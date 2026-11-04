V pohodě, dědečku, umírám na hypotermii, ale jinak dobrý
Nastěnka, obdařená nadpřirozenou schopností nezničit si dokonalý make-up ani po plavání v jezeře, má samozřejmě nápadné oční stíny i při setkání s Ivanem, protože celou sadu zřejmě skrývá pod postelí a každé ráno si najde čas nanést si i rtěnku.
Ivan zahájí konverzaci slovy „Dobrý den, děvče – dobrý den, krasavice“. Sám má zálibu v umění vizážisty a s radostí ukazuje světu jak svůj lesk na rty tak i tvář upravenou uměleckým maskérem.
Baletka a herečka Natalija Sedychová měla necelých 16 let v polovině května v roce 1964, kdy skončilo natáčení filmu Mrazík. Národní a světová premiéra filmu se konala následující rok. V českým dabingu její postavy, Nastěnky, dokázala Eva Klepáčová nápadně přiblížit intonaci jemňoučkému, pasivnímu projevu ruské herečky.
Zatímco její nevlastní sestra Marfuška podle všeho neříká pravdu, že prý její ruce a nohy mrznou, Nastěnka volí opačný extrém. Ještě před dědečkovým oslovením a jeho pozdějším „je ti teplo, děvče?“ vidíme záběr jejího obličeje dostatečně blízko – jasně rozeznáváme námrazu na jejích vlasech, obočí i řasách. Předtím, než Mrazík promluvil, si pokoušela zahřát ruce vlastním dechem. Zdá se, že macecha jí nedovolila před konečným odchodem z domu obléct si vhodné oblečení pro období zimy, ani vzít si rukavice.
Očividně vhodný postup v této situaci by zřejmě byl nejprve rozložit oheň, pokud je to možné, a po zahřátí jít hledat civilizaci, přístřešek, a požádat lidi o lepší šaty či teplý nápoj. Nastěnka místo toho zůstává sedět uprostřed lesa a nepokouší se najít pomoc. Dokonce i po slušně projeveném zájmu o její bezpečí otevřeně lže.
Tvrdí Mrazíkovi doslova, že prý je její teplo.
Тепло.
Mrazíkova první reakce je úšklebek a opakování otázky. Působí to tak trochu zvráceně. Co mu je na jejích slovech a situaci směšné? Teprve po druhé Nastenčině lži jí dědeček nabídne pomoc – svůj kabát – s dodatkem, že prý je „hodná dívka“.
Kde je napomenutí, že holka si neváží sama sebe? Že pokud jí je zima, možná by měla být upřímná a navíc zde nesedět jen tak, ale aktivně hledat pomoc?
Abychom byli spravedliví – Nastěnka je schopna alespoň nějaké konfrontace, námitek či asertivity. Když Mrazíkově žezlo vzápětí zabije nevinného ptáčka, Nastěnka v sobě najde sílu nazvat dědečka nelítostným. Mrazík vysvětluje, že jeho nástroj je prostě nebezpečný sám o sobě, ale Nastěnka během rozhovoru omdlí. Dědeček se hloupě ptá, co se děje, a chudinka Nastěnka musí ještě i během omdlévání vysvětlovat absolutní samozřejmost.
No, já nevím, co jí tak asi je, že by ztratila vědomí samou radostí, že má na vlasech tak hezký mrazem vytvořený melír?
Nastěnka zde ztratí vědomí už podruhé. Poprvé se to stalo, když se Ivan změnil na medvěda, zřejmě, aby se ukázala její extrémní křehkost, ve které se nedokáže sama o sebe postarat. Při podchlazení je ale v nebezpečí objektivně každý člověk.
Ivanova česká verze písně o sobě samém má vyjádřit jeho samolibost:„Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám já věru zle.“ Kolik lidí na světě v kterékoli době dokáže tohle o sobě opravdu upřímně říci? Nastěnka ale poukazuje na větší problém, než radost ze svého vzhledu: „Jenže se k tobě nehodím - chvástat se neumím, proto!“ Možná chvástání se, předvádění se a očekávání obdivu od ostatních jsou větším problémem, který Ivan musí konfrontovat, aby byl Nastěnky hoden. Naneštěstí však ve scénách, kde jak Ivan tak i Mrazík potvrzují Nastěnce, že je krásná, její pasivní reakce je některými fanoušky filmu prezentována jako „skromnost“.
Nastěnka zažívá doma týrání, které jí zničilo sebevědomí natolik, že nedokáže ani požádat o pomoc, když umírá na podchlazení, a nedokáže Ivanovi stručně odpovědět na otázku, jak se jmenuje – vzpomene přezdívky včetně nadávek, které jsou součástí verbálního týrání. Jako by i tyto urážky byly součástí její osoby, její identity.
Ivanova empatie je zřejmě na bodě mrazu, neboť místo jakékoli účasti nebo návrhu pomoci se situací s macochou, začne jenom navrhovat to, co by bylo výhodné pro něj: manželství. Nastěnka naštěstí není ještě zbavena veškerého zdravého rozumu, a tak neutíká z deště pod okap.
Ivan se stává člověkem, kterého Nastěnka potřebuje, až poté, co se smíří s možností, že zůstane navždy bez své krásné lidské tváře a rozhodne se přinést ztracenou hůl nevidomé staré paní. Ptá se, jak bude paní bez hole chodit, chce jí pomoci, nikoli pro zrušení kletby, ale pouze z čistě altruistických důvodů. Možná teď už bude schopen přemýšlet nad tím, co potřebuje Nastěnka, a ne jen nad tím, co chce on sám.
Ivanova radost a spokojenost s jeho vlastním vzhledem ale zůstávají v minulosti - po přeměně zpět na člověka už o svém vzhledu totiž nemluví. Nastěnka nemá schopnost radovat se ze své krásy, a to je prezentováno jako ctnost. I když z filmu vyplývá, že Nastěnka neumí reálně přijmout kompliment, protože denně poslouchá urážky a nadávky, poselství pohádky, zdá se být, že její pasivita vůči své kráse je ctnostná, zatímco Ivanova pozitivita vůči své tváři a tělu je nesprávná.
Marfuška má mozek vymytý macochou. Nezná jiný svět, jenom ten, ve kterém si smí dovolit k Nastěnce, jako k otrokyni, cokoli. Tak ji to její matka, otrokářka, naučila. Celé generace lidí jednaly se služebnictvím a o to více s otroky, podobně. Jenomže film od nás žádá výsměch vůči nezletilé Marfušce a nepřináší pořádný trest dospělé maceše za vše, co Nastěnce, ale i Marfušce, způsobila. Velká část scén s Marfuškou naznačuje, že komedie spočívá jednoduše i v jejím vzhledu, ne vždy jen v jejím chování.
Posměch za nedostatečnou atraktivitu je tedy dovolen,
ale hrdost či radost ze svého atraktivního těla se odsuzuje, obzvláště u Ivana.
Poselství pohádky je pro dívky jako v pasivitě a nezáujmu postarat se o své potřeby, dokonce i pokud umírají, tak i v nechuti vůči svému tělu.
Vypadáš-li jako Marfuška, jsi k smíchu.
Vypadáš-li jako Ivan, či Nastěnka, neopovaž se mít z toho radost.
Viera Galikova
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