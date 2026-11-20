Nejde o to, jak by se měl lékař cítit. Pouze o to, jak by měl jednat.
Divím se, když lidi neznají rozdíl mezi:
1. volbou brát si pacienty osobně,
a
2. volbou projevovat soucit pouze jako lékař.
Lékaři nemusí s pacienty zacházet jako s přáteli a rodinou ani je vnímat jako rodinu a přátelé – pouze dodržet kroky správných slov a činů, které
nejsou kruté a neprofesionální.
Provádět laskavé skutky, aniž byste si utrpení pacientů brali osobně a nenechali se cítit, jako by byli všichni vaši přátelé a rodina – to není snadné, ale je to úkol lékaře nebo jiného zdravotnického personálu.
Myslím, že dnes každý zná alespoň jednoho psychologa – a jeho styl jak si nebrat práci domů. Jen proto, že projevují empatii ke klientům a pacientům,
to neznamená, že to berou jako utrpení osobního přítele.
Podle zákona o zdravotní péči má pacient právo na: respektování své tělesné a psychické integrity. (Co je to fyzická a duševní integrita: V podstatě právo na osobní integritu lze popsat jako právo na to, aby se s ním zacházelo humánním způsobem a takovým způsobem, který zachovává duševní a fyzickou „úplnost“. Jinými slovy, všichni máme právo na to, aby nám stát nebo soukromí aktéři fyzicky nebo duševně neubližovali.)
Evropská charta práv pacientů stanoví, že zdravotnické služby musí zaručovat stejný přístup ke všem.Také stanoví, že pacient má právo na předcházení zbytečnému utrpení a bolesti ve všech etapách své nemoci, a právo na léčbu zohľadňujúcu osobné potřeby.
Nejde o to, jak by se měl lékař cítit. Pouze o to, jak by měl jednat.
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