V dnešní době ...
Před dvaceti lety byla nezletilá soutěžící ve známé reality show, a bulvár ji tedy posadil před čet s celým státem, aby odpověděla přímo na otázky od „fanoušků“, kteří byli v tu chvíli online. Ti si samozřejmě anonymně mohli dovolit napsat jí cokoliv, bez ohledu na to, jak se teenagerka bude přitom cítit.
Pornografie s nezletilými lidmi se nepříliš trestala, takže Photoshop byl často využit k pořizování nahých fotografií této dívky, která ještě neměla právo volit ani řídit.
Internet se radostně vyžíval ve výsměchu mentálně postiženým lidem ze Superstar. Smál se i těm, kteří se pokusili po castingu o sebevraždu. Výmluvy, že vždyť neměly do té soutěže jít, když se jim nelíbí, že byli veřejně poníženi a nyní jsou šikanováni celou zemí přes e-mail, i na ulici, byly všudypřítomné.
O rok později, v roce 2006, se mi jedna Američanka vystěžovala, jak se bojí, že její dítě se z vojenského zásahu v Iráku nevrátí, nebo tam možná nechá končetinu, a jak nefér je, že Bush Američany obelhal, aby je do Iráku dostal, prý mu neměli věřit.
Freddie Mercury nebyl první ani jedinou obětí krize AIDS v 80. letech.
Sériový vrah Jeffrey Dahmer před téměř čtyřiceti lety zabíjel hlavně chudé muže z menšin, které policie moc neochraňovala. Policisté odešli a ponechali mu napospas nezletilého mladíka krátce poté, co je sousedé přivolali.
Oběti Charlese Mansona, včetně těhotné ženy, byly zavražděny v 60. letech mladými lidmi, které úspěšně svedl jako vůdce sekty. „Communes“, komuny, tedy společenství, kde lidé sdíleli na malém úseku společný majetek a občas měli vůdce, byly jako sekty v té době ve Spojených státech rozšířeny a tragédií které následovaly, nebylo málo.
Bosenská válka byl mezinárodní ozbrojený konflikt, který se odehrál v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995, po několika dřívějších násilných incidentech. Ve škole jsme dětem z té oblasti posílali dárky na pomoc. Ale také mezi námi koloval vtip, výsměch těm dětem.
Veteráni z vietnamské války, bez končetin, s posttraumatickou stresovou poruchou, leželi po ulicích jako bezdomovci, protože Spojené státy se jim za jejich oběť a službu jaksi nechtěly moc zavděčit.
Důstojník Bezpečností informační služby Václav Wallis byl obviněn z prodávání tajných materiálů Viktoru Koženému.
Spor o několikamiliardové odškodné požadované vlastníky firmy Diag Human od českého státu za údajně zmařený obchod s krevní plazmou se táhnul celá léta.
Některí z našich rodičů se tehdy rozhodli, že přivést nové miminko na takový svět je super nápad.
Aféra financování Občanské demokratické strany mrtvými dárci a netransparentními účty v zahraničí, vyústila v tzv. „sarajevský atentát“ na Klause a následný pád vlády. O deset let později se odehrála sebevražda na naší škole. Poslední slova řečena studentovi, který o pár minut na to skočil z okna, byla od člena učitelského sboru, prý student se má nad sebou zamyslet. Alespoň tak mi to osobně potvrdili svědci. V bulvárních plátcích ale citovali pouze ředitele naší školy, který krátce pronesl, že nikdo nic netušil o tom, že by student měl nějaké závažné problémy. Samozřejmě, co jiného by v této situaci měl říci, že ano, student denně zažíval šikanu, břečel zde na chodbách i na záchodě a učitelé se na tom jen zasmáli?
Očividně se tedy ředitel školy poučil z článků bulvárního deníku z roku 1995, kdy nám učitelka výtvarné výchovy četla zprávu o 15letém chlapci, jak nožem ve škole pobodal spolužáka. Článek byl roztažen na tři stany, reportéři totiž vyzpovídali žáky, učitele, školníka, a možná i nějakého japonského turistu, který právě náhodou šel kolem. Nikdo očividně neměl v té době media training, nikdo nebyl vedením školy
poučen o tom, že reportérům nemá prozradit absolutně nic. Naše učitelka se opakovaně rozhodovala číst jedenáctiletým dětem zprávy o násilí ve světě přímo v hodině. Stížnosti žáků, kterým z toho bylo psychicky špatně, byly ignorovány.
V článku, pokud si správně pamatuji, se denník nenamáhal ani změnit jména při redakční úpravě - skandál dvou nezletilých chlapců, jejichž dlouhodobý konflikt eskaloval na škole, kde dospělí situaci před tragédií ignorovali, byl jednoduchým tahem jak prodat co nejvíce výtisků.
V roce 2001 jsme sice měli anorexie i jiného poškozování svého těla na škole docela dost, ale to nebránilo členům učitelského sboru otevřeně zahanbovat nezletilé puberťáky za jejich váhu. Porovnávali posměšně nápadně štíhlou studentku s tou, která měla zdravou váhu, ale nebyla až tak hubená.
Ředitelé českých i slovenských škol si dokonce brali příklad z těch amerických a přivedli na školy skautku z Exitu. Z modelingové agentury. Povybírala nezletilé dívky, bez vysvětlení je pozvala na casting, takže ty zbývající se domnívaly, že jim právě spolu s ředitelem před celou třídou oznámily, jak jsou ošklivé. Na castingu do puberťaček několik dospělých lidí hučelo, že musí zhubnout, pokud chtějí být modelky, protože mít 70 centimetrů v pasu je příliš mnoho, třeba přece devadesát - šedesát - devadesát. Tělo je sice ještě ve vývoji, ale práce před osmnácti narozeninami je důležitější.
Vždyť se podívejte, jak ploché bříško má Britney Spears.
Když se Britney Spears zhroutila a šla do rehabilitačního centra, bylo to moc veselé. Kolem roku 2007 se jejímu zničenému psychickému zdraví smáli mnozí komici v humoristických pořadech.
Někdy jen tak sedím, dívám se na čisté, bílé mraky na modrém nebi a myslím na matku zavražděného mladého muže jak plakala v přímém přenosu rádia před třiceti lety, a na děti v mé škole, které v ten den ptali, jestli auto jejich rodičů taky exploduje na ulici.
Myslím i na moji babičku, která se rozčileně překřikovala s mým strýcem a zeptala se přímo mě, kdo zavraždil jistého politika.
A na to, jak jsem celou cestu domů přemýšlela, kdo doprčic je vlastně vůbec ten zmíňený politik.
A jsem vděčná, že staré zlaté časy, kdy by mě církev mohla veřejně na náměstí popravit za to, že jsem čarodějnice, nebo že mám milence, nebo že nevěřím v jejich Boha, jsou pryč.
Viera Galikova
Pelíšky: Nezletilá dívka nebo dospělý muž - kdo má více zodpovědnosti?
Jindřich Kraus není „cholerik“. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dokonalá oběť týrání neexistuje, nikdo není Popelka. Jindriška se chová jako mnohé nedokonalé týrané děti v reálném životě.
Viera Galikova
Tři nevzdělaní boháči pro Popelku
Život s rodinou může být těžký až nebezpečný. Chytrý, týraný sirotek uteče tam, kde útočiště působí nejvýhodněji.
Viera Galikova
Umělá inteligence, která šla na jaderný pohon
Proč je Majka ochotna vrátit se zpátky na planetu, kde ji drtivá většina obyvatel jen sobecky využívala
Viera Galikova
Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda
Pyšná princezna, Jan Werich, a Starci na chmelu - Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda
Viera Galikova
Pelíšky - noky, nacisté a násilí
prý „Fakta se nestarají o tvé pocity. Budu ti opakovat dookola třeba fakt, že tvůj pes zemřel. Je mi fuk, jestli tě to zraňuje.“ ...
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Na Vysočině dnešní teploty překonaly dosavadní rekordy na pěti stanicích
Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na pěti stanicích, které jsou na...
Adrenalin, auta i prevence. Záchranářská akce patří k tahákům festivalu Legendy 2026
Tři dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a zážitků pro malé i velké. Automobilová slavnost...
ANO na Vysočině chce do senátních voleb v obvodu Pelhřimov poslat Michala Kozára
Kandidátem do Senátu za hnutí ANO by měl na Pelhřimovsku být jindřichohradecký starosta Michal...
Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil ten dosavadní
Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil nynější areál u čistírny odpadních vod....
Pronájem bytu 2+kk v centru Pardubic - ul. Nerudova
Nerudova, Pardubice
13 500 Kč/měsíc
- Počet článků 7
- Celková karma 6,48
- Průměrná čtenost 245x