Počátky internetu, staré zlaté časy
Jisté menší a postarší kino uvedlo před pár týdny předpremiéru filmu zakázaného mládeži pod 15 let – filmu s názvem Primetime, s Robertem Pattinsonem. Jo, ten přitažlivý upír-krasavec z filmů co byly populární před 10ti lety. Sál byl téměř plný a většina diváků působila mladě. Možná středoškoláci a vysokoškoláci zvolili tohle kino, otevřené v roce 1965, kvůli cenové dostupnosti? V každém případě, lidí bylo přítomno mnoho. Později film promítali v jiném kině, kde sál menší, s uličkou pouze na levé straně, nabízel pohodlnější křesla. Cena vstupenek byla také přijatelná - ale účastníci působili na pohled věkově různě. Mladí, starší, střední věk.
V obou případech samozřejmě nebyly přítomny děti. Film, jehož režisér na neštěstí nezměnil jméno hlavní postavy založené na skutečném člověku, údajně momentálně zvažujícím reakci soudní cestou,
uvádí, že prý není úplně přesné zpracování reality z let 2004 až 2007.
Mladí lidé v prvním kině se během filmu často smáli.
U scén, ve kterých pedofil nečekaně spustil na zem kalhoty i spodní prádlo přímo před člověkem, kterého pokládal za 13letého chlapce.
Při následující scéně, během toho jak se mladík šokován a vystrašený třásl a měl v očích slzy.
Při scéně, co ukázala, jak hlavní hrdina, moderátor, který se dnes zlobí na to, jak ho film vylíčil, nahlas četl oplzlé, sexuálně laděné texty, které v letech 2004 až 2007 píší dospělí muži na internetu dětem nebo lidem, o kterých věří, že jsou to třinácti či čtrnáctileté děti.
Na naší střední škole jsme měli sebevraždu studenta až v roce 2007. Obtěžování přímo od instruktora autoškoly v autě jsme některí zažili v roce 2003, před maturitou.
Nebyla možnost najít pomoc, pochopení a ochranu.
Bylo to směšné, být obětí. Kdo by mu dal vyhazov? Vysmějí vás všichni.
Ve druhém kině se věkově zralejší diváci smáli méně často. Většinou ani ne během perverzních řečí a textů, a taky ne během dalšího obtěžování. Některým se zdál vtipný nebo veselý efekt zobrazující cestu kamerou po telefonu, odhalující, že muž, který se snaží živě potkat a intimně sblížit se třináctiletým chlapcem, je soudní prokurátor.
Starší lidé se někdy diví, proč mají najednou pravidelné panické záchvaty nebo noční můry. Trvá to chvíli, než zjistí, že momentální problémy jsou pouze spouštěč - a že skutečné poškození nervového systému a psychiky nastalo tehdy, dávno, během těchto zážitků. Někdy to tělo dlouhá léta drží uzavřené v krabičce.
Až to jednou bouchne.
Možná i proto se mladší smějí, když vidí na obrazovce dospělé muže, kteří jim před dvaceti lety ještě nemohli napsat, ale psali starším sourozencům nebo známým, a občas se s nimi i živě setkali. Možná to neznají, nezdá se jim to nebezpečné, nechápou, jak je to nepříjemné, pokud se to děje jejich mladší sestře...
Nebo... možná smíchem blokují to nepříjemné, co se dere na povrch. Dospělý člověk, který tyto věci zpracoval, zůstane vážně sedět. Nebo mu vře krev. Představa, že někdo takhle píše právě dnes jeho vlastním dětem? To snad ne! Inu... psali nám věru už tehdy.
Na diskusní webstránce kde jsme byli někteří z naší školy i z mé rodiny, si před dvaceti lety někdo vytvořil můj profil, s mým jménem a mojí fotkou. Byly tedy dva identické profily – můj a jeho. Vše stejné, i fotka, pouze datum vytvoření profilu prozrazoval, že dotyčný ho založil teprve před týdnem. Vypisoval lidem v mém jménu různé věci. Neodešla jsem z té stránky. Pravděpodobně pouze z důvodu důležitějších zájmů jako například tehdejší vztahy mimo internet. Někteří mí známí si ale kvůli takovému pronásledování zrušili účty na několika fórech a stránkách.
Samozřejmě, zkoušeli jsme takové a jiné typy obtěžování nahlásit. Osobní zprávy plné výhrůžek nebo oplzlých řečí se daly již uložit jako screenshot i tehdy. Administrátoři ale dostávali denně stížnosti v houfech. Neřešili to. Mohli je vybírat z mailové schránky vidlemi.
Ale někdy, občas, když si na jednoho člověka stěžovalo dost lidí – zablokovali ho.
Občas tedy zablokovali pouze oběť, na kterou útočila skupina agresorů. A pak se spoločne na oběť sťežovali administrátorům. Jindy ale zablokovali i člověka, který si vytvářel falešné profily, aby mohl pod jmény ostatních účastníků psát nevhodné věci. Jestli takhle obtěžoval více lidí, přišlo na něj administrátorem webstránky několik stížností z různých IP adres. (VPN jsme tehdy neznali. Tedy Veřejnost Proti Násilí asi ano... ale Virtual Private Network ne.)
Ale - pokud tyto typy lidí byli zablokováni, otevřeli si další účet, a obtěžovali dál. Návrhy setkání živě, jak to vidíme i ve filmu Primetime, se dávaly dětem často. I dospělým ženám bylo už tehdy běžné navrhnout srazy pozdě v noci, na opuštěných místech, nebo v bytě neznámého, a vzápětí obviňování, jak je žena hloupá, že se bojí o svou bezpečnost.
Na fórech byly dlouhé diskuse vysmívající se soutěžícím ze Superstar, velká radost z těch, co se pokusili o sebevraždu, konkrétně neustálé řeči o tom, jak jistý soutěžící z „Hvězdné roty“ dokáže prý jednat v intimních situacích. Lidé o něm na diskusní fóra a webové stránky také psali, že doufají, že si to přečte, a zkusí si sáhnout na život opět.
Jistá finalistka Superstar dostala od bulvárního plátku nabídku „četovat s fanoušky“ na jejich tehdejší stránce, takže přibližně hodinu jí celá země bez hranic vypisovala nevhodné útoky, perverzní řeči, nadávky,
a samozřejmě, že jí ještě nebylo osmnáct let.
Zajímavé byly i běžné útoky mezi lidmi na kterékoli webstránce na základě nejen náboženství, které člověk vyznával - okamžitě byl prý naivní, hloupý a horší věci ... ale i sáhodlouhé hádky o názorech na fikci, která v té době fičela. Fanoušci Harryho Pottera se uměli vzájemně dourážet nejen kvůli tehdejší debatě kolem názorů církve na tenhle fenomén, ale také kvůli takzvaným shipping wars, které samozřejmě končily osobními urážkami typu, fantazíruješ-li o Harrym a Dracovi a jejich romanci, jsi teplouš, jsi divnej, a jiné, mnohem horší výrazy. Pokud nevidíš, že knížky velmi jasně směřují k závěru, kde se Hermiona a Harry sezdají, tak asi jsi chudák, co má ve škole neúspěchy a nerozumíš životu, a nikdy si nenajdeš partnera.
Člověku, kterého právě tyto konkrétní knížky a filmy nezajímaly, to mohlo připadat podivné a směšné – co ti lidé řeší? A nechápal to – až do bodu, kdy se sám najednou našel na některém fóru v diskusi o něčem, co měl moc rád. Například když po vysmívání z fanoušků Harryho Pottera skončil v debatě o Hvězdné pěchotě, kde zažil osobní útoky od každého, kdo nechtěl souhlasit, že je to přece metafora, umožňující příběhu mluvit o tématech jako fašismus.
Debaty o Bushovi a o válce v Iráku, která probíhala, byly samozřejmě stejné i agresivnější. A výsměch lidem v nemocnicích, kam se dostali díky válce nebo díky následkům zhroucení WTC, byl populární na stránkách o humoru.
Monika Lewinská na něco podobného nebyla připravena v roce 1998 o nic víc než zbytek světa, takže když se převalilo, že jako 22letá až 24letá měla poměr se ženatým mužem, o 27 let starším od ní a nejmocnějším na světě, on o svou práci nepřišel... A ona nemohla vyjít z domu ani si hledat zaměstnání přes internet. Šikana, hromady nadávek a zahanbování se valily přes internet jejím směrem v množství, které neznali ani tehdejší celebrity, a tak seděla doma se sebevražednými myšlenkami a podle jejích slov se její rodiče báli nechat ji iv koupelně samu, aby se nezabila.
Méně slavné ženy, které se s nikým nevyspaly, jen měly kolegu, se kterým nechtěli chodit, zažívaly podobné věci v menší verzi.
A Chris Hansen, kterého dnes hraje krásný upír, Batman a příští James Bond, pan jménem Robert Pattinson?
Chris Hansen
tři roky rýžoval na konfrontování pedofilů, kteří vypisovali dětem a zkoušeli se s dětmi živě setkat.
A pak byl jeho pořad v televizi zrušen vzhledem k extrémní a tragické události během natáčení.
A co ti 19letí nebo 23letí herci v té době, ti, kteří na pár minut hráli děti přímo před nebezpečnými cizinci?
Neměli žádnou pomoc na místě natáčení, ale podle polofiktivního filmu jim občas některý producent možná nabídl nepředepsaný prášek ke zklidnění.
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