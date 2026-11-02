Bez znalostí z Ukrajiny se nelze úspěšně bránit
Na vlastní oči – zatím naštěstí pouze v mediálním zpravodajství – můžeme sledovat, že dnešní válka se vede především pomocí dronů, jejichž vývoj postupuje v řádu týdnů, někdy i dnů. Neustále vznikají nové konstrukce, používají se jiné součástky a zdokonalují způsoby dálkového navádění i vedení útoku a obrany. Průběžně se vyvíjejí prostředky elektronického boje, maskování vojáků a zbraní, taktika nasazení i obranné postupy. Rozhodující je jediné kritérium: zda inovace obstojí v reálném boji. Pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi, jde o otázku života a smrti.
Naproti tomu nákup vojenského materiálu v době míru probíhá v dlouhém sledu: formulace teoretického požadavku, zpracování studie, vypsání tendru, výběr dodavatele, případná odvolání neúspěšných účastníků, uzavření smlouvy, výroba, vojskové zkoušky, převzetí a zavedení do výzbroje. Dronové a protidronové vybavení pořizované tímto způsobem proto nevyhnutelně zastarává ještě před svým nasazením.
Jak ale vyzbrojit a vycvičit českou armádu, když technický vývoj hlavní zbraně současnosti probíhá v horizontu týdnů a měsíců, zatímco standardní nákup vojenského vybavení trvá tři až sedm let? Za takovou dobu pokročí drony i prostředky obrany proti nim o dvacet až třicet generací. Chtěl by dnes někdo bojovat hákovnicemi, sudlicemi, cepy a vozovou hradbou? A s jakým úspěchem?
V reakci na popsané dilema probíhá skrytá integrace evropských firem do ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu. Politici se bojí o této spolupráci mluvit nahlas, přestože už je realitou. Toto zapojení urychluje evropské osvojování poznatků, zpřístupňuje technologie ověřené v boji a umožňuje přizpůsobovat doktríny skutečným podmínkám, nikoli powerpointovým prezentacím, štábním simulacím či výmyslům některých zbrojařů, kteří se vládám snaží prodávat „pytlovaný vzduch“.
Jde o politicky výbušný proces, který má mnoho odpůrců a přináší řadu úskalí. Přiznat formální zapojení do ukrajinského zbrojení totiž znamená otevřeně přijmout následující skutečnosti: Ukrajina je součástí evropské obranné architektury; o bezpečnosti Evropy se už dnes rozhoduje na ukrajinském bojišti; Spojené státy již nejsou jediným ani hlavním referenčním bodem evropské politiky, obrany a vyzbrojování.
Také Česko má možnost následovat příkladu dalších evropských zemí. Získalo by přístup k nejnovějším trendům ve zbrojení, které se mění v řádu týdnů, schopnost vyrábět špičkové prostředky prověřené na ukrajinském bojišti i poznatky o organizaci dronových a protidronových jednotek, jejich začlenění do armádní struktury a používaných taktických doktrínách. Výroba nejmodernějších dronů na českém území by zároveň umožnila naší armádě cvičit s technikou světové úrovně, a tak se připravit na obranu proti ní.
Mezitím, než se rozhoupeme, můžeme připravovat veřejnost na využívání dronových technologií a navázat přitom na vlastní tradici. Po vzniku Československa v roce 1918 se zrodila myšlenka vyjádřená heslem „Vzduch je naše moře“. Pevnější podobu získala roku 1926 založením Masarykovy letecké ligy, která popularizovala létání, podporovala výcvik pilotů a rozvíjela letecké povědomí veřejnosti. Vraťme se k tomuto heslu a zahajme pod bezpečnostním dohledem rozsáhlý výcvik operátorů dronů – v aktivních zálohách, na středních školách i v zájmových klubech spolupracujících s armádou. Znalosti se na rozdíl od zastaralých zbraní ve šrot nepromění.
Zdá se však, že stále převládá přesvědčení, podle něhož má být Ukrajina vděčná a platit nám, nikoli naopak. Dokud se situace dramaticky nezhorší – a nebude už zřejmě pozdě –, současná politická konstelace vylučuje strategickou spolupráci s Ukrajinou, natož nákup jejích krvavě získaných znalostí a unikátních technologií.
Na závěr malá poznámka k našemu hořekování a ustrašenosti na tím, co všechno evropským armádám pro případný konflikt chybí. Položme otázku opačně. Co má Rusko za zbraně, vybavení a schopnosti, které Evropská aliance (evropští členové NATO spolu s Ukrajinou) nemá?
Jinak doporučuji paměti Winstona Churchilla Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, zachycující období let 1920 až 1940. Je to tak děsivě totožné s dnešní situací. Ustupování agresorovi, obětování spojenců. Třeba rozhlasový projev Nevilla Chamberleina „ Jak hrozné, nepředstavitelné, neuvěřitelné je, že bychom tu měli kopat zákopy a zkoušet plynové masky kvůli jakémusi sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nic nevíme. To jenom k argumentům, že Ukrajina není členem NATO. Jak totožné je dnešní ustupování, které agresora ujišťuje v jeho genialitě a o degeneraci protivníka. , křeče pacifismu.
Nakonec slova Winstona Churchilla (str. 338), které dnes shrnují náš problém: „ …zahraniční politika nemůže mít platnost, nestojí-li za ní žádná odpovídající síla ….
Vilém Barák
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Vilém Barák
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