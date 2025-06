Hysterie s bitcoiny pokračuje

V souvislosti se státem nejde ani uvažovat o nějaké legalizaci výnosu z trestné činnosti. Pokud stát nějaký majetek získá do své moci, prodává jej jako naprosto čistý.

Zákon č. 253/20228 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v § 2 vyjmenovává povinné osoby. Česká republika zde není uvedena, tedy není povinou osobou, takže konstrukce o trestní odpovědnosti úředníků jsou nesmyslné. Prostě na Česko se tento zákon nevztahuje.

V souvislosti se státem nejde ani jinak uvažovat o nějaké legalizaci výnosu z trestné činnosti. Pokud stát nějaký majetek získá do své moci, prodává jej jako čistý. Nehledě na otázku, jak a co by se tak darovací smlouvou mohlo legalizovat.

1) Co je za tím, že Pavel Blažek přijal pro stát 1 miliardu v bitcoinech?

Na otázku nejde objektivně odpovědět. Pouze ten, kdo něco činí ví, proč tak činí. Jeho vysvětlení může být pravda stejně dobře jako lež, takže stěžejní nejsou jeho historky, ale důkazy. Tak jako u pachatele trestného činu se i po jeho přiznání musí dokazovat (pomocí důkazů) jeho vina.

Zde bych chtěl také požádat, aby se nepoužívaly pejorativní obraty „odsouzený zločinec, drogový dealer….“ jen proto, že se to hodí do nálady davu. Je to nekorektní (byl odsouzen, odseděl si) a mám pochyby, zda by toto označení prošlo při žalobě na ochranu osobnosti. Do kdy je takový člověk „odsouzený zločinec“ a od kdy jim již není? Když vyleze z vězení? Když uplyne podmínka? Po zahlazení trestu? Navždy?

2) Nešlo o „deal“ něco za něco, miliardu státu a něco jinam?

Jiříkovský mohl v době poskytování daru volně nakládat s přístupy k bitcoinům, nepotřeboval k tomu součinnost ministerstva. Naopak, poskytnutí daru státu, který nemohl zůstat utajen, na sebe upoutal pozornost. Pro „černotu“ by bylo logické, že Jiříkovský skrytě začne BTC převádět, mixovat, směňovat na reálné peníze. Jeho dar státu je tak moc iracionální, že vysvětlení musí být také iracionální, mimo veškerou logiku většiny populace (hnutí mysli, pokání…).

3) Proč se Pavel Blažek nezajímal o „skutečné“ důvody daru? Opět, pouze ten, kdo něco činí ví, proč tak činí. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně o vrácení techniky, racionální důvody pro dar ze strany Jiříkovského nebyly.

4) Proč Pavel Blažek nenechal prověřit skutečný původ peněz? Ale ty peníze byly prověřeny policií a státním zastupitelstvím. Celých 5 let co byl ve vězení vězenští informátoři špicovali uši, jestli si nepustí ústa na špacír, nepochlubí se další trestnou činností, ukrytým majetkem.

A jak byl majetek prověřen? Jiříkovský totiž nebyl obviněn za další trestné činy, prostředky nebyl obstaveny jako výnos z trestné činnosti. To je hlavní a stěžejní argument, že jsou prostředky čisté. Někdo by musel dokázat, že jsou špinavé, nikoliv naopak.

5) Jak vypadaly v posledním roce kontakty Pavla Blažka s Nejvyšším soudem a Krajským soudem v Brně? V této otázce je explicitně obsaženo, že soudci těchto soudů rozhodovali v této kauze na pokyn Pavla Blažka. Nevím, co k tomu říct, kromě vyjádření znechucení nad takovými ruskodezinformačními kecy.

Takže Nejvyšší soud a Krajský soud v Brně měli rozhodnout v konspiraci s Pavlem Blažkem o vrácení elektroniky bez zničení jejího obsahu, aby Pavel Blažek mohl následně tuto konspiraci „provalit“ podepsáním darovací smlouvy s Jiříkovským na miliardu, notabene za situace, kdy Jiříkovský měl BTC ve své moci a nikomu již nemusel nic dávat? To je hodně přitažené za vlasy.

Ještě mi vadí uvažování „když to nemůžeme mít my, tak nikdo“. Prostě názory, že když se policie nedokázala do přístrojů dostat a zjistit co tam je, měla je zničit. Když něčemu nerozumím, nevím, co to je, vezmu kladivo a rozmlátím to. To je takové barbarské. Co kdyby tam byl návod na lék na rakovinu, na ovládání jaderné fúze, na mezihvězdný pohon nebo alespoň na levné baterie do elektrovozítek, která vydrží (skutečně vydrží) alespoň 800 km.

6) Kam odešly BTC z vrácené peněženky před tím, než byla otevřena za účasti státu? No, to je úkol analytiků. Na příběh to nemá žádný vliv (pokud by se neukázalo, že šlo o kapsy politiků), Jiříkovský mohl s BTC nakládat bez omezení.

Vrátím se ještě na začátek. Česká republika není povinnou osobou a nevztahuje se na ni omezení spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti. Ostatně FAÚ konstatoval, že neshledal problém. Stejně jako BTC z této „kauzy“ prodává Ferrari drogových dealerů, koupené za zisky z této činnosti. Myslím, že v celé „kauze“ příliš mnoho emocionálních slovíček a politického balastu a málo racionálního uvažování.

Současná „kauza“ s bitcoiny ukazuje, jak je veřejnost manipulovatelná. Žijeme v době, kdy v politice jsou určujícími emoce, které vznikají z dojmů založené na neznalosti, závisti, nálepkování nepřátel, používání bezobsažných slov.

Předchozí text „Kauza“ s bitcoiny, zklidněte var