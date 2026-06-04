Jestli máš čas na cikánku, k jejím modlitbám
Nevím, jestli ty mě slyšíš
A zda jsi vůbec tam
Jestli máš čas na cikánku
K jejím modlitbám
Vím, že patřím k vyděděncům
Nač by ti byl hlas můj
Nebyl ale, synu Boží,
Kdysi stejný úděl tvůj?
Chraň Bůh ty bídné
Kéž bys k nim shléd
Dal jim tu lásku
Co nedal jim svět
Dej Bůh mým lidem
I na štěstí díl
Chraň Bůh ty bídné
Kdo jiný jim zbyl?
Mně zlato dej
Mně slávu přej
Dej, ať tu zářím, a jsem ze všech nej!
Dej lásku nám, a krásný dům
Požehnej všem cílům, přáním i snům mým
Nechci nic, Bože,
Dál budu svá
Však vím, že jsou mnozí
Míň šťastní než já
Dej Bůh mým lidem
Už časy míň zlé
Vždyť i ti chudí
Snad jsou děti tvé…
Chraň Bůh ty bídné
Ovečky své …
z anglického originálu: God Help The Outcasts
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