celkem 58 000 mrtvých. Jak chcete vést jednání o míru s režimem, který je lhostejný ke stejnému počtu mrtvých za pouhé tři měsíce války?
Klíčovou zemí Evropy se opět stala Belgie. Porušení její neutrality ze strany císařského Německa bylo důvodem vstupu Anglie do 1. světové války. Její neochota zříct se v roce 1939 neutrality a spolupracovat na obraně se Spojenci, byla jednou z příčin úspěchu Hitlerova vojenského tažení proti Francii. No a dnes Belgie hraje opět tragickou roli. Odmítá vydat 200 miliard eur zmrazených ruských aktiv, které by se mohly použít na obranu Ukrajiny. Žijeme v bludu, svět se již nevrátí do úžasné minulosti. Buď ty peníze použijeme na naši obranu a s pomocí Ukrajinců na zničení Ruska, nebo si Rusko pro ty peníze samo přijede na tancích. Návrat k obchodním vztahům není možný, mezinárodní řád, prostě všechno se rozpadlo, teď je to kdo z koho.
Evropané jsou finančně vyčerpaní svým zduřelým sociálním státem, zatím však nemusí na frontě cedit krev. Ukrajinci bojují místo nás. Požadují pouze zbraně a na ty jsou potřeba peníze právě z ruských fondů. Opět jedna paralela. Německo v letech 1914 až 1918 válčilo na cizím území. Rozpad hospodářství ale přiměl císařskou armádu, aby oznámila politikům, že nemůže dále bojovat. Mám obavy, aby k podobnému ekonomickému zhroucení nedošlo na Ukrajině.
Celosvětový, tím i evropský bezpečnostní systém přestal existovat a Česku dnes hrozí ztráta suverenity. Rusko požaduje negaci rozšíření NATO o Česko a další země bývalého východního bloku, návrat k roku 1997, před rozšířením paktu. Na stole je opět Rjabkovovo ultimátum z podzimu 2021. Kdyby si toho někdo všímal, zjistil by, že Trump I. Šílený, jeho kumpán z golfu a člověk s „expertní“ funkcí zeť jednají o našem osudu s Ruskem jako o nějaké koze na trhu. Jenže panuje ticho.
Spojené státy vzbuzují dojem, že mluví za Evropu a mají oprávnění něco vyjednávat nebo dohodnout. Proč to vůbec připouštíme? Řekněme: „Pane Trumpe, dění na Ukrajině je věcí evropské bezpečnosti a o té rozhodují Evropané“. A jak reagovat na požadavky Ruska paralyzovat NATO a omezit jeho fungován? Slušně vyjádřeno, třeba „….vaše názory nás nezajímají“.
Současná vláda přijala koncepci (ne)rozvoje armády do roku 2040. Nemíní zvyšovat výdaje na obranu ani plnit spojenecké závazky k NATO. Současně nechce podporovat Ukrajinu, našeho nejsilnějšího spojence. Odmítá ručit za půjčky pro její vyzbrojování a rozpočet Unie chce použít na zemědělství a cyklostezky místo na podporu obranyschopnosti. Opět, chová se jako již zmíněný pacient. Tahle vláda si myslí, že všechno bude jako dříve, nic se nezměnilo a nic není potřeba měnit. Dotace pofrčí, na toustový chleba zase přistane 100 milionů korun, státní rozpočet bude rozdávat dárky a dárečky, přebírat platby za OZE, nezvyšovat odvody OSVČ, zvyšovat důchody, rodičovské příspěvky, slevy na jízdném, zavádět školkovné, odpočty na studenty, a to vše za účelem nákupu volebních hlasů, tedy udržení moci.
A teď stěžejní otázka. Proč by evropští spojenci měli kvůli Česku jít do sporu s Trumpem a zachraňovat nás z jeho „obchodu“ s Putinem? Nedivil bych se, kdyby si absolutní vládní lhostejnost k obraně vyložili způsobem, že nelpíme na suverenitě, chceme být v zóně ruského vlivu a dali od nás ruce pryč. My si o tohle jednání říkáme, přímo po něm voláme.
V současnosti stojíme před dilematem, zda se podvolíme Rusku nebo vezmeme přípravu na válku vážně. Zda vznikne vláda národní jednoty, utáhneme si opasky a začneme konečně jednat.
Demonstrace nebo generální stávka se mají odehrávat nejen kvůli snaze vlády ovládnout veřejnoprávní media nebo z důvodu zničujícího, odporného návrhu státního deficitu na úrovni sabotáže. Na Letné má být milion lidí hlavně kvůli ohrožení bezpečnosti a suverenity Česka.
Vilém Barák
Bez znalostí z Ukrajiny se nelze úspěšně bránit
Jak vyzbrojit armádu, když technický vývoj probíhá v horizontu týdnů, zatímco standardní nákup vojenského vybavení trvá tři až sedm let? Odpovědí je integrace evropských firem do ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu.
Vilém Barák
Nedohodneme se ani v rodině, tak proč s Ruskem?
Jediná dohoda, kterou Rusko připouští, spočívá v tom, že získá co samo chce. Pomocí diplomacie se snaží dosáhnout toho, na co nestačí vojensky. Smlouvy a dohody platí pro ty druhé, Rusko je používá na šikanování protistrany.
Vilém Barák
Trumpova intrika s americkou základnou v Polsku
Někteří se radují, ale já tvrdím, že při útoku Ruska na Polsko zůstanou americké jednotky na základně Fort Trump v Polsku (pokud bude vůbec zřízena) mimo bojové operace. Podobně jako jednotky OSN v bývalé Jugoslávii.
Vilém Barák
Marný povzdech před cestou ke krachu
Dluhy nebolí, alespoň na začátku. Pozor ale, je to nic, nic, nic a potom rup a všechno je špatně. Jedeme linku „co si neužijeme teď, to po smrti v Kauflandu nekoupíme“. Shrnuto slovy Babiša: „Mě to nezajímá“.
Vilém Barák
Větrné elektrárny jsou krásné a potřebné
Pařížští umělci protestovali proti Eiffelově věži, kterou označovali za zbytečnou a monstrózní obludu hyzdící Paříž; dnes je jeden ze symbolů Francie. Slovy Gustave Eiffela, technické dílo může mít majestát a krásu.
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