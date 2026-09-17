Marný povzdech před cestou ke krachu
Nečekám, že tento text změní názor byť jediné babišky nebo babiška, i když bych tomu byl velice rád. Zatím všechno v naší zemi vypadá jakž tak happy, kohout Silver kokrhá, Dlužena v televizi vyzařuje takovou sebejistotu, až divákům vlasy vlají, problémečky jsou malé a jistě překonatelné. Jak? Nějak. Vždy se dá kecat a kecat. Změny se totiž dělají až pod tlakem, z nutnosti nebo po revolučním výbuchu jako byl v roce 1998. Mám s tím osobní zkušenost. Chvíli po listopadu jsem nastoupil na centrální úřad, resp. ministerstvo a viděl jsem, jak se stát měnil. Nic nebylo nemožné, nic nebylo svaté.
Takže si počkáme na pádivou inflaci, která státní dluh umaže spolu s našimi úsporami nebo v horším případě na nucenou správu mezinárodních institucí. Tohle píšu spíše pro vlastní potřebu, abych mohl říct, já vám to říkal. Jede se linka „co si neužijeme teď, to po skončení naší pozemské pouti v Kauflandu nekoupíme“. Slovy Babiša: „Mě to nezajímá“.
Pomluvy a lži o minulosti obranou budoucnosti
Vadí mi snaha pomocí odkazů na minulost formovat přítomnost i budoucnost. Všiml jsem si toho v parlamentní debatě před prvním vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Na jakýkoliv poukaz na nechutnost a amorálnost počínání členů vlády se zvedla stavidla hnusu a osobních útoků. Jako v rodině, kdy třeba debata o tom, co dělat s nemovitostí se vždy zvrhává na výčitky minulostí, co, kdo, kdy, komu, jak atd. A nemovitost se rozpadá, rozpadá a rozpadá. Prostě takové argumenty z minulosti nemají smysl.
Takže když dnes řeknete, roční deficit je obrovský a protizákonný, strhne se křik, že ti druzí...oni zadlužovali ještě víc. Jaký má ale tahle argumentace smysl pro současnost a budoucnost? Co to změní na cestě k bankrotu nebo jak to odvrací potenciální útok Rusácka na NATO?
Na relevantní výhrady následují nadávky a osobní úroky, asi ve smyslu: „Vláda navrhuje nesmyslný deficit 394 mld. korun“. Odpověď: „Vy jste škaredý, tlustý, máte hloupé jméno a kdoví, co váš děda a babka nakradli za války“. Jenom poznamenávám, že pouze 290 miliard korun jsou investice, takže 100 mld. korun se má prožrat.
Pošpinění kritika předvedl Babiš vůči ekonomu Mojmíru Hamplovi, když řekl: „ (Hampl).. je teoretik, který dělal poradce Sobotky, největší tunel OKD, byl v České konsolidační agentuře, víte, co to je? Když ODS vytunelovala české banky, tak všechny ty nezaplacené úvěry skončily v této žumpě. Takže pro mě to není odborník, to je člověk, který má spíše politické názory, šel na ruku minulé vládě a pro mě to není relevantní člověk, on nikdy nebyl v praxi.“ K samotné radě následně dodal: „Pan předseda rozpočtové rady, což je úplně zbytečná instituce, má samozřejmě nějakou historii, on usiloval o to, aby nahradil Stanjuru.“
Co ale výroky Babiša změnily na výši a škodlivosti deficitu? Tohle je o matematice, ne o politice nebo kdo komu víc a sprostěji nadá. Dluhy se nesplatí tím, že pomluvím nebo zesměšním soupeře. Chlácholit se, že někdo v Unii má větší celkové dluhy v poměru k DPH, větší roční deficit (opět k poměru k DPH) nebo že to a tohle se nebude započítávat do dluhu státu….prosím vás, to je přece směšné. Jako když se Pepíček snaží doma omluvit čtyřku tím, že Lojzíček dostal pětku. Ničemu nepomohou ani žádné finanční machinace, jako tvrzení Alenky, že rozpočtová pravidla platí pouze při řádném předložení rozpočtu a v jiných případech neplatí. Dluh je dluh, jedno na co byl použit. Věřitele nějaké řečičky, že se za něj stavěly dálnice, vůbec nedojmou.
Nechceme si přiznat změnu (k horšímu)
Dluhy nebolí, alespoň na začátku. Pozor ale, je to nic, nic, nic a potom rup, všechno je špatně. Je to stejné jako když maminka říkala: „Neopaluje se, spálíš se a budeš mít problémy. Neseď na studeném, obleč se pořádně, budou tě bolet záda…..“.
Když je člověk mladý, tak se jenom ušklíbá. No ale když mu vyříznou první bujný útvar a lékařka se při kontrole zeptá: „Spálil jste se za mlada?“, nic už se nedá vrátit. Stejně to bude s dluhy.
Bohužel, realitou je, že se prostě budeme mít hůře, než jsme se měli dříve. V Argentině také dobře už bylo, než ji Perón a spol. populistickou politikou zničil. Jak jsou lidé nepoučitelní ukazuje přetrvávající popularita Evy Perónové a perónismu. Bohužel nemáme euro jako Řecko v roce 2009-2018. Tam došlo „pouze“ snížení důchodů, sociálních dávek, zvýšení zdanění atd., ale nikdo nemohl rozpoutáním pádivé inflace znehodnotit úspory Řeků jako v Argentině. Takže ta naše „chytrost“ s odmítáním eura nás doběhne a kousne do zadku.
Smiřme s tím, že ekonomickým vrcholem Česka byl rok 2020. Důvod?
1) rozkolísání světa covidem,
2) ztráta levných energií z Ruska,
3) ztráta bezpečnosti zajišťované USA,
4) rozpad mezinárodního řádu v podobě ruské agrese, kdy USA nejsou už řešením, ale součástí problému,
5) konfliktní svět obchodních válek Trumpa I. Šíleného,
6) rozpad hospodářské globalizace, kdy volný obchod přinášel hospodářský růst.
Tak dlouho jsme mluvili, že hrozí rozpad mezinárodního řádu, až jsme si nevšimli, že k tomu již došlo. Stejně tak opakujeme frázi o zvětšujícím se riziku války a nepostřehli jsme, že ve válce s Ruskem již jsme.
Hloupost růstu přes státní investice
Tvrzení, že investice ospravedlňují dluh, možná zkousne domácí politické publikum rozvášněné politickými mesiáši, ale mezinárodním věřitelům je to hluboce jedno. Uvnitř soukromé firmy (omezeně) platí, že investice lze pořizovat na dluh. Proč omezeně? Protože ne každá investice se ukáže jako správná, tj. dostatečně výnosná. Někdy kapitalista netrefí trendy, poptávku, rozmary zákazníků, investici musí odepsat z části nebo úplně, protože nepřináší zisk.
Naproti tomu hovořit o investici v případě státu je naprostou blbostí. Stát není firma. Utrácení peněz se řídí nikoliv podnikatelskou logikou (investice/zisk), ale politickou logikou (utrácení peněz/získání volebních hlasů). Pohádka o výdělečných investicích prováděných státem slouží pouze pro ohlupování davů. Nic takového neexistuje. Jakákoliv politická investice je vydávaná jako údajně výdělečná investice. A jak je to s výnosností státních investic ve skutečnosti, resp. jejich přínosem společenskému blahu? Stačí číst zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Nikdo nic nevyhodnocuje a i kdyby, vesměs by nic nenaše. Státní „investice“ nikdy nemohou fungovat stejně jako nemůže fungovat socialismus a centrální plánování. Ostatně představa výdělečných státních investic je pouhou modifikací bludu o úspěšnosti centrálního plánování.
Co s tím (i když se nic nestane)
Babiš dnes mluví o návrhu rozpočtu s deficitem 389 mld. korun, jako by neexistovala alternativa. Plačtivě skuhrá do kamer….řekněte mi, máme ubrat ve zdravotnictví, nestavět dálnice…? Ale ano, existují alternativy, jen by si vyžádaly politické náklady a k tomu populisté jako on nejsou ochotní.
Dvacítka českých ekonomů se vyjádřila, jak spravit rozpočet.
Pro začátek by stačilo to, co řekl Mojmír Hampl: „Hlavní je nepřibírat, když víme, že máme hubnout“.
Co tedy dělat?
Level 1
Takže Babišu, v první řadě bys neměl rozhazovat a od začátku tvé vlády se toho nesbíralo dost. 17 mld. korun převzetí příspěvku OZE z faktur lidí na státní rozpočet, 3 mld. korun zrušení zvyšování odvodů OSVČ. No a potom zde máme zvýšení mateřského příspěvku, zavedení příspěvku na péči o dítě pro studenty. zvýšení slev na dani (poplatník, děti, školkovné), chystaná mimořádné valorizace důchodů, navýšení příspěvku na bydlení, snížení DPH u vybraných služeb.
Nezahrávat si se zákazem „švarcsystému“, který má být díky kutilství českých poslanců legalizován tzv. zákonem o platformové práci, zcela vymykající se (k horšímu) tomu, co má být implementováno z úrovně Unie. Zde hrozí vytvoření výpadku příjmů v desítkách miliard korun jako u zrušení superhrubé mzdy.
Stejně tak není třeba přebírat na bedra státu miliardy korun na financování České televize a Českého rozhlasu. V zájmu udržitelnosti státních financí i demokracie to nechej, jak to je.
Level 2
Pokud by se mělo brzdit zadlužení, tak je potřeba vrátit daně před zrušení superhrubé mzdy, kterou jste spolu s ODS udělali do rozpočtu díru 100 mld. korun.
Nevyhnutelnou součástí, aby tyto nové daně nebyly opět prožírány, je pasivní strategie polovičního rozpočtového provizoria, kdy plošně (aby nikdo nemohl křičet proč já a ne oni) by zůstaly zafixované výdaje na úrovni posledního roku a nechaly by se přirozeně růst příjmy.
Level 3
3.1. Absorbovat návrh Level 2, tedy pasivní strategii polovičního rozpočtového provizoria, kdy plošně by zůstaly zafixované výdaje na úrovni posledního roku a nechaly by se přirozeně růst příjmy.
K tomu připojit reformu fungování státu akceptující, že jsme v civilizační krizi, tedy že se rozpadl mezinárodní řád, jsme ve válce s Ruskem a současně si všichni žijeme delší dobu o 10 procent nad své příjmy a je čas platit dluhy.
3.2. Snížit plošně důchody a dotace při současném zvýšení daní před zrušením superhrubé mzdy.
3.3. Vzít jednotlivé příjmy a výdaje státu, rozebrat na prvočinitele a ty začít detailně zkoumat podobně jako Rubikovu kostku. Hledat úspory na straně výdajů (např. vrátit karenční dobu, zavést spoluúčast zdravotního ošetření při zavinění ale i pobytu v nemocnici, sloučit obce, školy, nepřispívat na výdaje obcí a krajů, mají vlastní peníze, vnutit zdravotnictví digitalizaci a sledování využití přístrojů…..), ale i možnosti zvýšení příjmů (zrušení agentur práce jako nástroje pro fixlování s odvody, zákaz platformové práce, pokutování „švarcsystému“ u dodavatele i odběratele.
Každou část výdajů i příjmů rozpitvávat, zda by nešlo za peníze získat více služeb (více postavit) nebo ušetřit.
Zde jsou detailnější popisy změn i vyvrácení dojmů, dle zaměření nenávisti určitých skupin lidí, komu by se měly peníze odebrat.
Jenže, jak jsem předeslal, změny se dějí pod tlakem, z nutnosti. Něco takového jako level 3 by musel uskutečňovat „válečný kabinet“ po shodě všech politických sil. A k tomu máme daleko. Takže si držme klobouky, jedeme do Argentiny.
Vilém Barák
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