Doba, kdy je řešením válka (část 4), naši zrádci, migrace jako Green Deal, ruská diverze

Následující text se zabývá principem ruských diverzních útoků, zrádci uvnitř západních struktur a migrací, která štěpí společnost západní Evropy stejně jako její východní část Green Deal.

Předchozí text Doba, kdy je řešením válka (část 3), vnitřní slabost Evropy, se zabývá hospodářskou slabostí Evropy, morem Green Dealu a důsledkem mnohosti evropských kmenů, z něhož plyne nesvornost, egoismu a nacionální zabedněnost, tedy slabost politická a vojenská.

Naši zrádci

Dnes každý z evropských států vnímá intenzitu ruského ohrožení jinak, zpravidla úměrně vzdálenosti od ruských hranic ve směru od východu na západ. Uvnitř západních struktur však máme i přímé ruské kolaboranty Maďarsko, Slovensko, Turecko (NATO). Problémy zmnožuje bezpečnostní parazit Rakousko, člen Evropské unie, který poskytuje krytí pro cca 500 ruských špionů. Ohání se tzv. neutralitou udržitelnou pouze díky tomu, že by se Rusko muselo k Vídni prostřílet přes členy NATO. Co nevidět, díky vítězství Svobodných v parlamentních volbách (v těch se svého času solidně umístil i Adolf Hitler, to je poznámka pro dezoláty, kteří tvrdí, že volby legitimují vše), bude Rakousko navzdory „neutralitě“ aktivně vystupovat proti evropským bezpečnostním zájmům. Přitom je úplně absurdní, nepřípustné, protismyslné, aby do zahraniční politiky Evropské unie mluvily neutrální země.

Nebezpečí plynoucí z práva veta (jednomyslného souhlasu u některých klíčových rozhodnutí Evropské unie) a existence vnitřních nepřátel snad poskytne tento historický exkurz. V 18. století byla Polsko-litevská unie (1569-1791) ochromena systémem „liberum veto“, kdy jediný šlechtici mohl blokovat veškerá parlamentní rozhodnutí, což vedlo k legislativní paralýze. Kořeny hledejme v Polsku, kde již roku 1505 byl král Alexandr Jagellonský donucen vydat prohlášení Nihil novi nisi commune consensu (“Nic nového bez obecného souhlasu“, pěkně to vypadá, že?), kterým se panovník zavazoval k vydávání zákonů pouze pod kontrolou a se souhlasem šlechty. Stejné postavení si vynutili v roce 1566 i litevští bojaři. Při hlasování o sestavení armády k odporu proti ruském, pruský a rakouským nárokům, parlament nedosáhl konsenzu. Polsko-litevská unie přestala existovat a následovalo trojí dělení Polska. Skupina odpovědná za blokování klíčových rozhodnutí, později známá jako Targovická konfederace, jednala v úzké spolupráci s Kateřinou Velikou, carevnou Ruska.

Nevyvyšujem se však nad jiné, podle všeho i Česká republika aktivně přispěje k rozkladu Unie a NATO, když v nadcházejících parlamentních volbách dojde k nástup Andreje Babiše k moci a k fičizaci/slovakizaci České republiky po vzoru jeho vlasti.

Migrace

Tak jak v Česku rozděluje společnost Green Deal, u západních sousedů je to migrace lidí s jiným vnímáním světa, úlohy rodiny, náboženství, vtahy mezi mužem a ženou. Není divu, když při korzování po městě vás kdykoliv může srazit auto najíždějící do davu nebo zapíchnout atentátník.

Tvrdohlavost, s jakou politici ve starých zemích Unie odmítají řešení v podobě snížení podpůrných dávek, poskytovaného servisu (třeba u bydlení), deportací, detence po vzoru smlouvy Itálie-Albánie nebo na nějakém evropské migrační stanici „Elis Island“, to vše je pro Evropu zničující. Pasivitu politiků v této věci nejde rozumně pochopit, což vytváří konspirační teorie o globálním spiknutí.

Správná reakce by byla, že dnes na prahu války s Ruskem, se třetí svět musí zachraňovat sám. Však mají BRICS (BRIC).

Ruské diverzní útoky

Hlavním bojovým prostorem ruské války nového typu je mysl, znamená to posun od přímého ničení nepřítele k jeho ovlivňování a vnitřnímu rozkladu, od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce, od války vedené konvenčními silami k „no-name“ oddílům, od tradičního bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů“, od války časově omezené ke stavu permanentní války, od přímého boje v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní.

Zde Rusko využívá autoimunitní nemoci Západu, což jsou bezbřehá demokracie, gretismus, který nemá s ochranou životního prostředí nic společného, stud za vlastní dějiny, sebenenávist, svobodu lhát, přesvědčení o nezávislosti na odpovědnosti k sobě i jiným.

Svatým grálem hybridní války je stav, kdy civilní obyvatelstvo napadené země bude morálně i psychologicky zlomeno tak, že přejde na stranu útočníka. V důsledku změny nálad voličů dojde k ovládnutí politického vedení státu a tím i k eliminaci armády daného státu. Cílem je omezit nebo se úplně vyhnout nasazení klasické vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské složky i civilní obyvatelstvo napadené oběti naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Příkladem úspěšné operace tohoto druhu je Gruzie (od toho gruzifikace).

Současné ruské dezinformační jsou ve svých rozkladných účincích na Evropu naprosto dokonalé.

Jsou oproti kinetické válce velice levné, ale ztěžují, blokují jakoukoliv reakci na vnější ohrožení již tak komplikovanou mnohostí evropských kmenů. Vyrovnají se dovozu Lenina v železničním vagónu do Petrohradu v roce 1917, kterým Německo rozložilo carské Rusko, přimělo jej opustit spojenectví s Francií a Velkou Británii a fakticky v Brestlitevským mírem 3.března 1918 kapitulovat před Německem a Rakouskem-Uherskem.

Rusku stačí, když si počíná jako varan komodský, který kousne svoji oběť a čeká, až jeho oběť podlehne otravě. Svoji pátou kolonou Západ kouše, kouše a kouše.

Ministerstvo vnitra ve své zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2024 uvádí, že Rusku se podařilo ve střední a východní Evropě relativně levně přispět k etablování tzv. páté kolony a nyní se může zaměřit na „další a drsnější etapy hybridní války“, uvádí

Pozn.: U dezinformačních útoků je zajímavý fenomén, který jde popsat jako „mnohohlavá hydra“. Ten dokazuje, že kolektivní myšlení lidí pořád přesahuje AI. Diskutujete s jedním člověkem, myslíte si, že debata je uzavřena nebo téma je tak naprosto jednoznačné např. z morálního hlediska, že nejde nic namítnout, doplnit. A hle, objeví se někdo jiný, odlišný od původního diskutéra, „skočí do rozhovoru“ a přijde s dalším, nevídaným, neslýchaným argumentem. Kombinací slov je nekonečně mnoho. Pravda, některé jsou nesmyslné, jiné odporují slušnosti, morálce, etice, trestnímu řádu, ale to hydře nevadí. AI kopíruje pouze to, co již lidé vymysleli, ale zde se stále ukazuje nekonečnost lidského myšlení (lidské hlouposti).

Následující text se bude zabývat ochotou Evropy raději kapitulovat než strádat.