Zákaz řeknout něco negativního o pohádce
Pohádky jsou umění stejně jako jiné příběhy, nebo hudba, nebo obrazy, nebo knihy, nebo filmy ... Zaslouží si být chváleny i kritizovány - stejně jako každé umění. Příliš si vážím umělce, než abych předstírala, že vše, co napsal, je dokonalé. To by bylo nečestné a pokrytecké. Umění si zaslouží poctivost v každé době.
Stejně jako každý na tomto světě, každý divák, klient nebo příjemce umění který má to štěstí, že má přístup k té kráse, i já ji vstřebávám, užívám si rozmanité, extrémní a protichůdné emoce, které v hloubi mé duše umění vyvolává ... a o kterých jsem ani nevěděla, že tam jsou.
Chválím dílo tam, kde si pochvalu zaslouží. Podle mého subjektivního pohledu, který se velmi snažím skloubit s objektivními fakty o světě a historii, pokud objektivita vůbec existuje.
Nedávno mě překvapilo prohlášení, že když je něco dlouho populární, pak je to perfektní a nemělo by to být kritizováno nebo analyzováno.
Jih proti Severu (anglicky Gone with the Wind) je populární jako kniha tak i jako film po celá desetiletí. Originální text knížky je i dneska úžasný. Pořád je v něm co objavovat.
Ale proto, že je to taková klasika, co se dneska lidem pořád líbí, měli bychom říkat, že si nezaslouží žádnou negativní kritiku? Líbilo by se nám být bez občanky, být majetkem jiného člověka, který nás může legálne jakkoli týrat a nic se nedá dělat – líbílo by se nám žít jako otrok a otrokyně?
Jestli ne, tak jak můžeme tvrdit, že tohle dílo je populární a proto se nic „špatného“ nesmí o něm říct?
Nikdy bych nechtěla autorce nijak ublížit, ani její rodině, která dneska žije. Ale lhát, že tam není o čem diskutovat, že tam nejsou problémy – vždyť to by bylo odemne přímo odporné podlizování.
Miluji pohled na pohádky z dospělého hlediska, protože tak vidím jak nekteré obstojí. Když se podívám třeba na „Vánoční klasiky“ jako Pyšná princezna nebo Byl Jednou Jeden Král,
jsem bez sebe radostí jak perfektně jsou napsány. Témeř jim není co vytknout (praví můj subjektivní mozek).
Také nevidím nic špatného na upřímné analýze něčeho, k čemu mám pozitivní vztah,
ale chci to vidět jako celek,
se vším,
i s chybami,
o kterých si smím dovolit přemýšlet a mluvit.
Viera Galikova
Ta dněšní mládež
Těžké časy. Vraťme se k feudalismu. To byla doba. Všichni si navzájem důvěřovali. Vůbec žádná šikana.
Viera Galikova
V pohodě, dědečku, umírám na hypotermii, ale jinak dobrý
Někteří fanoušci považují český i slovenský dabing filmu Mrazík za „Superlative dubbing“ - tedy za takový, který se vyrovná originálu nebo jej dokonce překonává.
Viera Galikova
Pelíšky: Nezletilá dívka nebo dospělý muž - kdo má více zodpovědnosti?
Jindřich Kraus není „cholerik“. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dokonalá oběť týrání neexistuje, nikdo není Popelka. Jindriška se chová jako mnohé nedokonalé týrané děti v reálném životě.
Viera Galikova
Tři nevzdělaní boháči pro Popelku
Život s rodinou může být těžký až nebezpečný. Chytrý, týraný sirotek uteče tam, kde útočiště působí nejvýhodněji.
Viera Galikova
Umělá inteligence, která šla na jaderný pohon
Proč je Majka ochotna vrátit se zpátky na planetu, kde ji drtivá většina obyvatel jen sobecky využívala
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště, přibyl tam i kruhový objezd
Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště. Práce za 3,5 milionu korun trvaly přes čtvrt roku....
České Budějovice podpoří z participativního rozpočtu osm projektů
České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva
Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský...
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...
- Počet článků 9
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 278x