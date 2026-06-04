Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jestli máš čas na cikánku, k jejím modlitbám

I don’t know if You would listen to a gypsy’s prayer. Yes, I know I’m just an outcast, I shouldn’t speak to you.

Nevím, jestli ty mě slyšíš
A zda jsi vůbec tam
Jestli máš čas na cikánku
K jejím modlitbám
Vím, že patřím k vyděděncům
Nač by ti byl hlas můj
Nebyl ale, synu Boží,
Kdysi stejný úděl tvůj?

Chraň Bůh ty bídné
Kéž bys k nim shléd
Dal jim tu lásku
Co nedal jim svět
Dej Bůh mým lidem
I na štěstí díl
Chraň Bůh ty bídné
Kdo jiný jim zbyl?

Mně zlato dej
Mně slávu přej
Dej, ať tu zářím, a jsem ze všech nej!
Dej lásku nám, a krásný dům
Požehnej všem cílům, přáním i snům mým

Nechci nic, Bože,
Dál budu svá
Však vím, že jsou mnozí
Míň šťastní než já
Dej Bůh mým lidem
Už časy míň zlé
Vždyť i ti chudí
Snad jsou děti tvé…
Chraň Bůh ty bídné
Ovečky své …

z anglického originálu: God Help The Outcasts

Autor: Viera Galikova | čtvrtek 4.6.2026 21:56 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Viera Galikova

V dnešní době ...

Václav Klaus, Jiří Paroubek, Klement Gottwald, Pol Pot, Joseph R. McCarthy, Harry Truman, John Armfield

27.5.2026 v 22:28 | Karma: 4,87 | Přečteno: 169x | Diskuse | Společnost

Viera Galikova

Pelíšky: Nezletilá dívka nebo dospělý muž - kdo má více zodpovědnosti?

Jindřich Kraus není „cholerik“. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dokonalá oběť týrání neexistuje, nikdo není Popelka. Jindriška se chová jako mnohé nedokonalé týrané děti v reálném životě.

27.5.2026 v 21:27 | Karma: 5,51 | Přečteno: 308x | Diskuse | Ostatní

Viera Galikova

Tři nevzdělaní boháči pro Popelku

Život s rodinou může být těžký až nebezpečný. Chytrý, týraný sirotek uteče tam, kde útočiště působí nejvýhodněji.

30.4.2026 v 0:41 | Karma: 6,88 | Přečteno: 188x | Diskuse | Společnost

Viera Galikova

Umělá inteligence, která šla na jaderný pohon

Proč je Majka ochotna vrátit se zpátky na planetu, kde ji drtivá většina obyvatel jen sobecky využívala

7.4.2026 v 0:55 | Karma: 4,34 | Přečteno: 121x | Diskuse | Média

Viera Galikova

Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda

Pyšná princezna, Jan Werich, a Starci na chmelu - Komunistická propaganda vs Kapitalistická propaganda

15.3.2026 v 16:23 | Karma: 12,55 | Přečteno: 497x | Diskuse | Média
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...
29. května 2026  10:17

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.
1. června 2026  4:54

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...

Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad

Rybník na Letné. Je určený pro hromadění vody pro místní zahradníky. Koupání je...
28. května 2026  5:59

Zmizte z pražského betonu. Vydejte se na fajn koupačku. Deník Metro vám představuje stále méně...

Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, vylezl na stožár vysokého napětí

ilustrační snímek
4. června 2026  22:07,  aktualizováno  22:07

V obci Chotilsko na Příbramsku dnes večer zemřel nezletilý chlapec po zásahu elektrickým proudem....

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina

Nezletilý chlapec uhořel na Příbramsku na stožáru vysokého napětí. (4. června...
4. června 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam...

iDNES: Soud potvrdil podmínku a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově

ilustrační snímek
4. června 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil trest v případu havárie kolotoče na pouti v Havířově na...

Cyklista zemřel po srážce s autobusem v Krči, provoz je pozastavený

Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)
4. června 2026  20:02

V Praze v ulici Vídeňská ve čtvrtek večer zemřel cyklista. K tragické nehodě došlo po srážce s...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Viera Galikova

  • Počet článků 8
  • Celková karma 6,83
  • Průměrná čtenost 270x
Miluji psaní, obzvlášť o českých a slovenských filmech. Prvni blog: komedie, nostalgie, jako naše rodina, vánoční klasika - tak komentují fanoušci film Pelíšky
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.