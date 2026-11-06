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Ta dněšní mládež

Viera Galikova
Těžké časy. Vraťme se k feudalismu. To byla doba. Všichni si navzájem důvěřovali. Vůbec žádná šikana.

- Máš na Vánoce iPhone, wifi router.. a co jsem měl ve tvém věku já? – ptá se děda svého vnuka.
- Ty, dědečku, jsi měl na Vánoce sníh, - odpovídá vnuk.

Dědeček poučuje dospělou vnučku:
- Musíš se vdát, mít děti, usadit se! Jinak skončíš osamělá ve svém bytě se třemi kočkami!
- Můj vlastní byt? A budu si moci dovolit živit až tři zvířátka? - potěší se ona.

Říká šéf ve firmě:
- Nic v životě není zadarmo, mladý muži! ... jen byt, který jsem dostal jako příslušník Veřejné bezpečnosti v 1980. letech ... a také tvoje práce v naší firmě, protože jsi neplacený stážista.

Osmdesátník z Ameriky si stěžuje:
- Dnešní lidé nemají respekt! Za našich dob jsme se chovali s úctou, a vážili jsme si hlavně starších!
- Jak tehdy, dědo, když jsi vyhodil z nemocnice starou nemocnou černošku, že to je nemocnice jen pro bílé, ať jde do té pro černochy, v šedesátém druhém? - zeptá se ho vnuk.


Dědeček hromží:
- Za našich dob se věru nikdo nestaral o psychické zdraví!
- Vždyť ten svět i podle toho vypadá, - povzdechne si vnuk.

- Jo, ta vaše generace, co mají znamenat ty díry v džínách? To jste si je tam udělali sami? – kroutí hlavou děda.
- Jo, ta vaše generace, co má znamenat ta díra v ozóně? To jste ji tam udělali sami? – kroutí hlavou vnuk.

Kdybych tak měl jednu korunu za každou jednu chvíli,když si starší lidé stěžují na mladé...
...Tak bych mohl i napravit ekonomickou situaci, kterou staří zpackali.

Říká dědeček vnukovi:
- Ta vaše mladá generace příliš spoléhá na nejnovější technologie!
- Tak s tím tedy přestaneme, - odpoví vnuk a vypne dědečkovi stroj na přísun kyslíku.

Za každým mladým stojí starý člověk... vydělávající více a ptající se mladých, slabě placených, že jak stáhnout a editovat video z internetu.

Autor: Viera Galikova | pátek 6.11.2026 20:18 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Viera Galikova

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Miluji psaní, obzvlášť o českých a slovenských filmech. Prvni blog: komedie, nostalgie, jako naše rodina, vánoční klasika - tak komentují fanoušci film Pelíšky

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