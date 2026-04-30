Tři nevzdělaní boháči pro Popelku
Dobře, Libuše Šafránková je fakt krasavice, já se nehádám. Působí jemně, něžně, postavu má štíhlou, výraz ve tváři nevinnoučký, je jako Popelka opravdu ideální. Pohled na její křehký půvab v kombinaci s tím beznadějně vánočním La, la, la, la, la, a tak dále, budí dojem… hm… jak se to řekne… dojem romantiky. Je to romantický film, ne? Je to pohádka, stará jako lidstvo samo, nebo možná, stará jako bratři Grimovi, či Charles Perrault, neboť ty předchozí verze byly opravdu až příliš odlišné. A princ? Pavel Trávníček vypadá dobře, to se popřít nedá. Tak tedy není pochyb, že sledujeme příběh zamilování - příběh sirotky v těžkých podmínkách, která se zamiluje do mladého hezouna přímo z královské rodiny, že?
Popelka při prvním setkání s princem úspěšně unikne jak jemu tak i jeho dvěma kamarádům navzdory tomu, že ji honí přímo ve sněhu.
Ve sněhu.
V té bílé studené věci, ve které vždy zůstanou stopy. Není princ, jehož primární záliba vypadá být lov, tak trošku... zmatený, když neumí při honičce zjistit, kam Popelka utíká, neumí ji najít jednoduše sledováním jejích stop?
Při druhém setkání ji vůbec nepozná ačkoli na její tváři se nic nezměnilo, nemá masku ani odlišný make up. Změna spočívá pouze v paruce a oděvu, který má být oděv muže a lovce.
Navíc však poté, co Popelka úspěšně sestřelí dravého ptáka - výzva, ve které selhaly muži před ní a kterou princ přímo vzdal - princ pohrdavě přenese názor, že prý její kuše je „celkem obyčejná“.
Nějak zapomněl, že kratší ramena na kuši umožňují rychlejší a prudší výstřel. A že dnešní modernější kuše mají kratší ramena než ta na jeho, neboť jsou tedy kompaktnější, snadněji se tak s kuší manévruje. Popelka nemá kuši pěkně vyzdobenou, ale má ji modernější a pravděpodobně lepší, než on – obzvlášť pokud míří na pohybujícího se dravce v dálce.
Při třetím setkání, na bále, princ stále ještě není schopen poznat jako hlas a postavu tak částečně i tvář ženy, kterou už dvakrát potkal. Dvakrát s ní mluvil tváří v tvář, dvakrát už slyšel její hlas, ale ani potřetí ji nepoznává. Popelka mu dává jako stopu hádanku, ale přestože vzpomíná kamizolu a myslivce, princi to stále nedochází.
Když se princ dostaví do Popelčina obydlí, nejprve prohlásí, že žena, které střevíček padne, bude jeho žena, ignorujíc možnost, že tak velká usedlost by přece mohla mít více obyvatelek, které mají stejnou velikost nohy. Když se však objeví macecha a její dcera zamaskovaná jako Popelka, princ na střevíček zcela zapomene, a Vladimír Menšík mu musí tu možnost připomenout.
Většinu svého času tráví princ útěkem učiteli spolu se svými dvěma kamarády. Nemá tedy zvědavost a touhu učit se nové věci a rozumět světu či své zemi a lidem, kterým jednou bude vládnout. Pavlovi Trávníčkovi bylo 22 let během natáčení filmu. Princ je více či méně ve věku, v jakém by odpor k učení už mohl začít ustupovat a zvědavost a zájem o věci kolem něho by se snad mohli ozvat, ale on trvá na tom, že zůstane neinformovaný, jako dítě na základní škole.
Narozdíl od Popelky princ nemá rád tanec a společenské události, není vynalézavý ani obratný a věci mu docházejí pomalu.
Princovo první setkání s Popelkou začne pokusem dotknout se její tváře bez svolení, a poté, co se ona fyzicky brání – odsotí mu ruku a stáhne mu čepici na oči – princ okamžitě vyhrožuje Popelce násilím.
Princ zřejmě není schopen žádného dobrého skutku, zatímco Popelka například hned v úvodu filmu chrání před násilím od macechy kuchtíka obětováním sebe sama.
Nejblíže se princ přiblíží k altruismu a zájmu o jiného člověka, když Popelka vysedne na jeho koně při prvním setkání - varuje ji, že by ji kůň mohl shodit. To však může pramenit pouze z obavy, že se on sám dostane do problémů, kdyby se po takové nehodě Popelčina rodina ozvala a požadovala od královské rodiny kompenzaci.
V čem tedy spočívá nějaké zamilování, poznání, souzvuk dvou duší?
Popelka má možná v oblibě aktivity, které její macecha neschvaluje, protože jsou příliš „jako by byla kluk“ a naučené od otce, jak macecha divákům vysvětlí, ale rozhodovat o tom, co koho smí nebo nesmí bavit je zde vedlejší: Otázka je, zda je tato pohádka romantická. Přemýšlím tedy, jestli stačí k zamilování a případně k manželství pouze zjištění, že princ dobře vypadá, a že má podobné záliby jako ona.
I jeho dva kamarádi přece dobře vypadají a také mají v oblibě lov a jízdu na koni. Pokud se jí líbí princ jen kvůli těm zálibám, proč se jí nelíbí oni dva?
Romantika zůstává jen v kostýmech a v hudbě.
Popelka je ve skutečnosti praktická, prozíravá, a zoufalá. Koná rozumně. Bez rodičů, v moci týrající macechy, je nejlepší tah odstěhovat se a nabýt vlastní majetek.
Princ a jeho dva kamarádi jsou výbornou příležitostí. Popelka se zaměří obzvláště přímo na prince – vydej za něj by jí zajistil nejen únik z nebezpečné domácnosti, ale také největší možnosti. Přístup k majetku, vzdělání, členství v rodině, která má v zemi tu nejvyšší moc.
Jak dnes víme díky
šokujícímu interview Martina Bashira s princeznou Dianou z roku 1995, členství v královské rodině by mohlo být pro Popelku jen krokem z deště pod okap. Vdát se za princova kamaráda by bylo pravděpodobně bezpečnější a přineslo by to menší nároky. Popelka to ve svém mladičkém věku ale netuší. Navíc, princ jí věnuje více pozornosti než jeho dva kamarádi a vypadá být nejhloupější z trojice. Bude se s ním tedy snad dát snadno vycházet.
Navzdory opakovaným potvrzením, že není
bystrý,
inteligentní,
ani laskavý,
Popelka tedy promyšleně pracuje na postupu ke svému cíli krok za krokem: Sbalit prince tak, aby celý proces vnímal jako romantické svádění. A uspěje.
Snad se jí podařilo později vyjednat lukrativní rozvod.
Viera Galikova
Umělá inteligence, která šla na jaderný pohon
Proč je Majka ochotna vrátit se zpátky na planetu, kde ji drtivá většina obyvatel jen sobecky využívala
Viera Galikova
Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda
Pyšná princezna, Jan Werich, a Starci na chmelu - Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda
Viera Galikova
Pelíšky - noky, nacisté a násilí
prý „Fakta se nestarají o tvé pocity. Budu ti opakovat dookola třeba fakt, že tvůj pes zemřel. Je mi fuk, jestli tě to zraňuje.“ ...
Viera Galikova
Pelíšky - proč tři pokusy o sebevraždu
komedie, nostalgie, jako naše rodina, Vánoční klasika - takhle popisují fanoušci film Pelíšky ... film nás také možná žádá, abychom si položili určité otázky
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Úsek D6 blokovala nehoda kamionů, na dálnici se vysypaly plastové lahve
Dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela ve středu večer nehoda dvou kamionů....
Obce i občané z jihu Plzeňska nesouhlasí se státním návrhem oblastí pro větrníky
Zástupci měst a obcí z jihu Plzeňska předali vedení Plzeňského kraje nesouhlas s vymezením...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
- Počet článků 5
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 288x