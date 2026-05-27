Pelíšky: Nezletilá dívka nebo dospělý muž - kdo má více zodpovědnosti?
Třeba Michalovi rodiče mají odpovědnost poskytnout Michalovi podporu, aby nehledal východisko ze své osamělosti ve smrti, přemýšlím někdy. Jsou přece dospělí.
Michal nazývá partnera Jindrišky „buzerantem“ před skupinou teenagerů. Jindriščina první reakce je pouze tázavý pohled: Jindriška dává Michalovi šanci odvolat, co právě řekl. Michal odpovídá vyzývavým pohledem který doprovází úklonem hlavy – a odmítá dále reagovat. Následující den Michal na kole náhodně potká Eliena a Jindrišku. Elien dává Michalovi druhou šanci, konfrontuje ho otázkou, zda Michal o něm rozšiřuje tuto fámu.
Být označen jako homosexuál není v roce 1967 jen možná urážka pro chlapce, který chodí s dívkou. Je to také velmi nebezpečná situace. Šance, že místní homofobní a násilní občané by se o této fámě dozvěděli a závažně Elienovi ublížili je mnohem vyšší, než o 32 let později, když byl film promítán v kinech.
Michal však opět odmítá reagovat čestně: neomlouvá se Elienovi ani Jindrišce za to, že veřejně nastartoval drby a lži. Naopak, vymlouvá se, zatahuje do konfliktu nevinnou Jiřinu, která ani není přítomna a nemůže se tedy bránit. Jindriščin pohled na Michala na zemi, poté co ho skútrem shodí z kola Elien, působí trochu posměšně, což dokáže pochopit každý, kdo zažil pomluvy a lži o milovaném partnerovi. Tentýž den však Jindriška je ochotna přijít za Michalem a předat Elienovu omluvu za fyzický útok.
Jindriška otevřeně vyjadřuje před svou milující mámou jak těžko se jí žije v bytě s otcem, který je vůči ní neustále agresivní: TO JE POHODA, KDYŽ NENÍ TATA DOMA! Za několik minut se lekne: Máma (Emília Vášaryová) vyjádří názor, že Jindriščin partner Elien je trochu jako její otec. Jindriška opět upřímně, bez přetvářky informuje diváky o tom, jak vnímá svůj život s tátou: „Tak to bude peklo! To nevydržím!“
Jindriška tedy netouží poté, aby byl její otec doma, aby ho mohla „provokovat“. Je šťastná, když je otec daleko.
Jindriščin otec ji nazývá děvkou, prznitelkou, jen proto, že má partnera, přestože ještě ani nepřišla o panenství. Vříská na Vánoce proto, že dcera správně pojmenovala typ jídla. Hází po ní přes sklo těžký předmět. Poté, co na ni skrz díru ve skle křičí, vidíme Jindriščinu tvář: Sedí na zemi, nemůže se už bránit, vypadá, jako by jí bylo do pláče, a otec jí zatím znovu vyčítá, že páchá těžký hřích chození s chlapcem, do kterého je zamilovaná.
Jindriška není dokonalá, bezchybná oběť. Narozdíl od své matky, nebo od Popelky kterou hrála Libuše Šafránková, se Jindriška brání týrání svého otce častěji. Nedá každičký krát najevo strach a bolest, odhaluje tyto pocity z otce teprve před svou mámou u fotek v posteli, nebo poté, co její otec rozbil sklo na dveřích za kterými ona sedí.
Dokonalá oběť týrání neexistuje, nikdo není Popelka. Jindriška neustále poslouchá otcuv křik, nemůže zažít pohodu po které jasně touží, jak nás informovala. Vlastní otec ji nazývá dokonce děvkou jen proto, že je zamilovaná.
Jindriška se chová jako mnohé týrané děti v reálném životě: Někdy se brání smíchem, někdy tichem. Někdy si stěžuje v nepřítomnosti otce, jindy utíká k milostnému partnerovi. Někdy tiše sedí, nechá otce křičet, neodpovídá. Bolest, kterou jí způsobuje jeho křik a slova vidíme v tom, co říká své mámě, když jsou samy, jakož i v zoufalém hledání odpovědi v encyklopedii, kdy na ni otec nelogicky vříská jako trest za to, že řekla správné italské slovo.
Jindriščin otec není „cholerik“, ale trpí posttraumatickou stresovou poruchou kterou mu způsobil Adolf. Tak jako Adolfův otec byl krutý, tak i pan Kraus je krutý ke svému dítěti.
Tak jako Adolfovy zločiny nemůžeme ospravedlnit tím, že měl zlého otce, stejně nemůžeme ospravedlnit, jak se pan Kraus chová k nezletilé trpící dceři. Vyčítá jí dokonce i to, že není kluk.
Jindriška je nezletilá.
Není její povinnost starat se o psychické zdraví ani jejího otce a ani souseda Michala, který je nanejvýš její kamarád.
Nemá ani vzdělání a zkušenosti v pomáhání lidem s problémy, jaké má Michal či pan Kraus. Její otec má zodpovědnost vyhledat pro sebe odbornou pomoc.
Michalovi rodiče mají odpovědnost poskytnout Michalovi podporu, aby nehledal východisko ze své osamělosti ve smrti.
Michalův otec, Bohouš Šebek, (Miroslav Donutil) nemá problém říct svému synovi „Já tě zabiju ty parchante“, honí ho a vyhrožuje mu veřejně před lidmi po zjištění, že došlo ke konfliktu s učitelem Sašou. Nemá zájem zeptat se nejdříve svého syna jak situace probíhala. Okamžitě na Michala útočí taky poté, co se mu jeho sestra Uzlinka vysmívala za zlomené srdce. Michalovy osobní pocity jsou v rodině na posledním místě, za pocity jeho sestry i dospělých. Způsob jakým Bohouš s Michalem jedná se některým divákům zdá „normální“, nebo „běžný“, nicméně režisér nesouhlasí. Film nám ukazuje i jiný přístup – který má paní Eva k Péťovi,
nebo paní Vilma k Jindrišce - rozhodně mnohem méně agresivní.
I když je Michalův otec dospělý, i když nejeví známky traumatu jako pan Kraus, a neustále Michalovi ubližuje, někteří fanoušci filmu se domnívají, že týraná nezletilá dívka je hlavní padouch filmu. To ona je zodpovědná za Michalovy pokusy o sebevraždu i za nevyléčené trauma jejího otce.
A co bezcitné a kruté chování muže ve středním věku, který je za Michala před zákonem zodpovědný? To některí z nás nevidí.
Jak vnímáme umělecké dílo, například tenhle film, vypovídá často mnohem více o nás, než o postavách nebo-li o filmu samotném.
Viera Galikova
