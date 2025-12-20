Pelíšky - noky, nacisté a násilí
Ležíme se sestřenkami křížem přes postel, Pentium se tyčí na stole nad námi, logo „Intel Inside“ je vkusně nalepené vedle diskové mechaniky, a pan Jiří Kodet na obrazovce řve na plné plíce, že prý „to je tým, s kým se taháš, s anarchistickým bohémem, rudým, bolševickým nokem!!!!!!!!!“
...Svíjíme se v záchvatech smíchu a já se snažím dosáhnout na myš vedle monitoru a zastavit film Pelíšky už popáté odkdy jsme ho dneska spustili - abychom se mohli vydýchat. „Tak i z jejího kluka už udělal noka?“ zasměje se ode dveří můj táta, zatímco zbytek rodinné návštěvy sedí v obýváku, velmi dobře již s filmem obeznámen. „Ten pan Kodet prý také vyhrál nějaká ocenění za ten film,“ komentuje kterýsi dospělý člen mé rodiny.
Václav Havel je prezident, twin towers v New Yorku ještě stojí
a George W. Bush vyhraje volby už za pár měsíců. Nás hlavně zajímá debata o tom, zda je krásnější Elien (Ondřej Brousek) v kombinaci džín, bot a kabátu se šálou, která na nás působí jako typicky ženská móda, nebo Michael Beran který hraje hlavního vypravěče.
„Mě vyslýchali nacisti. Nacisti, děvenko. Na mě si s takým nějakým nokem nepřijdeš!“
Svíchám se z postele v křečích smíchu a popadám dech, zatímco jedna ze sestřenic chce spustit ještě jednou scénu, kde je přitažlivý teenager Michal Šebek. Všechny jsme z něj na měkko. Jak si tak zkouším odhrnout vlasy z obličeje, kdesi v nejodlahlejším koutě mozku zaregistruji jak moje mysl formuje otázku:
Proč pan Jindřich Kraus nadává na Jindriščina kluka, ačkoli se s ním shoduje v politických názorech? A proč by ho vůbec nazýval bolševikem – chlapce, který má rodiče ve Washingtonu, pokoj plný plakátů ze Západu, promítačku francouzských a amerických filmů o kterou se velkoryse dělí s celou ulicí?
O pár dní později dávají Pelíšky na ČT1, a tak pošlu smsku dvěma spolužačkám, abych je na to upozornila, protože málokdo z mé třídy se na ČT1 dívá. Další ráno se ve škole v přeplněné šatně zeptám spolužačky, zda viděla večer Pelíšky. „Samozřejmě!“ – odpovídá mi polovina třídy. Spolužák předvede kvalitní napodobení pana Kodeta, a i když nikdo z nás netuší, kdo byl Ivan Konev, Antonín Benjamin Svojsík, Miroslav Tyrš či Gustav Frištenský, smějeme se.
Mladičký dvanáctiletý člen rodiny mě později doma překvapí, když o té scéně opět mluvíme. Prý...
„Možná ho v tom nacistickém vězení nějak krmili těmi noky a proto mu to tak vadí“, říká to dítě.
Jsem zaražená. Cože...?
„Hm, ale nééé, já myslela, že mu vadí to slovo noky a preferuje slovo knedliky, protože noky jsou nějaký slang co používají mladí lidé,“ uvažuji nahlas. V tom momentě mi ale na obrovské cihličkové Nokii zapípá smska od kamarádky a hned na politiku zapomenu.
Vůči historii nacismu nejsem zrovna slepá, ale neumím si ji dát do souvislosti s metaforou, s náznaky, se scénami ve filmech. Ano, Jindřich Kraus křičí i něco o nacistech, ale křičí taky všechno možné. To nebude přece o politice, nebo jo? Stěžuje si také, že platí dceři hodiny klavíru, francouzštinu a angličtinu. Nazývá ji nadávkami, prý je děvka, a obviňuje manželku, že mu nedala syna místo dcery. Všechno je to jeden velký guláš, doplněný noky či knedlíky... Proč mu tak strašně vadí to slovíčko „nok“? Proč začal na dceru tak řvát, když odpověděla své matce, že noky přece mají být na povrchu slizké... řekla to v klidu, v dobrém, bez útočení… Proč mu tak moc záleží na názvu jídla?
O 25 let později čtu na internetu:
„V Rakousku jsou gnocchi běžným hlavním nebo přílohovým jídlem, známým pod původním názvem a rakouskou variantou nockerl. Gnocchi pocházejí ze severní Itálie. Slovo gnocchi může být odvozeno z italského slova nocchio, což znamená „boule ve dřevě“, nebo od slova nocca, což znamená „kloub“. V Německu jsou ale známější pod názvem Schupfnudeln.“
...
-Jindriško, promiň, mohla bys raději alespoň prozatím tohle slovo nepoužívat? Ano, asi máš pravdu, asi bude správné v mnoha jazycích – ale víš, ty věci, které učinili lidé z těch zemí, ještě pořád u mě nejsou uzdraveny. Tak jako tobě by vadilo, kdyby někdo třeba útočil na tvého přítele, tak mě bolí poslouchat němčinu a italštinu - alespoň zatím. Asi fakt potřebuji nazývat toto jídlo česky, s vědomím, že jej udělala naše maminka. Je pro mě zatím dost obtížné brát neutrálně jejich kulturu.
-Ale tati, správně se tohle přece jmenuje nok, to je fakt, nebo ne?
-Ano, Jindřiško, ale jak právě řekl tvůj otec, jemu to ubližuje. Víš, jak například je také pravda, že když žena přijde o miminko, tak je to věru holý fakt, že o něj přišla. Ale to ještě není důvod připomínat jí neustále, že měla potrat a že je to holý fakt. Je třeba jí dát čas, než bude mít sílu o tom mluvit sama. Vždyť ani tobě by nebylo příjemné, kdyby ti někdo pořád opakoval ten fakt, že já, tvoje maminka, mám zdravotní problémy.
Je tak těžké, nebo snad absolutně nemožné požádat nahlas člena rodiny, aby panu Krausovi neubližoval. On sám to nedokáže. Možná má strach, že za svou žádost bude potrestán krutostí, výsměchem, týráním. Možná právě to zažil v nacistickém vězení. Jeho dcera bez špatného úmyslu nazve ty kousky jídla gnocchi. On reaguje přísně, je na povrchu podobný učiteli, který podrážděně opravuje žáka.
Jindřich Kraus cítí ohrožení. Do příjemného obědu vpadlo bolestivé slovo fašistů z Itálie a nacistů z Rakouska, kde se Adolf HitIer narodil.
To slovo přišlo od dítěte, se kterým si on sám tak málo rozumí. Zkouší tedy své dítě opravit a očekává okamžitý ústup, jak to běžně bývá u jeho manželky.
Dítě ale na tom trvá, že italsko-rakouské slovo je vhodné a správné v situaci, kdy se on přece cítil bezpečně.
Pan Kraus tedy reaguje jako většina lidí s post-traumatickou stresovou poruchou. Jeho zraněná, poškozená část v mysli a duši se neustále cítí zaseknutá v době, kdy byl vyslýchán, kdy byl vězněn. Cítí paniku, bolest, a šíleně silnou potřebu bránit se. Musí se bránit útokům. Jeho nenávist k bolševikům se křížem-krážem mísí s nenávistí k nacistům. Útočí na všechno co slyší kolem sebe, neboť všechno najednou bolí.
Jeho zraněná část v jeho mysli ho chce dostat někam do bezpečí a zlikvidovat všechny nebezpečné lidi kolem.
Třeba zaútočit, zničit nepřítele, a ne vysvětlovat, co je bolestivé na slově „gnocchi“!
Pan Kraus nevnímá, že jeho žena se pokouší ve strachu jen bránit slovy „možná jsem vařila knedlík a vyšel mi nok“. Slovně ji vzápětí napadne jako člověka, který k němu nemá soucit či lásku. Tvrdí, že její slova jsou alibismus. Nedokáže vidět, že z její strany je zde jen snaha vysvětlit situaci a ujistit ho, že neměla v úmyslu ublížit mu.
Dcera z jeho pohledu má od něj určité výhody a proto je začne jmenovat. Fakt, že jeho zvýšený hlas způsobuje lidem kolem stres, je mu naprosto zastřený, vidí pouze to, že se mu moc ubližuje, že nikdo není na jeho straně, že ho nikdo neoceňuje, a že v podstatě ani není v bezpečí.
Vnímá, že nedostává to, co tak moc potřebuje, přestože se vůči dceři i manželce snaží nejlépe, jak sám dokáže. Přesto ani jedna z nich mu nedává ani uznání jeho úsilí, jaké by potřeboval, ani uznání jeho bolesti, tak naprosto úplné, jak to on potřebuje. V takovém zoufalém stavu nenávidí ty, kteří ho mají milovat, ale jen mu způsobují bolest.
Z pohledu Jindrišky situace vypadá nesmyslně. Vidí, že je napadena, opravována, ponižována a to pouze za používání správnýho jazyku. Odpovídá obrannými argumenty, snaží se mluvit logicky, ale hlas má sama útočný a ironický, protože se jí těžko drží pod kontrolou emoce, a konflikt eskaluje.
Ne každá oběť má v povaze zůstat mírná, vystrašená a tichá jako paní Vilma.
Jindriška je v nevýhodě oproti otci, nemůže se totiž zatím od něho odstěhovat, je v jeho moci, a tak se brání jak ví. A teď opět slyší ponižování za fakt, že má kluka. Už podruhé na něj během těchto Vánoc otec útočí.
Jindriška hledá lásku muže mimo svůj domov – o to víc, že doma ji od prvního muže v životě, od otce, vůbec nedostává. A teď otec už podruhé během Vánoc použil výraz „s ním se taháš“ / „otci na očich se táhá s největším exotem v okolí“. Obyčejný romantický vztah nazývá otec výrazem kterým jí naznačuje, že ta její lidská, normální potřeba být milována je prý zahanbující a nesprávná.
Den předtím u klavíru ji nazval také podprůměrnou a „prznitelkou“, nebo-li štětkou, přestože film naznačuje, že Jindriška o panenství přijde až později. Ponižování od otce za možný budoucí sexuální vztah s někým koho miluje se tedy opakuje jakoby na chození s chlapcem bylo něco špatného.
Jindriška neprotiřečí tvrzení, že její otec platí hodiny klavíru a jazyků, ale skutečnost, že jsi nemůže dovolit říci nevinnou větu při obědě o jídle zvaném gnocchi, kterou nemyslela špatně,
těžko vynahradí jakékoli placené hodiny. Sama později vyjadřuje tuto skutečnost před svou matkou: „To je pohoda, když není táta doma!“ Pohoda, klid, vědomí, že může mluvit nevinné věty a nezažívat útok jako trest za ně, to vše má vyšší cenu než hodiny angličtiny, francouzštiny a klavíru.
Jmenuje se to psychické zdraví.
„Já ti dal život!“ zařve pan Kraus a hodí vázu přes sklo do místnosti, ve které Jindřiška sedí na zemi. Střepy ji zřejmě nezasáhly, ani váza. Kraus ale ohrozil její tělesné bezpečí, možná i život samotný. Vidíme jak na té zemi sedí a dívá na něj v závěru jeho prvního kola křiku, před tím než Uzlinka zazvoní u dveří. Jindriška jakoby na chvíli ztratila energii bránit se. Sedí na zemi a hledí na něj se zvláštním výrazem ve tváři, téměř jako by jí bylo do pláče.
Co se druhého kola týče – při následujícím výbuchu na souseda Bohouše Šebka: „Pojď mi to říct sám, ty Koněve! Nemusíš za sobě posílat spojku“, nemůžu si pomoci ale absolutně souhlasím. Těžko se mi daří pochopit co Bohouš zamýšlel. Poslal přibližně jedenáctiletou holčičku s odkazem do bytu, kde podle povyku hrozí, že by mohlo dojít například i k úrazu. Není zde možnost, že by předmět hodil právě tak po Uzlince, jako po Jindřišce? Samozřejmě, taková možnost se zdá málo pravděpodobná, jelikož pan Kraus je k Uzlince slušný. Není ale povinnost rodičů, Šebkových, předvídat i takovou situaci a neposílat své děti do konfliktu cizích dospělých, kde hrozí fyzické násilí?
„O to se tě nikdo nikdy neprosil! Tohle je můj dům, můj byt a já si tady můžu řvát jak chci! Ty jsi ho dostal za šaškování na buzerplace, zatímco já jsem ho dostal za léta strávená ve fašistických kriminálech! Není voják jako voják!“
Neumím si představit život s nočními můrami a vzpomínkami v hlavě tohoto člověka. Opravdu to musí být pro pana Krause hrůza.
A taky, těžko určit, zda žít v blízkosti jakéhokoli bývalého vojáka je lepší volba než odstěhování se.
Dneska tady sedím před otevřeným článkem na wikipedii a čtu:
„HitIerův otec Alois byl nemanželským dítětem. Přestěhování do Hafeldu se časově shodovalo s nástupem intenzivních konfliktů mezi Adolfem a jeho otcem. Alois se snažil svého syna přimět k poslušnosti, zatímco Adolf se snažil být opakem toho, co chtěl jeho otec. snažila chránit před pravidelným bitím. Adolfa hluboce zasáhla smrt jeho mladšího bratra Edmunda v spalničky. Úmyslně měl ve škole slabé výsledky, doufaje, že když jeho otec uvidí „jaký malý pokrok dělám na technické škole, nechá mě, abych se věnoval svým snům.“ V roce 1907 jeho matka zemřela na rakovinu prsu ve věku 47 let; Adolf měl tehdy 18 let.“
Ach jo. Pane Krausi … Adolf Vám tak moc ublížil.
Jeho skutky jako dospělého nelze omluvit tím, co zažil v dětství.
Ale tragédie je v tom, že nevidíte, jak ze své dcery téměř napomáháte vytvořit nového Adolfa.
Viera Galikova
Pelíšky - proč tři pokusy o sebevraždu
komedie, nostalgie, jako naše rodina, Vánoční klasika - takhle popisují fanoušci film Pelíšky ... film nás také možná žádá, abychom si položili určité otázky
