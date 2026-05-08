Sbohem, krásko.
Jednoho rána jsem se vzbudil
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Jednoho rána jsem se vzbudil
A objevil jsem invazi.
Ó, partyzáne, vezmi mě pryč
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Ó, partyzáne, vezmi mě pryč
Protože mám pocit, že umírám.
A pokud zemřu jako partyzán,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
A pokud zemřu jako partyzán,
ty mě musíš pohřbít.
Pochovej mě tam nahoře v horách
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Pochovej mě tam nahoře v horách
Ve stínu krásného květu.
Všichni lidé, kteří budou kolem procházeti
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Všichni lidé, kteří budou kolem procházeti
Řeknou mi: „Jaký krásný květ.“
A toto je květ partyzána
O, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
A toto je květ partyzána
Který zemřel za svobodu.
