„Kauza“ s bitcoiny, zklidněte var

Současná „kauza“ s bitcoiny ukazuje, jak je veřejnost manipulovatelná. Žijeme v době, kdy v politice jsou určujícími emoce, které vznikají z dojmů založené na neznalosti, závisti, nálepkování nepřátel, používání bezobsažných slov.

Chtěl bych přispět ke zklidnění varu, do kterého se v souvislosti s touto věcí dostala veřejná debata. Ten, kdo si váží sám sebe, měl by začít hledat informace a přemýšlet o „kauze“ racionálně, na základě faktů a až potom ať sedlá herku mravokárnosti. Opravdu ničemu nepřispívá opakování logických nesmyslů, že dar České republice slouží k vyprání peněz, že peníze pochází z trestné činnosti (bez zamyšlení, že kdyby to tak bylo, byly by zabavany).

V prvé řadě je důležité sledovat cenu bitcoinu (BTC) v čase. První komerční transakce kde byl použit se odehrála 22. května 2010, a šlo dvě pizzy za 10 000 BTC. V roce 2013 měl cenu 13 USD, 2016 již 600 USD a v současnosti je to 106 000 USD (2025). Celých 5366 BTC, které se dnes propírají, mělo v roce 2013 hodnotu, tak jako dnešních 0,6 BTC (v roce 2025).

Uvádím tahle čísla záměrně. Hlavní postava celého divadla, Tomáš Jiříkovský, založil své tržiště Sheep Marketplace právě c roce 2013. Podle žalobce si vydělal 4 miliony korun a způsobená škoda byla 16 milionů korun. Zřejmě šlo o konstrukci výnosu z trestné činnosti na základě hodnoty BTC v roce 2016. Ve stejném roce Jiříkovský v důsledku zásahu policie ztratil k „tržišti“ přístup. V roce 2017 byl odsouzen na 9 let vězení, prostředky z tržiště i další majetek, u kterého šlo dokázat, že je výnosem z trestné činnosti, stát zabavil. Propuštění se dočkal v roce 2021 a hned podal žalobu o navrácení počítačů a další elektroniky. Vše získal zpět v lednu 2025. Z toho plyne, že od roku 2016 do 2025 bitcoiny neovládal, jenom se zvyšovala jejich cena. Když se vrátíme v čase, tak zhruba 1500 BTC, z kterých jednu třetinu Jiříkovský daroval státu, představovalo v roce 2016 asi 900 000 USD, v přepočtu 22 milionů korun.

To jenom k otázce, kde se dnes vzaly ony brutální miliardy korun, díky kterým se Čechům podlévají oči krví. Prostě všechno bylo způsobeno raketovým růstem ceny bitcoinu.

Jiříkovský byl odsouzen 2016 a do dnešního dne policie a státní zastupitelství nedokázaly přinést soudu přesvědčivé důkazy o spáchání dalších trestných činů. O nějakém výnosu z trestné činnosti ani nemluvě. Takže nelze ani uvažovat o nějakém dalším zabavování. V právu se rozhoduje na základě důkazů, přání a dojmy nejsou směroplatné. Nehledě na to, zda případná další trestná činnost Jiříkovského dnes není již promlčena.

Časté jsou názory, že když Jiříkovský nemohl doložit, jak získal majetek, tak mu mělo být vše zabaveno. Je to stejné, jako podívat se na souseda s lepším domem, autem a příjemnější maželkou a říci, ať dostane 3 roky basy, že už bude vědět za co. Zde opět mějme na paměti, že v cenách 2016 šlo o 22 milionů korun. Nežijeme zatím v totalitní společnosti a nemusíme státu dokládat, kde a jak jsme přišli k majetku. A ti, co nejvíce volají po komandování jiných, se následně velice čertí, když někdo komanduje je samotné. „Nejobjevnější“ debaty na téma majetku se vedou u piva. Nějak jsem si ale nevšiml, že by se v době platnosti elektronické evidence tržeb tito hospodští mravokárci dožadovali účtenek. A co se v hospodě všichni namudrují na téma daňových úniků.

„Kauza“ je také případovou studií nebezpečnosti referend (přímá demokracie mimochodem vedla k zániku antického Řecka), kdy ulici dokáží pomocí demagogie a lží ovládnout krysaři.

Shrnuto, Jiříkovský byl v roce 2016 odsouzen, co šlo dokázat, dohledat, tak bylo zabaveno. Svůj trest si odseděl a tím je se společností zcela vyrovnán. Konec, šlus, ende.

To, že ministr Petr Blažek od něj dokázal získat bitcoiny, které se prodaly za 957 milionů korun, je velice záslužné.