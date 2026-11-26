Co se v mládí naučíš... ve stáří raději zapomeň
V mládí jsme se naučili, že je v pořádku na nás křičet, že jsme zatraceně hloupí a pitomí. Nezáleží na tom, jak moc se snažíme zavděčit dvěma dospělým, kteří si navzájem protiřečí.
Nyní se ale musíme naučit nekřičet. I tehdy, když je přímo před námi člověk, který se nám zdá hloupější než dítě.
Nyní se musíme naučit neposlouchat ten rozzlobený hlas v naší hlavě, který začíná křičet, jací jsme hloupí my,
nebo ta osoba před námi – právě v okamžiku největšího stresu, právě když potřebujeme zůstat klidní.
Naučili jsme se v mládí, že když řekneme, že nás něco bolí, lékaři, zdravotní sestry a dokonce i naši rodiče řeknou: „Ale no, to tě nemůže bolet.“
Naučili jsme se, že dospělí řeknou, že odstranění stehů po operaci „nebude bolet“. Když jsme se jich později zeptali, proč nám lhali – vždyť to opravdu bolelo – řekli nám, že jsme rozmazlení, že se mýlíme a že nemáme ponětí, co je to „skutečná bolest“.
Dnes se učíme, že bolest každého člověka je skutečná. Že máme právo cítit to, co cítíme. Učíme se, že jeden člověk je v něčem citlivější (fyzicky nebo také emocionálně) než jiný. A že jiný člověk může být naopak citlivější v úplně jiné oblasti. Některým lidem nevadí, když urazíte jejich rodinu. Není to pro ně spouštěčem žádné bolesti ani extrémní reakce. Jiní lidé jsou naopak extrémně citliví na slovní útoky vůči jejich rodině. Obojí je normální a v jejich specifických životech se dají objevit jasné důvody, proč se jim na jednom místě vytvořilo citlivé místo, ale na jiném ne.
V mládí jsme se naučili, že když nám soused, učitel, strýc nebo cizinec nečekaně a bez našeho vyzvání ukáže svůj penis, nevhodně se nás dotýká, nebo se s námi pokusí mluvit o sexu, měli bychom se stydět. Měli bychom o tom přestat mluvit. Riskovali jsme, že tím uděláme ostudu naší rodině. Měli bychom se přes to přenést – nic se nestalo, nemáme přece skutečnou krvácející ránu, takže bychom se měli prostě posunout dál. Naučily jsme se, že nezáleží na tom, jak se cítíme my.
Panický záchvat, noční můra, deprese ze které nevytrhne člověka ani kvalitní komedie, oblíbená hudba, výlet s nejbližšími kamarády? Je to všechno naše vina, jsme divní. Pachatel za to nemůže.
V mládí jsme se naučily, že když se nás přítel snaží líbat víc než obvykle, svlékat nás, když se na to necítíme připravené, chytnout nás a nepustit, nepustit, i když prosíme.... měly bychom mu prostě odpustit a mít pochopení. Vždyť je to náš kluk. Samozřejmě od nás očekával víc než jen trochu. Chudák. Mějme s ním trochu soucitu!
Naučily jsme se, že nezáleží na tom, jak se cítíme my.
Strach z dalšího partnera, panické záchvaty už pravidelně, noční můry? My jsme si sami na vině, on za nic nemůže.
Dnes se učíme, že ne znamená ne. Učíme se, že je to 100% zodpovědnost dospělého přítele, partnera, souseda, učitele, strýce nebo cizího člověka na ulici, co udělal. Bez ohledu na to, jak jsme byli oblečeni, jak jsme chodili nebo kudy jsme šli - on je nezávislý, samostaný člověk. Byla to jeho volba ignorovat naše hranice.
Učíme se mít respekt k sobě samým, – ten respekt, který jsme nikdy nedostali od dospělých ani od svých partnerů.
Učíme se, že jsme skutečně měli poslat dopis do té autoškoly poté, co se instruktor neustále dotýkal našich stehen a stískal je. Poté, co jsme od jiných osmnáctiletých dívek slyšeli, že jim to také dělal. Poté, co jsme získali řidičský průkaz, jsme ho měli nahlásit.
Ale naučili sme se, že to nikoho nebude zajímat.
Když říkáme ne, má to váhu.
A pokud to někdo nepřijme, je to jeho vlastní volba a jeho cesta. Proč jsme se tolik báli postavit se za sebe a nechat ho čelit důsledkům svých činů?
Jeho činy byly prostě špatné. Měl vědět, že ne znamená ne.
Dnes se učíme, že když dívka řekne ne, myslí tím „mám v kabelce pepřový sprej a v kapse nůž.“
V mládí jsme se naučili, že se musíme stydět za to, že chceme pomoc.
Za to, že chceme být milováni.
Za to, že chceme být pochopeni.
Dnes se učíme, že si sami sobě můžeme dovolit veškerou lásku, kterou potřebujeme. Jen my sami víme, čím jsme si prošli.
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