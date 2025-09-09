Kam až zajde americký císař?
V době Sovětského svazu část západních učenců holdovala tzv. kremlologii, věštění o poměrech na vrcholu kremelské mocenské pyramidy. Dnes se celý svět zabývá trumpologií, kdy politici a analytici hledají racionalitu v záplavě hloupostí, lží, nesmyslů, infantilností, sebechvály a verbálních útoků Donalda Trumpa. A přitom je to marné. On sám neví, co za pět minut řekne či popře, klidně odvolá, co slíbil, slíbí, co odvolal.
Soustřeďme se tedy na fakta. Trump vládne pomocí exekutivních výnosů, mimo kontrolu moci zákonodárné. Necítí se ničím omezován. Členové kongresu Spojených států se stali stejnou stafáží jako senátoři antického Říma v době císařů. Trump také ignoruje moc soudní, která nedisponuje vůči jeho exekutivě donucovacími prostředky. Tvůrci americké ústavy prostě nepočítali s prezidentským pučem.
Trump vyjádřil touhu získat území cizích států, a to Kanadu, Panamský průplav a Grónsko, kde zřejmě již operují američtí „Girkinové“ organizující separatisty. Spustil kampaň vyhrožování, kriminalizace a žalob proti svým nepřátelům, dokonce si vzpomněl i na George Sorose. Vyhodil šéfovou statistického úřadu za špatné zprávy a aktuálně odvolal, jen aby ukázal svoji sílu, členku Rady guvernérů FEDu, k čemuž ale nemá pravomoc. Udělil amnestii členům bojůvek útočícím v lednu 2021 na Kapitol po jím prohraných volbách, které stále vydává jako někde v Africe za ukradené. Nechává obsazovat americká města ozbrojenými silami, osobuje si moc rušit práva zaručené Ústavou Spojených států, třeba získání občanství narozením na území USA a právo na hanobení vlajky. Intelem začalo převádění soukromých společností do vlastnictví USA. Od jeho nástupu se ze Spojených států šíří kult lží, síly, ztráty morálních imperativů, amerického nacionalismu, homofobie, mužského šovinismus a hrabivosti. Jsem zvědav, jaký úspěch budou mít nové americké filmy, kde se hlavní hrdina před záchranou sirotků z hořící budovy zeptá „co za to?“. Jedině jeho bezbřehý narcismus zatím brání Trumpovi hodit Ukrajinu do chřtánu Ruska. Mrtví, ranění, utrpení milionů lidí, všechno je mu to jedno, jediné co jej motivuje k pokračování v parodii na jednání velmoci, je získání Nobelovy ceny míru.
Trumpovské „mravy“ prosakují do nižších pater státu. Členové americké administrativy zakazují „škodlivá“ slova, falšují historii, potlačují odlišné názory a nepříznivé informace, vyhrožují novinářům, dehonestují politické protivníky, útočí na vysoké školy. Dosavadní americkou „soft power“ založenou na šíření sympatií a přitažlivosti skrze kulturu (Coca-cola, hamburger, hudba, film, móda...) a politickou i ekonomickou důvěryhodnost, nahradila konfrontace, snaha o oslabování „protivníků“ pomocí exportu rozdělování společnosti. K šíření rozvratu je potřeba americký model „svobodného šíření lží“, který se USA a v podstatě i Rusko snaží vnutit Evropě. Pro autoritáře Trumpa jsou blízcí diktátoři, demokratická Evropa je pro něj nepřítelem. Proto cílem poučování a verbálních útoků USA není Čína, Rusko ani další říše zla, ale Evropská unie. Tak jako hyena cítí krev, Trump vnímá demokracii v Unii jako slabost a snaží se tohoto konkurenta Spojených států zničit.
Jako dogma se bere, že USA odchází z Evropy kvůli budoucímu střetu s Čínou. Proč by ale mezi USA a Čínou mělo dojít k válce? Kvůli Tchajwanu? Výroba čipů se pod nátlakem přemisťuje do USA. Kvůli principům? Dnes se USA honosí zásadovostí prostitutky a kromě toho, Trump čínského vůdce obdivuje. Kvůli spojeneckým závazkům? S Tchajwanem žádné neexistují a dnešní USA by stejně žádné nedodržely. Kvůli rozdílným zájmům? Kde a v čem kolidují? Suma sumárum, story o přesunu zájmu USA do Asie je záminkou k vyvázání ze spojeneckých závazků k Evropě, výmluva k budování spojenectví s Ruskem prezentovaná jako „Velká intrika proti Číně“.
Spojené státy se během několika měsíců se staly prostřednictvím volebního procesu a s většinovou souhlasem obyvatelstva autoritářským režimem, kde Trump a jeho republikáni nemají žádnou oponenturu od demokratů ani občanské společnosti. Nic nového pod sluncem, došlo k tomu v Německu roku 1933 i v Československu roku 1946. Na vlastní oči můžeme vidět, jak je nejen americká, a ale i naše demokracie křehká. Spojené státy císaře Donalda Trumpa jsou pro Evropu stejnou „bezpečnostní kotvou“ a „hodnotovým vzorem“, jako Turecko sultána Recepa Erdogana.
PS: Pokud se někdo chce posmívat nejednotnosti Evropy atd., ať odpoví na to, zdy by souhlasil s integrací minimálně na úrovni Rakouska-Uherska (společná zahraniční, obranná a finanční politika), resp. alespoň s integrací armád třeba s Polskem nebo Německem.
Další články věnované hrozbě ze strany Donalda Trumpa:
Evropa v koloniálním područí Spojených států
Spojené státy jsou nepřítel, nic si nenalhávejme
Doba, kdy je řešením válka (část 2), likvidace Evropy Donaldem Trumpem (14. února 2025)
Pro republikány Trump musí být prezidentem, i kdyby USA i svět měli zhynout
Vilém Barák
Vztek nás dovede k slovakizaci České republiky
Jestliže podlehneme propagandě zmaru, nenávisti, nedůvěře vůči politikům, institucím státu i lidem obecně a hodíme volební hlas UHO, nepolepšíme si. Naopak si pohoršíme si, střelíme se do vlastní nohy.
Vilém Barák
Vytvořme Schengen pro podnikání
Co je dobré uvnitř jedné členské země Unie, ať se již jedná o výrobky, potraviny, služby, je dobré i pro všechny ostatní. Zvláště za situace, kdy existují nadnárodní regulace, unijní předpisy, společné pro všechny členské země.
Vilém Barák
Evropa v koloniálním područí Spojených států
Spojené státy si diktují celní tarify, ztratili jsem daňovou suverenitu, Schvalují, jaké zbraně nám prodají. Unie se neodváží zdanit technologické firmy ani vymáhat vůči americkým firmám evropské právo.
Vilém Barák
Hysterie s bitcoiny pokračuje
V souvislosti se státem nejde ani uvažovat o nějaké legalizaci výnosu z trestné činnosti. Pokud stát nějaký majetek získá do své moci, prodává jej jako naprosto čistý.
Vilém Barák
„Kauza“ s bitcoiny, zklidněte var
Současná „kauza“ s bitcoiny ukazuje, jak je veřejnost manipulovatelná. Žijeme v době, kdy v politice jsou určujícími emoce, které vznikají z dojmů založené na neznalosti, závisti, nálepkování nepřátel, používání bezobsažných slov.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy
Měsíční předplatné do kin Tady Vary vstupuje do své třetí sezony. V necelých 70 kinech po Česku...
Bayrou podal demisi, Macron hledá pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře
Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal...
Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést
Přímý přenos Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli...
OBRAZEM: Pekarová se loučí. SPOLU dotáhla k výhře, její výrok o svetru zlidověl
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová končí v dolní komoře parlamentu. Schůze...
- Počet článků 330
- Celková karma 10,34
- Průměrná čtenost 2161x